Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Калужской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
8960
₽
за чел.
Пройти быстрые перекаты мелководной Таруски и полюбоваться пейзажами, которые воспел Паустовский
11000
₽
за всё
Творческая Таруса - обзорная экскурсия по городу
4375
₽
за всё
Прокатиться с ветерком по Оке до усадьбы (или других локаций в окрестностях)
5
1 отзыв
3400
₽
за чел.
Спокойный сплав для полной перезагрузки - без спешки и суеты
22000
₽
за всё
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
40000
₽
за всё
Прокатиться по лесам и полям в окрестностях Тарусы и провести расслабленный вечер на Оке
5600
₽
за всё
Увидеть первый наукоград России, разобраться в его тайнах и найти следы истории от усадеб 18века
6000
₽
за всё
Необычное знакомство с Калугой в сувенирном магазине
4600
₽
за всё
Пройтись по улицам, где зарождалась история мирного атома
Групповые экскурсии
1500
₽
за чел.
Прочувствовать дух города художников и поэтов: от парадных видов до тихих улочек
8600
₽
за чел.
Насладиться неспешными прогулками, красивыми видами и увлекательными историями о прошлом
5
2 отзыва
2740
₽
за чел.
Погрузиться в историю космонавтики и узнать о судьбе великого мечтателя
5
1 отзыв
2740
₽
за чел.
Узнать, как развлекались, веселились и отдыхали в прошлые времена
5
3 отзыва
2740
₽
за чел.
Исследовать прошлое Калуги и увидеть город с необычной и интересной стороны
5
1 отзыв
10100
₽
за чел.
По следам старцев, святых и героев: паломничество к сердцу русской духовности
3400
₽
за чел.
Театрализованный ужин — новый формат гастрономических развлечений с театральным сюжетом. Гости становятся участниками истории в трактире 19 века, узна...
5
122 отзыва
1200
₽
за чел.
Я познакомлю вас с историческим центром Калуги — здесь до сих пор стоят дворянские особняки и купеческие дома. Вы увидите роскошный дворец Золотарева,...
4
4 отзыва
5000
₽
за чел.
Эта экскурсия для тех, кто ищет вдохновение, любит историю и искусство, мечтает о красивых фотографиях и хочет прикоснуться к душе настоящей России. Т...
Обзорные по городам
6000
₽
за всё
Необычное знакомство с Калугой в сувенирном магазине
4600
₽
за всё
Пройтись по улицам, где зарождалась история мирного атома
6700
₽
за всё
Яркое знакомство с городом и рассказы о самых интересных фактах из его прошлого и настоящего
4.9
10 отзывов
7400
₽
за всё
Познакомиться с городом, увидеть главные места и найти космонавтиков на домах
5
1 отзыв
7200
₽
за всё
Вглядеться в пейзажи и вслушаться в легенды
5
8 отзывов
8500
₽
за всё
Увидеть разные стороны города - историческую и космическую
6500
₽
за всё
Познакомиться с историей педагогического эксперимента и пройти по местам, где всё начиналось
5
20 отзывов
5600
₽
за всё
Познакомиться с уютным городом и его богатой историей
5000
₽
за всё
Малоярославец - Какой он? Город героев, двух Побед, церквей, площадей, памятников и истории… . Что связывает с городом Циолковского, Гоголя, Жукова и ...
Водные прогулки
8960
₽
за чел.
Пройти быстрые перекаты мелководной Таруски и полюбоваться пейзажами, которые воспел Паустовский
4375
₽
за всё
Прокатиться с ветерком по Оке до усадьбы (или других локаций в окрестностях)
5
1 отзыв
3400
₽
за чел.
Спокойный сплав для полной перезагрузки - без спешки и суеты
22000
₽
за всё
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
40000
₽
за всё
Прокатиться по лесам и полям в окрестностях Тарусы и провести расслабленный вечер на Оке
5
1 отзыв
6500
₽
за всё
По следам художников, поэтов и музыкантов - почувствовать атмосферу вдохновения на берегах Оки
Туры на автомобиле
10000
₽
за всё
Где началась атомная энергия и рождались научные прорывы
14500
₽
за всё
Понять первый наукоград через муралы, скульптуры и другое современное искусство
18000
₽
за всё
Понять душу древнего города и восхититься видами города из Ромоданово
22500
₽
за всё
Из Калуги - по местам, где история повернула вспять и до сих пор удивляет
22500
₽
за всё
Изучить историю «города мирного атома» от первой АЭС до наших дней
22500
₽
за всё
Познакомиться с историей, традициями и секретами самобытного городка, где водится птица Гамаюн
22500
₽
за всё
Узнать секреты старинного поселения и понять, как он стал городом космической мечты
18400
₽
за всё
История российского предпринимательства на примере дворянских родов Гончаровых и Щепочкиных
24000
₽
за всё
Познакомиться с духовной жизнью Калужской области
Гастрономические туры
22000
₽
за всё
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
1500
₽
за чел.
Прочувствовать дух города художников и поэтов: от парадных видов до тихих улочек
4.5
2 отзыва
7000
₽
за всё
Узнать, как небольшой город стал сценой большой истории
5
1 отзыв
16000
₽
за всё
Посетить духовную Мекку, услышать о знаменитых старцах и заехать в Шамординский монастырь по пути
5
5 отзывов
2880
₽
за чел.
Расширить свой кругозор, расслабиться, душевно отдохнуть и побаловать вкусовые рецепторы
3400
₽
за чел.
Театрализованный ужин — новый формат гастрономических развлечений с театральным сюжетом. Гости становятся участниками истории в трактире 19 века, узна...
5
12 отзывов
3325
₽
за чел.
Экскурсия по пивоварне - это, прежде всего, про эмоции. А потом уже (куда ж без этого) про дегустацию. Эксклюзивную экскурсию-StandUp для вас проведет...
5
35 отзывов
6400
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
4.8
29 отзывов
5150
₽
за всё
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Последние отзывы об экскурсиях по Калужской области
А
Дата посещения: 2 авг 2026
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Елене за интереснейший рассказ, мы погрузились в историю, узнали много нового. Маршрут продуман идеально, Елена тонко чувствует собеседника, рассказывает легко, информация содержательная. Огромное спасибо за этот день!
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н
Дата посещения: 20 июн 2026
Спасибо большое экскурсоводу Екатерине за прекрасный рассказ о славном городе Малоярославец. С большим удовольствием прошли с ней по улицам города. слушая ее профессиональный, насыщенный интересными фактами, событиями в жизни города.
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И
Дата посещения: 10 мая 2026
Замечательно, необычно и очень интересно!
Гид Ольга знающий и любящий своё дело человек. Она живёт (и в буквальном смысле тоже) Николо-Ленивцем,
Гид Ольга знающий и любящий своё дело человек. Она живёт (и в буквальном смысле тоже) Николо-Ленивцем,
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К
Дата посещения: 19 апр 2026
Экскурсия потрясающая. Юлия - просто замечательный гид. Было очень холодно и ветрено. Но желание слушать Юлию было сильнее. Искренне благодарны за экскурсию. Интересно, информативно и простым языком. Будем обращаться ещё!
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А
Дата посещения: 18 мар 2026
Всё прошло по программе. По моему мнению можно включить в программу проезд по главным улицам и площадям в центре города.
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Г
Дата посещения: 12 мар 2026
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется отметить профессионализм, внимательность и обаяние Юли. Подача материала воспринимается легко, что поддерживает интерес и желание вернутся сюда снова и продолжить изучение этого прекрасного места.
+4
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Е
Дата посещения: 15 фев 2026
15 февраля ездили на экскурсию по Калуге. Экскурсия проходила частично пешком, частично на машине, что было очень комфортно, особенно учитывая
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Е
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсия очень понравилась. Юлия профессионал, патриот и верующий человек, что для нас очень важно. Очень приятный голос, грамотная речь, доброжелательная
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Е
Дата посещения: 3 янв 2026
Ольга очень приятный человек и интересный рассказчик. С удовольствием провели время на экскурсии, узнали много нового не только про Калугу. Рекомендуем экскурсии с Ольгой.
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А
Дата посещения: 17 дек 2025
Спасибо большое Варе за такую замечательную экскурсию! Замечательный гид, два часа прошли на одном дыхании. Однозначно рекомендую!! Спасибо огромное!
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