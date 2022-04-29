Экскурсии в городах Калужской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Калужской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5
4 отзыва
4500
₽
за всё
Познакомиться с историей знаковых святынь Калужской области и послушать о пути великих наставников
13000
₽
за всё
Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике
8000
₽
за всё
Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле
5000
₽
за всё
Каждая экскурсия - это маленькое приключение
3100
₽
за всё
Приветствую гостей города! В рамках нашей экскурсии я расскажу Вам о самом трудном периоде жизни военной Калуги
Групповые экскурсии
700
₽
за чел.
Во время экскурсии увидим город в необычном ракурсе, узнаем все его тайны и и легенды
5
1 отзыв
600
₽
за чел.
Утренняя прогулка в субботу уже стала нашей доброй традицией
Обзорные по городам
5
1 отзыв
600
₽
за чел.
Утренняя прогулка в субботу уже стала нашей доброй традицией
8500
₽
за всё
Недалеко от Калуги находится удивительное место - «Полотняный завод»
5
61 отзыв
3800
₽
за всё
Погулять по одному из красивейших русских городов и раскрыть его с разных сторон
4.8
11 отзывов
5000
₽
за всё
Увлекательная обзорная экскурсия с элементами квеста для всей семьи
5
6 отзывов
3900
₽
за всё
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
4.9
71 отзыв
3250
₽
за всё
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
4.9
58 отзывов
3000
₽
за всё
Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках
Туры на автомобиле
5
4 отзыва
4500
₽
за всё
Познакомиться с историей знаковых святынь Калужской области и послушать о пути великих наставников
5
1 отзыв
3600
₽
за всё
Понять архитектурную ценность города, исследовав облик церквей, не побежденный европейскими стилями
5
6 отзывов
3900
₽
за всё
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
4.7
17 отзывов
6000
₽
за всё
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
4.9
61 отзыв
4500
₽
за всё
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Гастрономические туры
6500
₽
за всё
Приглашаем вас на чаепитие при свечах с самоваром и сладостями по старинным рецептам XIX века! На нашей экскурсии вы
5
2 отзыва
от
5500
₽
за всё
Ночь - особое время
Последние отзывы об экскурсиях по Калужской области
- ММарина29 апреля 2022Вера очень приятный гид. Рассказала про развлечения,еду, в целом очень позитивный человек.
- ООльга29 апреля 2022Отзыв на: О Калуге - с интересом и любовьюБлагодаря Варваре представление о Калуге кардинально изменилось в самую лучшую сторону!
- ИИрина27 апреля 2022Доброе время суток! Вчера была экскурсия по г. Калуга с экскурсоводов Эдуардом! Гид замечательный, эрудированный, говорит с душой, демонстрирует фотографии, документы 19 века! Экскурсия была более 3 часов. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию!!!
- ЕЕлена21 апреля 2022Отзыв на: Мистическая Калуга под покровом ночиПрекрасная экскурсия. Анна сонастраивалась на наши интересы, держала внимание. Очень тронуло ее внимание к тому, с чем мы остались после экскурсии - внутренне, эмоционально. И ее желание оставить нас с чем-то материальным, символизирующим встречу с городом. Спасибо, Анна!
- ЕЕкатерина20 апреля 2022Спасибо за составленный маршрут и интересные экскурсии! Не смотря на дождь, Эдуард отлично справился со своей задачей!
- NNatalya20 апреля 2022Замечательная экскурсия в День космонавтики! Вера, спасибо за интересный рассказ, неутомительный маршрут, вкусный перекус и рекомендации. Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям.
- ССветлана20 апреля 2022Если говорю Калуга, то сразу ассоциация с Верой)) Этот удивительно душевный, чуткий и безусловно умный гид сделал не возможное для нас - влюбил нас в этот город и реально заинтересовал нас Циолковским и темой космоса! На обратном пути домой мы взахлеб читали рекомендованные Верой книги, вспоминали теплое кафе с вкусной выпечкой, гостеприимными сотрудниками и вкусным кофе. Время экскурсии пролетело не заметно, мы ходили с восторгом и внимали рассказу человека, который неоспоримо влюблен в свое дело, в свой город - это чувствуется и передается на 100%. Прекрасная речь, безупречная организация, радушие, продуманный маршрут, интересные способы преподнесения исторического материала - рекомендую от души!
- ННиколай19 апреля 2022Эдуард нам понравился. Открытый, искренний. Особенно его форма солдата первой мировой войны. Различные древности полевом ранце. Так трогательно! Калужане с любопытством рассматривали нашего гида.
- ВВладимир18 апреля 2022Вера потрясающий эускурсовод! Наверное половину удовольствия от посещения столь прекрасного города мы получили за столь короткое время! Экскурсия прошла просто на одном дыхании, и я признаюсь честно, что очень не хотелось расставаться. Теперь пренепременно придется вернуться еще, чтобы услышать еще больше интересных историй! Вера, огромное вам спасибо!!!!
- ЛЛилия17 апреля 2022Отзыв на: Калужские приключенияЭкскурсию проводила один экскурсоводов -Юлия Анатольевна. Прекрасный, добрый и очень хороший рассказчик. За 2,5 часа обошли самые интересные исторические места Калуги, как раз то что хотели. Детям было очень интересно идти с картой и самим крепить нужные недостающие картинки. Очень рекомендую, особенно с детьми.
- ДДенис11 апреля 2022Отзыв на: Мистическая Калуга под покровом ночиСпасибо большое гиду за классную экскурсию. Все было прекрасно, увлекательно и интересно. И ещё: 500-летний дуб, который исполняет желания, - в полном порядке!!! Загадывал, чтобы моя особенная призналась мне в любви. Я искал ее всю жизнь, а все сбылось в течение двух недель. Слава дубу! ♥️♥️♥️
- ЕЕлена11 апреля 2022Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 деньОтличная экскурсия Екатерины! Влюбились в Калугу, как и было обещано, - Екатерина сама любит свой город, знает его и рассказывает очень увлекательно)) Увидели живой город - с богатейшей историей, но не застывший в прошлом. Узнали много нового и почувствовали, что одного дня и вообще одной поездки недостаточно - обязательно вернемся за продолжением. Большое спасибо Екатерине. Рекомендуем любопытным путешественникам!
- ННина11 апреля 2022Отзыв на: Винтажная КалугаБлагодарим Эдуарда за наше путешествие по Калуге. Главный результат - наше желание продолжить экскурсионную деятельность по памятным местам Калуги.
- ААлексей9 апреля 2022Отзыв на: Первое знакомство с КалугойСпасибо Инне за содержательную экскурсию.
- ВВладимир7 апреля 2022Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 деньОчень интересная экскурсия, мы действительно влюбились в Калугу. Прекрасный экскурсовод Екатерина Комарова, любит свой город, и с любовью о нём рассказывает. Большое спасибо.
- ЕЕвгения5 апреля 2022Вера замечательный экскурсовод, искренне влюблённая в Калугу! Было интересно, легко, вкусно (тк она нам показала кафешки с круассанами, красивыми завтраками, сувенирную лавку с пастилой и необычным калужским тестом). В конце экскурсии подарила памятный подарок и поделилась рекомендацией по сохранению воспоминаний уже после поездки в любой город 🙂 будете на экскурсии и все узнаете! Каждому рекомендую Веру, как экскурсовода с душой и любовью к Калуге!
- РРоман26 марта 2022Отзыв от жены: Здравствуйте, Нам с мужем нравится путешествовать по русским городам. Мы заранее готовим себе программу путешествия. Внимательно читаем отзывы о экскурсиях и экскурсоводах. В марте этого года решили посетить г. Калугу. По рейтингу отзывов экскурсоводов по городу выбрали миловидную девушку(на сайте самый высокий рейтинг), но в процессе общения она изменила стоимость экскурсии, сославшись на ошибку в интернете указанную за её услуги. Не буду описывать, как она мне "изыскано" Сообщила, что её услуги мне не по карману… и порекомендовала поискать кого-нибудь подешевле… Впечатление о ней как о профессионале, было непоправимо испорчено. Но нет худа без добра!!! Мы обратились с просьбой к Эдуарду. Договарились с ним по времени проведения экскурсии. Встретились вовремя, почти 3 (с лишним!) часа пролетели как одно мгновение. Спасибо, Эдуарду, поданная им информация включала и научные знания, и историческую подоплеку. Эдуард, действительно, истинный ценитель своего родного города и прекрасный рассказчик. Приятно общаться со знающим гидом и интеллигентным человеком. Огромный плюс, что во время экскурсии Эдуард показывает фотографии и исторические документы которые сам собирал и находил во время археологических раскопок, которыми увлекается. Изюминкой экскурсии является сам экскурсовод который проводит вас по Калуге в в форме русского солдата 9-го Ингерманландского пехотного полка. Это вызывает чувство сопричастности к происходившему много лет назад. Во время экскурсии к Эдуарду подходили дети с родителями и просили с ним сфотографироваться. Он с удовольствием соглашался. Было приятно! мы испытали настоящую городость за наше молодое поколение, которое принято поругивать. Экскурсия по содержанию и увлекательности выше всяких похвал! Эдуард рассказал огромное количество исторических фактов, которые может рассказать только историк и человек увлеченный своим делом. Все очень емко, иллюстративно и с юмором! Очень рекомендую всем, кто любит нестандартные познавательные экскурсии, после которых тепло на душе. Спасибо! Замечательно! Интересно! Эдуард, надеемся на новые встречи. Отдельно спасибо ему за рекомендации: -где вкусно поесть -что ещё посетить в Калуге -как добраться до интересных мест Желаем всем хорошего отдыха и встреч только с интересными и позитивными людьми!
- ННаталья22 марта 2022Экскурсия замечательная, отчаянно рекомендую! Калуга до знакомства с Верой и после - это два совершенно разных города))) Прогулка продлилась три часа и понравилась всем - и взрослым, и семилетнему ребенку. И главное, никто не устал - настолько было интересно, легко и как-то по-дружески, без занудства и официоза.
- ннаталья22 марта 2022Отзыв на: Калуга от купцов до космонавтовКристина замечательный экскурсоводНам понравилось. Рекомендую.
- ЕЕлена19 марта 2022Эскурсовод Вера, удивительно позитивный и светлый человек! Мы получили огромное удовольствие от прогулки, насладились историями о Калуге, ее архитектурой! Спасибо!!!