Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

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Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы

Исследовать все 9 станций уральской подземки, рассмотреть детали декора и услышать городские легенды

Елизавета
Елизавета – Гид из Екатеринбурга
Метрополитен Екатеринбурга — коренной уралец, поэтому и рассматривать его мы будем, как живого человека — с непростым характером, трудовыми буднями, победами, поражениями и грандиозными планами на будущее.

Вы побываете на каждой из 9 станций, открывая истории 📖 их создания, замыслы архитекторов, детали барельефов и даже местные счастливые приметы.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы

Что вас ожидает

Станции в деталях
Наш маршрут охватит все 9 станций екатеринбургской подземки:

  • «Проспект космонавтов» — тему космоса мы считаем и в цветовом решении, символизирующем звездное небо, и светильниках, напоминающих сопла ракет.
  • «Уралмаш»: на барельефах станции над входом в вестибюль перед вами развернется вся история 📖 легендарного завода.
  • Станция «Машиностроителей», концепт которой посвящен заводу им. Калинина.
  • «Уральская» — своеобразные «ворота города», что символически отразилось в архитектуре и декоре самой глубокой станции метрополитена Екатеринбурга.
  • «Динамо», на которой вы рассмотрите красивую отделку красным карельским гранитом в сочетании с рисунчатым мрамором «газган».
  • «Площадь 1905 года», в оформлении которой вы найдем немало отсылок к революционным событиям начала ХХ века.
  • «Геологическая», отражающая богатство уральских недр: в отделке станции использовались только местные материалы.
  • «Чкаловская», посвященная героическому перелёту через Северный Полюс.
  • «Ботаническая»: здесь вы обратите внимание на правильные шестиугольники, ассоциирующиеся с пчелиными сотами.

Хроники метрополитена
Как у каждого Уральского парня, у метрополитена Екатеринбурга есть свои истории и секреты. С моей помощью вы выясните, почему памятный камень на месте начала строительства метро 🚇 называли могильным, какие легенды ходят вокруг станции-призрака и почему свердловчане так и не прокатились за пять копеек. А еще я расскажу о счастливых приметах уральской подземки, которые вы сможете испытать в деле.

Начало и место завершения
🚩 в районе станции Уральская
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елизавета
Елизавета
Меня зовут Елизавета и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.
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Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

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