Елена проводит ещё 4 экскурсии

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Река Чусовая: место, где живет душа Урала

Треккинг по таежным тропам и природным объектам самой красивой уральской реки

Елена
Елена – Гид из Екатеринбурга
Если Волга — символ России, то река Чусовая — символ Урала, ведь именно здесь находятся самые древние артефакты и самые живописные уголки края.

Вы проведете день среди волшебных таежных пейзажей Чусовой, её фактурных скал и памятников деревянного зодчества.

Пройдете по навесному мосту, заглянете в пещеры и прикоснетесь к старинным уральским легендам.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Река Чусовая: место, где живет душа Урала

Что вас ожидает

По рельсам — сквозь Урал
Знакомство с уральскими красотами начнется уже в пути: к стартовой точке треккинга мы доберемся по старинной железной дороге «Екатеринбург — Кунгур — Пермь». Вы промчитесь через леса, горы ⛰️ и реки, горнозаводские городки и поселки, каменоломни и рукотворные холмы — каждое место скрывает удивительные истории 📖 и тайны, которыми я поделюсь. Приготовьтесь пересечь границу Европы и Азии, встретить легендарную гору Волчиху, Варнацкий кряж, вотчину вогулов — Шайтанку — и древний курган Могилицу.

Природа, артефакты и тайны реки Чусовой
Затем наш путь пройдет по берегам чудесной реки Чусовой, где каждый камень дышит древностью. Перед вами откроются необыкновенные пейзажи Урала и 5 памятников природы и истории: столетние деревья 🌳, береговые скалы Камни, «следы пещерного зверя мамута», гроты, сельская старинная церковь ⛪ и памятники деревянного зодчества. Мы пройдем мимо остатков демидовской пристани, откуда отправляли «железные» и «денежные» караваны, попробуем отмыть золото на речке Усолке, а в пещере Георгиевского камня оценим косметические свойства местной глины.

Насладиться духом тайги
Всю дорогу вас будут сопровождать таежные панорамы, очертания скалистых берегов над лентой реки и целебный воздух, пропитанный ароматами смолы и горных трав. В пути я покажу вам редкие растения этих мест, поделюсь секретами пещерного шамана, расскажу о птицах, которых мы будем слышать. А если повезет, мы встретим Серебряное Копытце — косулю. Вы сможете проверить смелость на подвесном мосту и искупаться в реке, а на привале выпьете чаю с лесными травами.

Если будет желание — мы можем отправиться в деревню Каменка, осмотреть деревянную крепость или посетим обсерваторию.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается проезд в электричке — 126 руб. в один конец
  • Во время прогулки мы устроим обед у костра на оборудованной стоянке на берегу под навесом
  • Маршрут легкопроходимый — 12 км
Начало и место завершения
🚩 возле ж/д вокзала Екатеринбурга
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Река Чусовая: место, где живет душа Урала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.
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Елена проводит ещё 4 экскурсии

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