Маршрут: пл. 1905 г. – ул. 8 марта – ул. Малышева – ул. Вайнера – ул. 8 марта Что мы увидим:В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете о бывшей Главной и бывшей Торговой площадей дореволюционного Екатеринбурга.
Также можно будет узнать о судьбе владельцев усадеб (А. Е. Борчанинов, Е. И. Первушин, А. Ф. Поклевских-Козел, Х. Агафуров). Удачным дополнением экскурсии может служить посещение Свердловского областного краеведческого музея (билет для школьников 50 руб. ). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в культурные объекты
Свердловский областной краеведческий музей (билет для школьников 50 руб. )
Личные расходы.
Начало
🚩 пл. 1905 г., Екатеринбург
Место завершения
🏁 ул. 8 марта, Екатеринбург
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.