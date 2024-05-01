Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Авторский тур в Горно-Алтайске

Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле

Вы погрузитесь в мир дикой природы в живописных уголках региона.

Вас ждут конные прогулки по алтайским лугам, исследование окрестностей на квадроцикле и знакомство с редкими зубрами.

Расслабиться помогут купание в чане с ароматными местными травами, а также неспешные вечера в уютных шале.

Вы пройдетесь по подвесному мосту над Катунью, прокатитесь по канатной дороге и посетите уединённый скальный монастырь.

Насыщенные, но комфортные выходные специально сбалансированы для знакомства с особенностями Алтая — вам не захочется уезжать.
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Ближайшие даты:
1
мая
9
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет53 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Можно с детьми от пяти лет.

Проживание. В домиках и шале для двоих с панорамными окнами (за дополнительную плату возможно размещение по одному).

Питание. Завтраки, обеды, ужины.

Дети. Экскурсия доступна для детей от пяти лет.

Программа тура по дням

1 день

Общение с краснокнижными животными, квадроциклы и вечерний релакс

Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в горнолыжный комплекс «Манжерок». Поднимемся по канатной дороге, будем гулять и наслаждаться панорамными видами.

Посещение зубрового питомника. После завтрака поедем смотреть на краснокнижных зубров — в холодное время года животные возвращаются с гор и спускаются в зубровый заповедник, где о них заботятся в течение зимнего периода.
Заселение в отель, отдых.

По долине с ветерком и алтайский релакс. После отдыха покатаемся на квадроциклах по горному плато и застанем закат в горах.
Вечером вы согреетесь в ароматном сибирском чане с травами: будем пить чай, париться и отдыхать после насыщенного дня.

Общение с краснокнижными животными, квадроциклы и вечерний релаксОбщение с краснокнижными животными, квадроциклы и вечерний релаксОбщение с краснокнижными животными, квадроциклы и вечерний релаксОбщение с краснокнижными животными, квадроциклы и вечерний релаксОбщение с краснокнижными животными, квадроциклы и вечерний релакс
2 день

Неукротимая Катунь

Виды вдоль главной реки Алтая. После завтрака направляемся к Ороктойскому мосту, самому глубокому месту реки Катуни: оттуда открывается прекрасный вид на Чемальскую долину. Затем посетим остров Патмос с женским монастырём: единственный путь к нему лежит через подвесной мост на высоте 15 метров.

Далее по козьей тропинке вдоль Катуни идём до Чемальской ГЭС: гидроэлектростанция, построенная в 1935 году, стала удобным местом для осмотра окрестностей. Также здесь можно купить местные сувениры.

Местная фауна. После обеда вам предстоит конная прогулка по алтайским лугам под руководством инструктора.
Затем вас ждёт посещение пасеки. После небольшой экскурсии по пчелиной ферме для вас проведут дегустацию алтайского мёда. Вы также сможете приобрести для себя полезные натуральные продукты: местный чай, орехи, скрабы и т. д.

Возвращение на базу, ужин и отдых после насыщенного дня.

Неукротимая КатуньНеукротимая КатуньНеукротимая КатуньНеукротимая Катунь
3 день

Возвращение домой

После завтрака мы отвезём вас в аэропорт или на другую турбазу, где вы сможете продолжить отдых.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание
  • Проживание в домиках с панорамными окнами
  • Перемещение на квадроциклах, лошадях
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Посещение зубрового питомника
  • Парение в чанах
  • Канатная дорога
  • Дегустация мёда
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Возможна организация индивидуального тура по этому маршруту на удобные для вас даты, а также корректировка маршрута в зависимости от времени вашего прилёта и вылета
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыОроктойский мостПопулярные местаОстров ПатмосПрирода и пейзажиЧемальская ГЭСМанжерокАлтайНа квадроциклахТуры на квадроциклах

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