11:00 — выезд из Екатеринбурга, от «Маринс-Парк отеля», ул. Челюскинцев, 106 — напротив ж/д вокзала. На лобовом стекле автобуса будет табличка с надписью «Экскурсия по Екатеринбургу».
Посетим обелиск на границе Европы и Азии. 17-й км Новомосковского тракта. Не упустите возможность одной ногой постоять в Европе, другой — в Азии!
Побываем в Историческом сквере. В ходе небольшой пешеходной прогулки вы узнаете, как был построен Екатеринбургский завод. Почему у города два основателя?
Увидим старинные особняки города и узнаем, какие легенды связаны с некоторыми из них.
14:40 — остановка около небоскрёба «Высоцкий». Все желающие за дополнительную плату смогут подняться на смотровую площадку небоскрёба (188 метров, 54 этажа). В хорошую погоду в северо-западной стороне видны Уральские горы ⛰️ — остановка около Храма на Крови. (ул. Царская 10), желающие могут здесь закончить экскурсию ⛳ и выйти для самостоятельного посещения храма.
15:00 — окончание экскурсии 🧭 у отеля «Маринс-Парк отель» напротив ж/д вокзала (бывшая гостиница «Свердловск», ул. Челюскинцев, 106).
Важная информация
Экскурсия состоится при наборе группы не менее 12 человек.
В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
Одежда и обувь должны быть удобными хотя бы потому, что вам предстоит неоднократно заходить/выходить из автобуса или много ходить пешком — на пешеходной экскурсии.
Собираясь на экскурсию, выясните, какая будет погода и оденьтесь соответственно.
Пожалуйста, позвоните или напишите нам за 1 рабочий день до начала экскурсии и уточните место и время встречи.
Ждём вас к экскурсионному автобусу за 15 минут до начала экскурсии. На лобовом стекле автобуса будет табличка с наименованием экскурсии.
Просим пристегиваться ремнями безопасности и не ходить по автобусу во время его движения.
Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в автобусе 🚌 и на территории осмотра объектов, стоянок во время экскурсии.
Просим соблюдать время, отпущенное на осмотр того или иного экскурсионного объекта, чтобы не отстать от автобуса.
Пожалуйста, не перебивайте экскурсовода во время его рассказа, он обязательно сам даст вам возможность задать вопрос.
При посещении монастырей и храмов вы должны быть соответственно одеты: дамы в одежде, закрывающей колени и плечи, в платке или ином головном уборе.
О забытых вещах в автобусе или на маршруте, сообщайте, пожалуйста, экскурсоводу, он постарается вам помочь. Обменяйтесь с ним мобильным телефоном при встрече.
В программе экскурсии возможны небольшие изменения.
Что входит
комфортабельный туристический автобус
услуги экскурсовода
посещение границы между Европой и Азией.
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.