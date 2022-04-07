Жемчужины Португалии

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
Жемчужины Португалии
Жемчужины Португалии
Жемчужины Португалии
Жемчужины Португалии

Что вас ожидает 🤩

  • Эшторил
  • Кашкайш
  • Утес «Пасть Дьявола»
  • Пляж Гиншу
  • Мыс Рока
  • Дворец Пена
  • Синтра
  • Усадьба Кинта да Регалейра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Индивидуальная экскурсия «Жемчужины Португалии» позволит вам ближе познакомиться с этой колоритной страной. Выбирайте одно из двух удобных мест встречи, откуда вас заберет водитель на комфортабельном автомобиле — и путешествие начинается!

Сначала мы отправимся в курортную зону Эшторила — один из любимых курортов знаменитостей ХХ века. Вы увидите места встреч шпионов Второй мировой войны, узнаете, почему именно тут решили снимать один из фильмов про Джеймс Бонда.

Вас ждут фотографии на фоне впечатляющих видов с утеса «Пасть Дьявола», заповедная зона и песчаный пляж Гинаш, где часто отмечают свадьбы и самый дорогой жилой район Португалии.

Затем мы отправимся на мыс Рока — самую западную точку Европы, откуда открывается потрясающий вид на Атлантический океан.

Затем вы полюбуетесь заколдованным лесом Синтры и узнаете, кто и зачем оставил тут камни-валуны. Синтра — удивительно живописный город с парками, усадьбами и дворцами, которые окружают деревья пяти континентов. Вас ждут два самых впечатляющих дворца региона — дворец Пена, бывший монастырь, построенный королем Фердинандом и королевой Марией Второй и усадьбу Регалейра, впечатляющую своим парком с подезымным лабиринтом, гротами и водопадами. При желании вы сможете пройти масонский обряд посвящения, спустившись в подземный колодец и очистив душу.

Далее мы направимся в исторический центр Синтры, где вы сможете пообедать в старейших кафе и ресторанах и попробовать знаменитые миндальные пирожные, чей рецепт почти два века хранится в тайне.

Программа

Эшторил, Кашкайш, утес «Пасть Дьявола», пляж Гиншу, Мыс Рока, Дворец Пена, Синтру, усадьбу Кинта да Регалейра.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культураОздоровительный отдых

Еще несколько похожих предложений в Лиссабоне

Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Светлана
5
30 отзывов
Очень популярно сейчас
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Автомобильный тур - история и богатство Португалии в ее знаменитых поселениях
200 за 1-4 чел.
Средневековая Португалия
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
5
18 отзывов
Средневековая Португалия
Монастыри и замки старинных португальских городов
180 за 1-7 чел.
Фатима - духовная святыня Португалии
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Oльга
Нет отзывов
Фатима - духовная святыня Португалии
Приглашаю Вас окунуться в атмосферу веры и отправиться в самое намоленное место Португалии, куда стекаются миллионы
150 за 1-7 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
8 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Экскурсия состоит из нескольких частей: пешеходной прогулки по Лиссабону с осмотром главных достопримечательностей
95 за 1-3 чел.
Золотое Кольцо Португалии: Обидуш, Алкобаса, Баталья, Фатима, Назаре
9 часов
Индивидуальная
Олег
Нет отзывов
Золотое Кольцо Португалии: Обидуш, Алкобаса, Баталья, Фатима, Назаре
Отправляемся на экскурсию по так называемому «золотому кольцу» Португалии
от 450 за 1-3 чел.
Природные сокровища Португалии
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Oльга
Нет отзывов
Природные сокровища Португалии
Следы динозавров, соляные разработки, загадочный дольмен, пещеры Мира-ди-Айри, рыбацкий поселок Назаре - все это ожидает
150 за 1-7 чел.
Природные сокровища Португалии
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
5
8 отзывов
Природные сокровища Португалии
Почувствовать аутентичную португальскую самобытность
365 за 1-7 чел.
Россия и Португалия - мистическая связь
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей и Владислав
Нет отзывов
Россия и Португалия - мистическая связь
Услышать правдивые истории о Тамплиерах и масонах и прогуляться по королевскому дворцу
250 за 1-4 чел.
Групповой тур в южную Португалию из Лиссабона
6 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Александр
5
1 отзыв
Групповой тур в южную Португалию из Лиссабона
Город и морской порт Сетубал, статуя Христа, вдохновляющий парк Аррабида и дегустация вин
65 за 1 человека
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
8 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Юлия
Нет отзывов
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
70 за 1 человека
Ожерелье Португалии: Обидуш, Алкобаса, Баталья, Томар
9 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Александр
5
1 отзыв
Ожерелье Португалии: Обидуш, Алкобаса, Баталья, Томар
Осмотреть грандиозные монастыри, пройти по романтичным улочкам и открыть историю тайных орденов
95 за 1 человека
Подземное царство в Португалии. Спуск в пещеры «Мира де Айре»
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Светлана
5
2 отзыва
Подземное царство в Португалии. Спуск в пещеры «Мира де Айре»
Таинственный сказочный мир нерукотворного искусста - в одной из самых больших пещер мира
270 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лиссабоне
ХОРОШО
🇵🇹
ТАМ