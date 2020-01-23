5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Подземелья Екатеринбурга

Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина

Анатолий
Задать вопрос
Анатолий – ваш гид
Выбирать для знакомства с городом классическую обзорную экскурсию — слишком предсказуемо.

Другое дело — исследовать его подземную часть.

Захватывающе? Конечно, по-другому и быть не может.

Вы пройдёте подпольными лабиринтами по Екатеринбургу, а по ходу услышите множество удивительных историй из городского прошлого.
520 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча в районе гостиницы «Огни Екатеринбурга»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Подземелья Екатеринбурга
Подземелья Екатеринбурга

Что вас ожидает

Точно интересные факты
Во время экспедиции я расскажу о том, как и для чего создавали подземные ходы, а также об их роли в современном Екатеринбурге. Не менее интересно будет услышать, какие отношения эти ходы имеют к Холодной войне и советскому периоду в целом. А также, как в этих лабиринтах можно проследить изменения облика города в перспективе истории.
По ходу продвижения я буду комментировать, что мы проходим на поверхности и что здесь было ранее. Любые вопросы приветствуются!

Подземный мир Екатеринбурга
Протяженность уральских подземелий неизвестна, ведь изучили лишь малую их часть. Большая из них затоплена, а глубина воды местами достигает 1,5 метра. Поэтому вы наденете специальное водонепроницаемое снаряжение и отправитесь под моим руководством исследовать загадочные туннели города. На пути вам встретятся странные символы и засекреченные знаки, о которых я расскажу подробнее. Приготовьтесь раскрыть глубоко запрятанные тайны уральской столицы.

Кому подойдёт экскурсия

Всем энтузиастам от 18 лет. Желательно (но не обязательно) иметь незначительную физическую подготовку, поскольку нагрузка будет как в небольшом походе.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Подземелья Екатеринбурга
Подземелья Екатеринбурга
Подземелья Екатеринбурга
Подземелья Екатеринбурга
Подземелья Екатеринбурга

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе гостиницы «Огни Екатеринбурга».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анатолий
Анатолий
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую экскурсию. Сейчас провожу экскурсии как по Екатеринбургу, так и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и ещё неизвестных тайнах.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 января 2020
Хотелось чтоб было побольше рассказов. Конечно там шумно. Но хочется послушать истории.
17 января 2020
Экскурсия понравилась. Было немного волнений по поводу безопасности, но в само начале экскурсовод все рассказал, его уверенность внушила доверие. Из рекомендаций: необходимо заранее предупредить туристов, что экскурсия заканчивается в другом месте, так как в начале маршрута мы оставили машины и пришлось возвращаться за ними. Конечно, лучше ходить на такие экскурсии в более теплое время года, так как после теплого коллектора на улице быстро замерзаешь. Но, в целом, все было прекрасно.
6 января 2020
Будет интересно увидеть подземные коммуникации города и просто окунуться в историю
13 ноября 2019
Так получилось, что экскурсию предложила моя спутница, но при этом она не вникала в описание, а я согласился практически не глядя. Поэтому переодевание в костюмы химзащиты и спуск в коллекторы для нас было полной неожиданностью. Но неожиданностью приятной. Анатолий очень интересно рассказывал о истории города, технические подробности о конструкции коллектора.
Если хотите незабываемых ощущений, то строго рекомендую.
Мария
16 сентября 2019
подтверждение быстрое, мероприятие очень понравилось, хорошо провели время за интересными историями и грибами! кстати, записались на экскурсию вдвоём и опоздали, а Анатолий ‎подождал и подробно объяснил маршрут по телефону.

Анатолий проводит ещё 1 экскурсию

Узнать Екатеринбург за 3 часаУзнать Екатеринбург за 3 часаУзнать Екатеринбург за 3 часа
520 за человека
3 часа
25 отзывов
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
Эта экскурсия познакомит вас с крупнейшим городом на Урале. Вы прогуляетесь по Историческому скверу и подниметесь на Вознесенскую горку, посетите Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнаете о возникновении и развитии города, откроете легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга.

Необычные маршруты по Екатеринбургу

Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера ШарташОкрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера ШарташОкрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
3600 за экскурсию
4.5 часов
4 отзыва
Примерить на себя роль золотоискателя и пройти тропами древних народов
История заповедных мест Екатеринбурга со времён Ледникового периода, секреты рудознатцев и травников, тайные поселения старообрядцев, древние дольмены и озеро, заставшее допотопных животных, — на экскурсии вы откроете первобытную сторону уральского края и погрузитесь во времена динозавров и мамонтов. А я сделаю ваше путешествие увлекательным и наполненным самыми интересными фрагментами истории.
Екатеринбург глазами влюбленного жителяЕкатеринбург глазами влюбленного жителяЕкатеринбург глазами влюбленного жителя
2000 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
О выдающихся предпринимателях, крафтовых барах и артефакте, что старше египетских пирамид
У нас всего три раскрученных бренда: царская семья, конструктивизм и Бажов. Но Екатеринбург — нечто гораздо более интересное, и я хочу показать его таким, каким знаю и люблю. Вы познакомитесь с городом самых оригинальных кофеен, стрит-арта, музыки и амбициозных людей — только такие смогли выжить на Урале и построить собственные промышленные и бизнес-империи. Вы узнаете о сильной инициативе передовых горожан как характерной исторической черте региона и побываете в нетривиальных местах города.
Купеческий ЕкатеринбургКупеческий ЕкатеринбургКупеческий Екатеринбург
2600 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Путешествие в эпоху известных предпринимателей и их самобытных домов
Я расскажу о временах, когда Екатеринбург был купеческим городом, и покажу особняки XIX века, принадлежавшие местным коммерсантам. Раскрою детали бытовой жизни той эпохи, поделюсь местными легендами и помогу понять, какую роль в развитии Екатеринбурга сыграли старообрядцы.
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуруАвангард Екатеринбурга: о городе через архитектуруАвангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
От 3500 за экскурсию
2.5 часа
Увидеть памятники конструктивизма, узнать об эстетике авангарда и услышать историю уральской столицы
Эта экскурсия — необычная замена классическому обзорному туру: через архитектуру конструктивизма я расскажу вам о трех столетиях города. Вы видите советскую «ратушу», городок НКВД и интерьеры 30-х годов, узнаете о принципе «жилой ячейки» и о том, почему партия запретила строить здания в этом стиле.
Неизведанный ЕкатеринбургНеизведанный ЕкатеринбургНеизведанный Екатеринбург
От 3200 за экскурсию
2.5 часа
5 отзывов
Пройти по любимому маршруту местных жителей и услышать самые любопытные факты о столице Урала
Вы погуляете по чудесному «зеленому поясу» из набережных, парков и скверов, протянувшемуся по самому центру Екатеринбурга. Он охватывает реку Исеть, пруд и старинную плотину. Я раскрою историю всех интересных мест, которые встретятся нам на пути, и помогу раскрыть душу современного города.
Необычные дворы и дома ЕкатеринбургаНеобычные дворы и дома ЕкатеринбургаНеобычные дворы и дома Екатеринбурга
От 3200 за экскурсию
3 часа
Узнать, что за жизнь кипит за парадными фасадами, отыскать следы прошлых эпох и понять душу города
На прогулке по секретным местам Екатеринбурга, известным только инсайдерам, вы откроете интересные творческие площадки, обнаружите отпечатки четырех последних веков, узнаете о местном Монмартре и услышите, где растут волшебные цветы. А также посетите знаменитый парк Харитоньевской усадбы, где поговорим о его тайных ходах и кладах.

Выбирайте и другие экскурсии по Екатеринбургу

Для детейГанина ЯмаОзеро ШарташВсеПодземныеУсадьба Расторгуевых-ХаритоновыхИстория и архитектураГрупповыеИндивидуальныеДом СевастьяноваРомановыПешкомЗа городомДом ИпатьеваНа автобусеОбзорныеНеобычные маршрутыОленьи ручьиХрам на КровиНа автомобиле