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Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу

5
15 отзывов
Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Маршрут автомобильной экскурсии 🧭 включает популярные достопримечательности 🏛️ Екатеринбурга — от Плотинки до здания свердловского рок-клуба.

Мы проедем по нескольким районам города, чтобы увидеть храмы, купеческие особняки, дома в стиле советского конструктивизма и знаменитые памятники.

Полюбуетесь лучшими панорамами и узнаете историю 📖 неофициальной столицы ⭐️ Урала.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу
Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу

Что вы увидите

  • Храм-на-Крови
  • Александро-Невский собор
  • Плотинка
  • Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  • дом Севастьянова
  • Усадьбу Железнова
  • Президентский центр Бориса Ельцина
  • Смотровая площадка бизнес центра «Высоцкий»
  • и другое
Все наиболее интересные достопримечательности 🏛️ города Вы узнаете, как был основан город 🏙️ в 1723 г., и какую роль в его основании сыграл император Пётр I. Почему ещё в XIX в. Екатеринбург называли столицей ⭐️ Урала?
Увидите красивые 🤩 богатые купеческие особняки и услышите легенды, связанные с ними. Экскурсовод расскажет историю 📖 Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром, именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка».
Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города — советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире.
Кроме того, вы узнаете, как связаны с нашим городом такие известные личности, как писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, изобретатель радио А. С. Попов, советский режиссёр Г. В. Александров, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, первый Президент РФ Б. Н. Ельцин, музыканты группы «Чайф» В. В. Шахрин, В. С. Бегунов, «дедушка уральского рока» А. А. Пантыкин.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Посещения площадки — 250-300 руб
  • Посещение городского музея или театра — от 100 руб.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу
Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу
Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу
Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
Профсервис
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15 отзывов оставили туристы

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