8 часов
Групповая
Лучший выборИз Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
3 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГрозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5 590₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЭксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
1212010 908₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 6 900₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 сентября 2024Восторг, восторг, восторг - других слов для описания впечатлений от экскурсии у меня нет! Магомед отличный рассказчик, очень эрудированный, с
- ААнна31 августа 2024Все было прекрасно 🙃 Гостеприимный край, завораживающие пейзажи вокруг и отличный гид. Всем рекомендую 👍 Немножко похвастаюсь потрясающими фотографиями с экскурсии)
- ММария30 августа 2024Добрый вечер!! Только приехали с экскурсии! Хотим поделиться впечатлениями!!! С нами весь день был экскурсовод-гид Сулумбек! Катались группой 6 человек,комфортный
- ЕЕкатерина25 августа 2024Пушка бомба🙌
- ККирилл25 августа 2024Отличнейшая экскурсию по центру города! Было невероятно интересно, рассказ не прекращался практически ни на минуту, всё было по делу. Хотелось слушать ещё и ещё! Это правда того стоит.
- ССергей18 августа 2024Экскурсию проводил Муслим. Все прошло хорошо. Все достопримечательности посмотрели. По моей просьбе чуть скорректировали маршрут - что тоже в плюс. Рекомендую
- ААльбина15 августа 2024Если Чечня, то только с Магомедом! Умнейший человек, очень хороший собеседник и прекрасный экскурсовод. Советую попасть именно к нему на экскурсию.
- ММэлина15 августа 2024Прекрасная экскурсия! Спасибо нашему гиду Муслиму! Было интересно, красиво и вкусно! Буду советовать всем и обязательно приедем еще раз!
- ЭЭдуард14 августа 2024Очень понравилась экскурсия, гид Муса - знаток своего дела и отличный собеседник. Маршрут построен прекрасно, места живописные, времени на всё хватило, никто не торопил. Однозначно рекомендуем эту экскурсию и гида.
- ООльга13 августа 2024Мадина - замечательный рассказчик и очень приятный человек! Мы с удовольствием посетили её экскурсию по Грозному и остались в полном восторге. Маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На Рождество»
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