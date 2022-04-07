Индивидуальная экскурсия «Жемчужины Португалии» позволит вам ближе познакомиться с этой колоритной страной. Выбирайте одно из двух удобных мест встречи, откуда вас заберет водитель на комфортабельном автомобиле — и путешествие начинается!

Сначала мы отправимся в курортную зону Эшторила — один из любимых курортов знаменитостей ХХ века. Вы увидите места встреч шпионов Второй мировой войны, узнаете, почему именно тут решили снимать один из фильмов про Джеймс Бонда.

Вас ждут фотографии на фоне впечатляющих видов с утеса «Пасть Дьявола», заповедная зона и песчаный пляж Гинаш, где часто отмечают свадьбы и самый дорогой жилой район Португалии.

Затем мы отправимся на мыс Рока — самую западную точку Европы, откуда открывается потрясающий вид на Атлантический океан.

Затем вы полюбуетесь заколдованным лесом Синтры и узнаете, кто и зачем оставил тут камни-валуны. Синтра — удивительно живописный город с парками, усадьбами и дворцами, которые окружают деревья пяти континентов. Вас ждут два самых впечатляющих дворца региона — дворец Пена, бывший монастырь, построенный королем Фердинандом и королевой Марией Второй и усадьбу Регалейра, впечатляющую своим парком с подезымным лабиринтом, гротами и водопадами. При желании вы сможете пройти масонский обряд посвящения, спустившись в подземный колодец и очистив душу.

Далее мы направимся в исторический центр Синтры, где вы сможете пообедать в старейших кафе и ресторанах и попробовать знаменитые миндальные пирожные, чей рецепт почти два века хранится в тайне.