Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Обратите внимание, в путешествии нет сопровождающего гида. С вами на связи будет онлайн-куратор: он будет консультировать группу в чате «Ватсап» по встрече, трансферу, экскурсиям, программе и т. д. Чат будет создан накануне вечером перед стартом маршрута.