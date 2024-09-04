На Рождество – экскурсии в Грозном

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Грозном, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
На машине
На микроавтобусе
41 отзыв
8 часов
Групповая
Лучший выбор
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
3 500 за человека
Грозный - город, в который хочется вернуться
На машине
84 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5 590 за всё до 4 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
На машине
скидка
10%
151 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
1212010 908 за всё до 4 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
На машине
52 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 6 900 за всё до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
На машине
86 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Грозный - история и современность
Пешая
373 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
от 4 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2024
    В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
    Восторг, восторг, восторг - других слов для описания впечатлений от экскурсии у меня нет! Магомед отличный рассказчик, очень эрудированный, с
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    прекрасной грамотной речью, слушать его одно удовольствие. Само место, озеро Кезеной-Ам, совершенно волшебное, но место само по себе не зависит от организатора экскурсии, отзыв же именно о нем. Экскурсия с Магомедом - это не только продуманный маршрут, аккуратное вождение и бесконечные истории, перетекающие одна в другую, это еще и множество, казалось бы, не принципиальных вещей, из которых на самом деле и складывается профессионализм высшего качества. Остановиться не на платной смотровой площадке, а за поворотом, на площадке ничем не хуже. Привезти на обед не в ресторан фешенебельного отеля, а в простое кафе для местных, где в совершенно аутентичной атмосфере можно попробовать вкуснейшие чуду, лагман и замечательный чай из горных трав (и даже купить его с собой). Рассказать о городе Хой не то, что пишут в интернетах, а реальную, настоящую историю. Из всех этих моментов складывается то впечатление, которое с теплом в сердце увозишь с собой и которое хочется повторить. Именно о таких замечательных профессионалах своего дела мы говорим друзьям - рекомендую, безоговорочно и ответственно рекомендую! Магомед, спасибо вам огромное, дай вам бог здоровья на двести лет и успеха всем вашим начинаниям. Надеюсь, мы к вам еще вернемся:)

  • А
    Анна
    31 августа 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Все было прекрасно 🙃 Гостеприимный край, завораживающие пейзажи вокруг и отличный гид. Всем рекомендую 👍 Немножко похвастаюсь потрясающими фотографиями с экскурсии)
    Все было прекрасно 🙃Все было прекрасно 🙃Все было прекрасно 🙃Все было прекрасно 🙃Все было прекрасно 🙃Все было прекрасно 🙃Все было прекрасно 🙃Все было прекрасно 🙃Все было прекрасно 🙃
  • М
    Мария
    30 августа 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Добрый вечер!! Только приехали с экскурсии! Хотим поделиться впечатлениями!!! С нами весь день был экскурсовод-гид Сулумбек! Катались группой 6 человек,комфортный
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    мерседес, ребята, это шикарные виды, много интересных мест, подробно нам обо всем было рассказано, много незабываемых впечатлений и фото! Да, национальная кухня!!! Отлично провели день!!! Сулумбеку желаем всех благ!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

    Добрый вечер!! Только приехали с экскурсии! Хотим поделиться впечатлениями!!! С нами весь день был экскурсовод-гид Сулумбек!Добрый вечер!! Только приехали с экскурсии! Хотим поделиться впечатлениями!!! С нами весь день был экскурсовод-гид Сулумбек!Добрый вечер!! Только приехали с экскурсии! Хотим поделиться впечатлениями!!! С нами весь день был экскурсовод-гид Сулумбек!Добрый вечер!! Только приехали с экскурсии! Хотим поделиться впечатлениями!!! С нами весь день был экскурсовод-гид Сулумбек!Добрый вечер!! Только приехали с экскурсии! Хотим поделиться впечатлениями!!! С нами весь день был экскурсовод-гид Сулумбек!
  • Е
    Екатерина
    25 августа 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Пушка бомба🙌
    Пушка бомба🙌Пушка бомба🙌Пушка бомба🙌
  • К
    Кирилл
    25 августа 2024
    Грозный - история и современность
    Отличнейшая экскурсию по центру города! Было невероятно интересно, рассказ не прекращался практически ни на минуту, всё было по делу. Хотелось слушать ещё и ещё! Это правда того стоит.
  • С
    Сергей
    18 августа 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Экскурсию проводил Муслим. Все прошло хорошо. Все достопримечательности посмотрели. По моей просьбе чуть скорректировали маршрут - что тоже в плюс. Рекомендую
  • А
    Альбина
    15 августа 2024
    В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
    Если Чечня, то только с Магомедом! Умнейший человек, очень хороший собеседник и прекрасный экскурсовод. Советую попасть именно к нему на экскурсию.
  • М
    Мэлина
    15 августа 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Прекрасная экскурсия! Спасибо нашему гиду Муслиму! Было интересно, красиво и вкусно! Буду советовать всем и обязательно приедем еще раз!
  • Э
    Эдуард
    14 августа 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Очень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, места живописные, времени на всё хватило, никто не торопил. Однозначно рекомендуем эту экскурсию и гида.
    Очень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, местаОчень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, местаОчень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, местаОчень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, местаОчень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, местаОчень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, местаОчень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, местаОчень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, местаОчень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, места
  • О
    Ольга
    13 августа 2024
    Грозный - история и современность
    Мадина - замечательный рассказчик и очень приятный человек! Мы с удовольствием посетили её экскурсию по Грозному и остались в полном восторге. Маршрут
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    продуман до мелочей, рассказ очень последовательный и интересный. Побывали в христианском храме, в великолепной мечети Сердце Чечни, а также на смотровой площадке бизнес-центра Грозный Сити. Там нам Мадина во всех деталях рассказала о районах города и с высоты продемонстрировала все основные достопримечательности. Прогулка получилась неспешной и очень душевной. Мадина показала нам свой родной город во всей красе и рассказал много интересного о самом городе, его непростой истории и об обычаях самого чеченского народа. А ещё сделала много наших замечательных фотографий. Мадина, большое Вам спасибо за чудесную экскурсию! Однозначно рекомендуем!!!

    Мадина - замечательный рассказчик и очень приятный человек!Мадина - замечательный рассказчик и очень приятный человек!Мадина - замечательный рассказчик и очень приятный человек!Мадина - замечательный рассказчик и очень приятный человек!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
  2. Грозный - город, в который хочется вернуться
  3. Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
  4. Грозный: прошлое, настоящее и будущее
  5. В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Озеро Кезеной-ам
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в сентябре 2024
Сейчас в Грозном в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 11 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 787 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Грозном на 2024 год на рождество, 787 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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