Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Вас ждут конные прогулки по алтайским лугам, исследование окрестностей на квадроцикле и знакомство с редкими зубрами.
Расслабиться помогут купание в чане с ароматными местными травами, а также неспешные вечера в уютных шале.
Вы пройдетесь по подвесному мосту над Катунью, прокатитесь по канатной дороге и посетите уединённый скальный монастырь.
Насыщенные, но комфортные выходные специально сбалансированы для знакомства с особенностями Алтая — вам не захочется уезжать.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 300 ₽
Описание
Организационные детали
Можно с детьми от пяти лет.
Проживание. В домиках и шале для двоих с панорамными окнами (за дополнительную плату возможно размещение по одному).
Питание. Завтраки, обеды, ужины.
Дети. Экскурсия доступна для детей от пяти лет.
Программа тура по дням
Общение с краснокнижными животными, квадроциклы и вечерний релакс
Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в горнолыжный комплекс «Манжерок». Поднимемся по канатной дороге, будем гулять и наслаждаться панорамными видами.
Посещение зубрового питомника. После завтрака поедем смотреть на краснокнижных зубров — в холодное время года животные возвращаются с гор и спускаются в зубровый заповедник, где о них заботятся в течение зимнего периода.
Заселение в отель, отдых.
По долине с ветерком и алтайский релакс. После отдыха покатаемся на квадроциклах по горному плато и застанем закат в горах.
Вечером вы согреетесь в ароматном сибирском чане с травами: будем пить чай, париться и отдыхать после насыщенного дня.
Неукротимая Катунь
Виды вдоль главной реки Алтая. После завтрака направляемся к Ороктойскому мосту, самому глубокому месту реки Катуни: оттуда открывается прекрасный вид на Чемальскую долину. Затем посетим остров Патмос с женским монастырём: единственный путь к нему лежит через подвесной мост на высоте 15 метров.
Далее по козьей тропинке вдоль Катуни идём до Чемальской ГЭС: гидроэлектростанция, построенная в 1935 году, стала удобным местом для осмотра окрестностей. Также здесь можно купить местные сувениры.
Местная фауна. После обеда вам предстоит конная прогулка по алтайским лугам под руководством инструктора.
Затем вас ждёт посещение пасеки. После небольшой экскурсии по пчелиной ферме для вас проведут дегустацию алтайского мёда. Вы также сможете приобрести для себя полезные натуральные продукты: местный чай, орехи, скрабы и т. д.
Возвращение на базу, ужин и отдых после насыщенного дня.
Возвращение домой
После завтрака мы отвезём вас в аэропорт или на другую турбазу, где вы сможете продолжить отдых.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание
- Проживание в домиках с панорамными окнами
- Перемещение на квадроциклах, лошадях
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Посещение зубрового питомника
- Парение в чанах
- Канатная дорога
- Дегустация мёда
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Возможна организация индивидуального тура по этому маршруту на удобные для вас даты, а также корректировка маршрута в зависимости от времени вашего прилёта и вылета