Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Станции в деталях

Наш маршрут охватит все 9 станций екатеринбургской подземки:

«Проспект космонавтов» — тему космоса мы считаем и в цветовом решении, символизирующем звездное небо, и светильниках, напоминающих сопла ракет.

— тему космоса мы считаем и в цветовом решении, символизирующем звездное небо, и светильниках, напоминающих сопла ракет. «Уралмаш» : на барельефах станции над входом в вестибюль перед вами развернется вся история 📖 легендарного завода.

: на барельефах станции над входом в вестибюль перед вами развернется вся история 📖 легендарного завода. Станция «Машиностроителей» , концепт которой посвящен заводу им. Калинина.

, концепт которой посвящен заводу им. Калинина. «Уральская» — своеобразные «ворота города», что символически отразилось в архитектуре и декоре самой глубокой станции метрополитена Екатеринбурга.

— своеобразные «ворота города», что символически отразилось в архитектуре и декоре самой глубокой станции метрополитена Екатеринбурга. «Динамо» , на которой вы рассмотрите красивую отделку красным карельским гранитом в сочетании с рисунчатым мрамором «газган».

, на которой вы рассмотрите красивую отделку красным карельским гранитом в сочетании с рисунчатым мрамором «газган». «Площадь 1905 года» , в оформлении которой вы найдем немало отсылок к революционным событиям начала ХХ века.

, в оформлении которой вы найдем немало отсылок к революционным событиям начала ХХ века. «Геологическая» , отражающая богатство уральских недр: в отделке станции использовались только местные материалы.

, отражающая богатство уральских недр: в отделке станции использовались только местные материалы. «Чкаловская» , посвященная героическому перелёту через Северный Полюс.

, посвященная героическому перелёту через Северный Полюс. «Ботаническая»: здесь вы обратите внимание на правильные шестиугольники, ассоциирующиеся с пчелиными сотами.

Хроники метрополитена

Как у каждого Уральского парня, у метрополитена Екатеринбурга есть свои истории и секреты. С моей помощью вы выясните, почему памятный камень на месте начала строительства метро 🚇 называли могильным, какие легенды ходят вокруг станции-призрака и почему свердловчане так и не прокатились за пять копеек. А еще я расскажу о счастливых приметах уральской подземки, которые вы сможете испытать в деле.