Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

Станции в деталях Наш маршрут охватит все 9 станций екатеринбургской подземки:
«Проспект космонавтов» — тему космоса мы считаем и в цветовом решении, символизирующем звездное небо, и светильниках, напоминающих сопла ракет.
«Уралмаш»: на барельефах станции над входом в вестибюль перед вами развернется вся история 📖 легендарного завода.
Станция «Машиностроителей», концепт которой посвящен заводу им. Калинина.
«Уральская» — своеобразные «ворота города», что символически отразилось в архитектуре и декоре самой глубокой станции метрополитена Екатеринбурга.
«Динамо», на которой вы рассмотрите красивую отделку красным карельским гранитом в сочетании с рисунчатым мрамором «газган».
«Площадь 1905 года», в оформлении которой вы найдем немало отсылок к революционным событиям начала ХХ века.
«Геологическая», отражающая богатство уральских недр: в отделке станции использовались только местные материалы.
«Чкаловская», посвященная героическому перелёту через Северный Полюс.
«Ботаническая»: здесь вы обратите внимание на правильные шестиугольники, ассоциирующиеся с пчелиными сотами.
Хроники метрополитена Как у каждого Уральского парня, у метрополитена Екатеринбурга есть свои истории и секреты. С моей помощью вы выясните, почему памятный камень на месте начала строительства метро 🚇 называли могильным, какие легенды ходят вокруг станции-призрака и почему свердловчане так и не прокатились за пять копеек. А еще я расскажу о счастливых приметах уральской подземки, которые вы сможете испытать в деле.
Начало и место завершения
🚩 в районе станции Уральская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елизавета и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.