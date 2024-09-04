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прекрасной грамотной речью, слушать его одно удовольствие. Само место, озеро Кезеной-Ам, совершенно волшебное, но место само по себе не зависит от организатора экскурсии, отзыв же именно о нем. Экскурсия с Магомедом - это не только продуманный маршрут, аккуратное вождение и бесконечные истории, перетекающие одна в другую, это еще и множество, казалось бы, не принципиальных вещей, из которых на самом деле и складывается профессионализм высшего качества. Остановиться не на платной смотровой площадке, а за поворотом, на площадке ничем не хуже. Привезти на обед не в ресторан фешенебельного отеля, а в простое кафе для местных, где в совершенно аутентичной атмосфере можно попробовать вкуснейшие чуду, лагман и замечательный чай из горных трав (и даже купить его с собой). Рассказать о городе Хой не то, что пишут в интернетах, а реальную, настоящую историю. Из всех этих моментов складывается то впечатление, которое с теплом в сердце увозишь с собой и которое хочется повторить. Именно о таких замечательных профессионалах своего дела мы говорим друзьям - рекомендую, безоговорочно и ответственно рекомендую! Магомед, спасибо вам огромное, дай вам бог здоровья на двести лет и успеха всем вашим начинаниям. Надеюсь, мы к вам еще вернемся:)