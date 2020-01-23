5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Точно интересные факты

Во время экспедиции я расскажу о том, как и для чего создавали подземные ходы, а также об их роли в современном Екатеринбурге. Не менее интересно будет услышать, какие отношения эти ходы имеют к Холодной войне и советскому периоду в целом. А также, как в этих лабиринтах можно проследить изменения облика города в перспективе истории.

По ходу продвижения я буду комментировать, что мы проходим на поверхности и что здесь было ранее. Любые вопросы приветствуются!

Подземный мир Екатеринбурга

Протяженность уральских подземелий неизвестна, ведь изучили лишь малую их часть. Большая из них затоплена, а глубина воды местами достигает 1,5 метра. Поэтому вы наденете специальное водонепроницаемое снаряжение и отправитесь под моим руководством исследовать загадочные туннели города. На пути вам встретятся странные символы и засекреченные знаки, о которых я расскажу подробнее. Приготовьтесь раскрыть глубоко запрятанные тайны уральской столицы.

Кому подойдёт экскурсия

Всем энтузиастам от 18 лет. Желательно (но не обязательно) иметь незначительную физическую подготовку, поскольку нагрузка будет как в небольшом походе.