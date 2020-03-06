3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Обратите внимание: полет длится 30 минут.

💺 Проверка связи

Безопасность — превыше всего. И если театр начинается с вешалки, полет — с инструктажа. Профессиональный пилот расскажет о базовых правилах управления самолетом и поведения на борту. Чтобы закрепить новые знания вы попробуете на себе 3D симуляцию полета, где выполните несколько базовых заданий. А после сразу же примените полученные навыки на практике!

✈ Мы взлетаем!

Паря над солнечным Лиссабоном вы увидите все обязательные к посещению достопримечательности Синтры, знаменитый мыс Рока и, конечно, бескрайние океанские просторы. Пилот научит вас правильно набирать и снижать высоту, расскажет о выполнении основных фигур пилотажа и поможет самостоятельно посадить самолет. А после приключения вы получите отснятые фото и видео-материалы!