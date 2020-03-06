3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Полет над Лиссабоном

Освоить азы пилотирования, охватить с высоты главные памятники и получить заряд адреналина

Sergio
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Sergio – ваш гид
Готовы к незабываемой авантюре? Следуя указаниям профессионального пилота, вы научитесь выполнять фигуры пилотажа и сажать воздушное судно, осмотрите город в масштабе, как если бы он лежал на ладони, и получите ни с чем несравнимые ощущения.

Пристегните ремни и приготовьтесь к головокружительному приключению!
275 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном

Что вас ожидает

Обратите внимание: полет длится 30 минут.

💺 Проверка связи
Безопасность — превыше всего. И если театр начинается с вешалки, полет — с инструктажа. Профессиональный пилот расскажет о базовых правилах управления самолетом и поведения на борту. Чтобы закрепить новые знания вы попробуете на себе 3D симуляцию полета, где выполните несколько базовых заданий. А после сразу же примените полученные навыки на практике!

Мы взлетаем!
Паря над солнечным Лиссабоном вы увидите все обязательные к посещению достопримечательности Синтры, знаменитый мыс Рока и, конечно, бескрайние океанские просторы. Пилот научит вас правильно набирать и снижать высоту, расскажет о выполнении основных фигур пилотажа и поможет самостоятельно посадить самолет. А после приключения вы получите отснятые фото и видео-материалы!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Предварительное бронирование обязательно, дата и время могут корректироваться в зависимости от метеорологических условий​
  • Продолжительность полета – 30 минут, предварительный инструктаж — так же 30 минут
  • Мы заберем вас из отеля на комфортабельном автомобиле и доставим обратно после экскурсии
  • Старт с аэродрома Тирешь или Алкошете — в зависимости от загруженности
  • Полет проходит на двухместном сверхлегком самолете WT9 DYNAMIC, технические характеристики которого позволяют отнести его к разряду лучших представителей своего класса
  • В стоимость включена фото- и видео-фиксация
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergio
Sergio
Экскурсии со мной — это дружеские прогулки в компании интеллигентного «петербургского лиссабонца», прекрасно знающего маршрут и готового ответить на любые вопросы о стране, помочь с покупкой билетов, сделать фотографию, посоветовать ресторан и многое другое.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Очень понравилось! Сервис и сопровождение на высшем уровне. Полёт прошёл нормально. Рекомендую!
26 февраля 2020
Море эмоций! Рекомендую:)
24 февраля 2020
Полет - это неописуемые впечатления. Это возможность посмотреть на все с высоты птичьего полета. Мы взлетали был не большой туман, но постепенно он развеялся и ни что не мешало обзору. А когда появилась возможность управлять самостоятельно, счастью не было предела. И хочется сказать отдельное спасибо Маргарите, которая сопровождала меня и организовала всю поездку на аэродром. После полета был не большой пикник и заказан столик в ресторане с фаду. Спасибо.

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