  1. Россия
  2. Экскурсии

Екатеринбург купеческий (индивидуальная пешеходная экскурсия)

5
3 отзыва
Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Екатеринбург — город 🏙️, в котором вы найдете множество интересных мест и домов, связанных с купечеством.

Вы увидите роскошные усадьбы знаменитых дельцов и узнаете о тайнах их успеха и огромного состояния.

Вы погуляете по Площади 1905 года, улице 8 марта, где жил Ельцин.

Пройдете по улице Малышева, почти ровеснице города, и по пешеходной улице Вайнера, где купеческие дома соседствуют с памятниками 21 века.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Екатеринбург купеческий (индивидуальная пешеходная экскурсия)
Екатеринбург купеческий (индивидуальная пешеходная экскурсия)

Что вы увидите

  • Торговая площадь
  • Усадьба Борчанинова
  • Усадьба Первушина
  • Усадьба Агафурова
Маршрут: пл. 1905 г. – ул. 8 марта – ул. Малышева – ул. Вайнера – ул. 8 марта Что мы увидим:В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете о бывшей Главной и бывшей Торговой площадей дореволюционного Екатеринбурга.
Также можно будет узнать о судьбе владельцев усадеб (А. Е. Борчанинов, Е. И. Первушин, А. Ф. Поклевских-Козел, Х. Агафуров). Удачным дополнением экскурсии может служить посещение Свердловского областного краеведческого музея (билет для школьников 50 руб. ). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Свердловский областной краеведческий музей (билет для школьников 50 руб. )
  • Личные расходы.
Начало
🚩 пл. 1905 г., Екатеринбург
Место завершения
🏁 ул. 8 марта, Екатеринбург
Екатеринбург купеческий (индивидуальная пешеходная экскурсия)
Екатеринбург купеческий (индивидуальная пешеходная экскурсия)
Екатеринбург купеческий (индивидуальная пешеходная экскурсия)
Екатеринбург купеческий (индивидуальная пешеходная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Профсервис
Профсервис
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Профсервис проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу
5 000
3 часа
Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу
15 отзывов
Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)
6 750
3 часа
Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)
10 отзывов
Персональная историческая экскурсия по центру Екатеринбурга
3 750
1.5 часа
Персональная историческая экскурсия по центру Екатеринбурга
4 отзыва
Культурный Урал
2 570
1.5 часа
Культурный Урал
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
5 500
3 часа
Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
80 отзывов
Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
900
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
79 отзывов
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
900
2 часа
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
48 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
520
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
40 отзывов
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
Подземелья Екатеринбурга
650
3 часа
Подземелья Екатеринбурга
23 отзыва
Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
скидка10%
5550
4 995
3 часа
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
23 отзыва
Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии