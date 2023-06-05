Ольхон: белый снег и синий лёд обитаемого острова

Побывать на трёх мысах и полюбоваться блеском и фактурой байкальского льда

За 5 дней путешествия вы познакомитесь с жемчужиной Байкала — самым крупным островом в акватории.

Рассмотрите причудливые мысы и скалы, заглянете в пещеры, погуляете по легендарному льду с застывшими внутри пузырьками и украшенному трещинами, словно художником.

Увидите знаменитую скалу Шаманку, ощутите особую энергетику у ступы Просветления и полюбуетесь игрой закатных лучей в ледяных кристаллах.
Ольхон: белый снег и синий лёд обитаемого острова
Ольхон: белый снег и синий лёд обитаемого острова
Ольхон: белый снег и синий лёд обитаемого острова
Ольхон: белый снег и синий лёд обитаемого острова
Ольхон: белый снег и синий лёд обитаемого острова
Ольхон: белый снег и синий лёд обитаемого острова
Ольхон: белый снег и синий лёд обитаемого острова
Ближайшие даты:
25
фев
5
мар
9
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Обратите внимание, в путешествии нет сопровождающего гида. С вами на связи будет онлайн-куратор: он будет консультировать группу в чате «Ватсап» по встрече, трансферу, экскурсиям, программе и т. д. Чат будет создан накануне вечером перед стартом маршрута.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту города Иркутск (IKT) с 10:10 до 10:30 (по местному времени) . За вами приедет рейсовый микроавтобус
Завершение: Иркутск, аэропорт, около 16:00. Трансфер будет осуществляться на рейсовом автобусе (входит в стоимость) . Рекомендуем приобретать обратные авиабилеты на рейсы после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🚌На автобусе🧒Можно с детьми🔭Обзорные🧳Многодневные турыОльхон3-дневные турыМалое море Байкала🗽Популярные местаТуры на 4 дня

Похожие туры в Иркутске

Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
3 отзыва
Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)
Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть
место Вашего проживания в Иркутске
от 25 000 за 1 человека
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
7 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Иркутск, КБЖД, Ольхон - в этих трех коротких словах
г. Иркутск
5 июня
19 июня
3 июля
10 июля
от 47 900 за 1 человека
Байкальский лёд
5 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Байкальский лёд
Исследуйте самое загадочное место Байкала
Хужир (остров Ольхон)
45 000 за 1 человека
Групповой тур на север Ольхона (без трансфера)
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
11 отзывов
Групповой тур на север Ольхона (без трансфера)
Из центра острова Ольхон мы отправимся на самый север острова
Ваш отель в Хужире
Завтра
1 окт
2 окт
3 окт
2 900 за 1 человека
Экскурсия по югу острова Ольхон и к острову Огой (без трансфера из Иркутска
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
10 отзывов
Экскурсия по югу острова Ольхон и к острову Огой (без трансфера из Иркутска
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова Ольхон
Ваш Отель в Хужире
2 900 за 1 человека
Байкальский лёд
6 дней
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Байкальский лёд
В этом туре вы побываете в самых красивых и укромных уголках Байкала
г. Иркутск
6 фев
8 фев
10 фев
12 фев
от 132000122 535 за 1 человека
Магия Байкальского льда
4 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Магия Байкальского льда
В январе на Байкале замерзает первый лёд и начинается настоящая магия
г. Иркутск
3 янв
13 янв
20 янв
45 700 за 1 человека
В царство льда и снега. Большое байкальское приключение
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
В царство льда и снега. Большое байкальское приключение
Поймать в льдинках отблеск заката и покататься на коньках по самому большому катку России
Иркутск, 10:00. Мы встретим вас от аэропорта, Ж/Д ...
21 янв
19 фев
4 мар
98 800 за 1 человека
Алмазное сияние байкальского льда
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 9 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Иркутск, аэропорт
11 фев
15 фев
19 фев
27 фев
45 000 за 1 человека
Самый ранний лёд Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Самый ранний лёд Байкала
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
Встреча у места проживания туристов в Иркутске
24 900 за всё до 4 чел.
Байкал. Лето на Ольхоне
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Байкал. Лето на Ольхоне
Ольхон - самый большой из островов в акватории озера Байкал
10 июля
45 000 за 1 человека
Байкальский лед. Расширенный маршрут
5 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Зима - время приключений! Тур
Россия, Иркутск
11 фев
17 фев
21 фев
23 фев
7800070 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ