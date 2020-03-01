Sergio проводит ещё 3 экскурсии

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Увлекательная фэшн-экскурсия для тех, кто хочет быть с модным Лиссабоном на «ты»

Sergio
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Sergio – ваш гид
В последние годы Лиссабон всё увереннее завоёвывает славу города кутюрье и модных показов, не уступая другим европейским столицам.

А португальская обувь и вовсе считается одной из лучших в мире! Разобраться во всём многообразии выбора и современных фэшн-тенденциях, найти что-то по своим запросам и бюджету поможет лёгкая и весёлая прогулка в компании знатока моды.

Это будет настоящее приключение на улицах Лиссабона, благодаря которому вы не только пополните гардероб, но и получите ценные советы и узнаете, что носят и производят португальцы.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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Шоппинг-прогулка со стилистом
Шоппинг-прогулка со стилистом

Что вас ожидает

Знакомство с модным Лиссабоном
Перед тем, как вы отправитесь покорять городские бутики и аутлеты, стоит задуматься о порядке сумм, которые вы готовы потратить на покупки. Стилист поможет с выбором магазинов, которые вы посетите, и спланирует маршрут. Это может быть поездка на другой берег реки Тежу через самый длинный в Европе мост Вашко де Гама в модный аутлет-городок Freeport. Или прогулка по одному из самых престижных районов Лиссабона Príncipe Real, где расположились бутики известных мировых и португальских дизайнеров (Nuno Gama, Lidija Kolovrat). Самый экономичный вариант предполагает посещение магазинов одного из торговых центров Лиссабона, где португальский ассортимент масс-маркета вас приятно порадует — отличия от российского разительны:)

По магазинам с имиджмейкером
В компании стилиста вы сможете создать себе буквально новый имидж, подобрать конкретные луки, найти вещи мечты и даже купить подарки близким, если хорошо знаете их предпочтения и параметры. Сопровождать вас будет настоящий профессионал, работавший консультантом в кинематографе, и по совместительству местный житель — вам не придётся самостоятельно объяснять португальскому продавцу, что вам нужно, или искать дорогу к магазинам. Стилист поможет вам сориентироваться в местных брендах, укажет на хедлайнеров в своём сегменте и просто посоветует то, что подойдёт именно вам, руководствуясь опытом и объективными критериями. Эта шопинг-прогулка станет интересным погружением в потребительские привычки лиссабонцев, европейские и португальские представления о моде и стиле. И обернётся отличными покупками, которыми вы останетесь довольны.

Организационные детали

В стоимость экскурсии влючён трансфер.

Шоппинг-прогулка со стилистом
Шоппинг-прогулка со стилистом
Шоппинг-прогулка со стилистом
Шоппинг-прогулка со стилистом
Шоппинг-прогулка со стилистом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergio
Sergio
Экскурсии со мной — это дружеские прогулки в компании интеллигентного «петербургского лиссабонца», прекрасно знающего маршрут и готового ответить на любые вопросы о стране, помочь с покупкой билетов, сделать фотографию, посоветовать ресторан и многое другое.
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Sergio проводит ещё 3 экскурсии

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