Маршрут: пл. 1905 г. – ул. 8 марта – ул. Малышева – ул. Вайнера – ул. 8 марта Что мы увидим:В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете о бывшей Главной и бывшей Торговой площадей дореволюционного Екатеринбурга.

Также можно будет узнать о судьбе владельцев усадеб (А. Е. Борчанинов, Е. И. Первушин, А. Ф. Поклевских-Козел, Х. Агафуров). Удачным дополнением экскурсии может служить посещение Свердловского областного краеведческого музея (билет для школьников 50 руб. ). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.