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Сборная экскурсия Екатеринбург: Граница между Европой и Азией

Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Мы посетим обелиск на границе Европы и Азии, побываем в Историческом сквере, увидим старинные особняки Екатеринбурга и узнаем, какие легенды связаны с некоторыми из них.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🎄На новый год!
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 700 ₽ за человека

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Сборная экскурсия Екатеринбург: Граница между Европой и Азией
Сборная экскурсия Екатеринбург: Граница между Европой и Азией

Что вы увидите

  • Обелиск на границе Европы и Азии
  • Исторический сквер
  • Старинные особняки города
  • Храм на Крови
  • Театр оперы и балета
  • Памятник первому Президенту России Б. Н. Ельцину
  • Ельцин-центр
  • Мемориальный комплекс «Чёрный тюльпан»
  • Екатеринбург-Сити
  • Площадь 1905 года
  • Небоскрёб «Высоцкий»
Что вас ждёт
  • 11:00 — выезд из Екатеринбурга, от «Маринс-Парк отеля», ул. Челюскинцев, 106 — напротив ж/д вокзала. На лобовом стекле автобуса будет табличка с надписью «Экскурсия по Екатеринбургу».
  • Посетим обелиск на границе Европы и Азии. 17-й км Новомосковского тракта. Не упустите возможность одной ногой постоять в Европе, другой — в Азии!
  • Побываем в Историческом сквере. В ходе небольшой пешеходной прогулки вы узнаете, как был построен Екатеринбургский завод. Почему у города два основателя?
  • Увидим старинные особняки города и узнаем, какие легенды связаны с некоторыми из них.
  • 14:40 — остановка около небоскрёба «Высоцкий». Все желающие за дополнительную плату смогут подняться на смотровую площадку небоскрёба (188 метров, 54 этажа). В хорошую погоду в северо-западной стороне видны Уральские горы ⛰️ — остановка около Храма на Крови. (ул. Царская 10), желающие могут здесь закончить экскурсию ⛳ и выйти для самостоятельного посещения храма.
  • 15:00 — окончание экскурсии 🧭 у отеля «Маринс-Парк отель» напротив ж/д вокзала (бывшая гостиница «Свердловск», ул. Челюскинцев, 106).
Важная информация
  • Экскурсия состоится при наборе группы не менее 12 человек.
  • В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
  • Одежда и обувь должны быть удобными хотя бы потому, что вам предстоит неоднократно заходить/выходить из автобуса или много ходить пешком — на пешеходной экскурсии.
  • Собираясь на экскурсию, выясните, какая будет погода и оденьтесь соответственно.
  • Пожалуйста, позвоните или напишите нам за 1 рабочий день до начала экскурсии и уточните место и время встречи.
  • Ждём вас к экскурсионному автобусу за 15 минут до начала экскурсии. На лобовом стекле автобуса будет табличка с наименованием экскурсии.
  • Просим пристегиваться ремнями безопасности и не ходить по автобусу во время его движения.
  • Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в автобусе 🚌 и на территории осмотра объектов, стоянок во время экскурсии.
  • Просим соблюдать время, отпущенное на осмотр того или иного экскурсионного объекта, чтобы не отстать от автобуса.
  • Пожалуйста, не перебивайте экскурсовода во время его рассказа, он обязательно сам даст вам возможность задать вопрос.
  • При посещении монастырей и храмов вы должны быть соответственно одеты: дамы в одежде, закрывающей колени и плечи, в платке или ином головном уборе.
  • О забытых вещах в автобусе или на маршруте, сообщайте, пожалуйста, экскурсоводу, он постарается вам помочь. Обменяйтесь с ним мобильным телефоном при встрече.
  • В программе экскурсии возможны небольшие изменения.
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • услуги экскурсовода
  • посещение границы между Европой и Азией.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Сборная экскурсия Екатеринбург: Граница между Европой и Азией
Сборная экскурсия Екатеринбург: Граница между Европой и Азией
Сборная экскурсия Екатеринбург: Граница между Европой и Азией
Сборная экскурсия Екатеринбург: Граница между Европой и Азией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
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