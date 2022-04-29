Экскурсии по Калужской области

Экскурсии в городах Калужской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Калужской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Калуга
Таруса
Малоярославец

Индивидуальные экскурсии

Экскурсия в Поленово из Тарусы
Экскурсия в Поленово из Тарусы
6000
за всё
Таруса
Экскурсия по Тарусе с посещением «Дома-музея семьи Цветаевых»
Экскурсия по Тарусе с посещением «Дома-музея семьи Цветаевых»
6500
за всё
Таруса
Обзорная экскурсия по Тарусе
Обзорная экскурсия по Тарусе
5500
за всё
Таруса
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
5
4 отзыва
4500
за всё
Познакомиться с историей знаковых святынь Калужской области и послушать о пути великих наставников
Калуга
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
13000
за всё
Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике
Таруса
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
5500
за всё
Таруса
История малых городов: Серпухов и Таруса
История малых городов: Серпухов и Таруса
8000
за всё
Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле
Таруса
Калужские приключения - экскурсия с элементами квеста
Калужские приключения - экскурсия с элементами квеста
5000
за всё
Каждая экскурсия - это маленькое приключение
Калуга
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
3100
за всё
Приветствую гостей города! В рамках нашей экскурсии я расскажу Вам о самом трудном периоде жизни военной Калуги
Калуга

Групповые экскурсии

Таинственная Калуга: ночная экскурсия
Таинственная Калуга: ночная экскурсия
700
за чел.
Во время экскурсии увидим город в необычном ракурсе, узнаем все его тайны и и легенды
Калуга
«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу
«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу
5
1 отзыв
600
за чел.
Утренняя прогулка в субботу уже стала нашей доброй традицией
Калуга

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по Тарусе
Обзорная экскурсия по Тарусе
5500
за всё
Таруса
«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу
«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу
5
1 отзыв
600
за чел.
Утренняя прогулка в субботу уже стала нашей доброй традицией
Калуга
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
5500
за всё
Таруса
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу «Полотняный завод»
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу «Полотняный завод»
8500
за всё
Недалеко от Калуги находится удивительное место - «Полотняный завод»
Калуга
Влюбиться в Калугу за 1 день
Влюбиться в Калугу за 1 день
5
61 отзыв
3800
за всё
Погулять по одному из красивейших русских городов и раскрыть его с разных сторон
Калуга
Калужские приключения
Калужские приключения
4.8
11 отзывов
5000
за всё
Увлекательная обзорная экскурсия с элементами квеста для всей семьи
Калуга
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история
5
6 отзывов
3900
за всё
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Малоярославец
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Калуга: путешествие сквозь эпохи
4.9
71 отзыв
3250
за всё
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Калуга
О Калуге - с интересом и любовью
О Калуге - с интересом и любовью
4.9
58 отзывов
3000
за всё
Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках
Калуга

Туры на автомобиле

Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
5
4 отзыва
4500
за всё
Познакомиться с историей знаковых святынь Калужской области и послушать о пути великих наставников
Калуга
Удивительные храмы Калуги
Удивительные храмы Калуги
5
1 отзыв
3600
за всё
Понять архитектурную ценность города, исследовав облик церквей, не побежденный европейскими стилями
Калуга
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история
5
6 отзывов
3900
за всё
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Малоярославец
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
4.7
17 отзывов
6000
за всё
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
Калуга
Первое знакомство с Калугой
Первое знакомство с Калугой
4.9
61 отзыв
4500
за всё
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Калуга

Гастрономические туры

Калуга гастрономическая
Калуга гастрономическая
6500
за всё
Приглашаем вас на чаепитие при свечах с самоваром и сладостями по старинным рецептам XIX века! На нашей экскурсии вы
Калуга
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией
5
2 отзыва
от
5500
за всё
Ночь - особое время
Калуга

Последние отзывы об экскурсиях по Калужской области

  • М
    Марина
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Вера очень приятный гид. Рассказала про развлечения,еду, в целом очень позитивный человек.
  • О
    Ольга
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Калуге - с интересом и любовью
    Благодаря Варваре представление о Калуге кардинально изменилось в самую лучшую сторону!
  • И
    Ирина
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Доброе время суток! Вчера была экскурсия по г. Калуга с экскурсоводов Эдуардом! Гид замечательный, эрудированный, говорит с душой, демонстрирует фотографии, документы 19 века! Экскурсия была более 3 часов. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию!!!
  • Е
    Елена
    21 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мистическая Калуга под покровом ночи
    Прекрасная экскурсия. Анна сонастраивалась на наши интересы, держала внимание. Очень тронуло ее внимание к тому, с чем мы остались после экскурсии - внутренне, эмоционально. И ее желание оставить нас с чем-то материальным, символизирующим встречу с городом. Спасибо, Анна!
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Спасибо за составленный маршрут и интересные экскурсии! Не смотря на дождь, Эдуард отлично справился со своей задачей!
  • N
    Natalya
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге
    Замечательная экскурсия в День космонавтики! Вера, спасибо за интересный рассказ, неутомительный маршрут, вкусный перекус и рекомендации. Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям.
  • С
    Светлана
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге
    Если говорю Калуга, то сразу ассоциация с Верой)) Этот удивительно душевный, чуткий и безусловно умный гид сделал не возможное для нас - влюбил нас в этот город и реально заинтересовал нас Циолковским и темой космоса! На обратном пути домой мы взахлеб читали рекомендованные Верой книги, вспоминали теплое кафе с вкусной выпечкой, гостеприимными сотрудниками и вкусным кофе. Время экскурсии пролетело не заметно, мы ходили с восторгом и внимали рассказу человека, который неоспоримо влюблен в свое дело, в свой город - это чувствуется и передается на 100%. Прекрасная речь, безупречная организация, радушие, продуманный маршрут, интересные способы преподнесения исторического материала - рекомендую от души!
  • Н
    Николай
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Эдуард нам понравился. Открытый, искренний. Особенно его форма солдата первой мировой войны. Различные древности полевом ранце. Так трогательно! Калужане с любопытством рассматривали нашего гида.
  • В
    Владимир
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге
    Вера потрясающий эускурсовод! Наверное половину удовольствия от посещения столь прекрасного города мы получили за столь короткое время! Экскурсия прошла просто на одном дыхании, и я признаюсь честно, что очень не хотелось расставаться. Теперь пренепременно придется вернуться еще, чтобы услышать еще больше интересных историй! Вера, огромное вам спасибо!!!!
  • Л
    Лилия
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Калужские приключения
    Экскурсию проводила один экскурсоводов -Юлия Анатольевна. Прекрасный, добрый и очень хороший рассказчик. За 2,5 часа обошли самые интересные исторические места Калуги, как раз то что хотели. Детям было очень интересно идти с картой и самим крепить нужные недостающие картинки. Очень рекомендую, особенно с детьми.
  • Д
    Денис
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мистическая Калуга под покровом ночи
    Спасибо большое гиду за классную экскурсию. Все было прекрасно, увлекательно и интересно. И ещё: 500-летний дуб, который исполняет желания, - в полном порядке!!! Загадывал, чтобы моя особенная призналась мне в любви. Я искал ее всю жизнь, а все сбылось в течение двух недель. Слава дубу! ♥️♥️♥️
  • Е
    Елена
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 день
    Отличная экскурсия Екатерины! Влюбились в Калугу, как и было обещано, - Екатерина сама любит свой город, знает его и рассказывает очень увлекательно)) Увидели живой город - с богатейшей историей, но не застывший в прошлом. Узнали много нового и почувствовали, что одного дня и вообще одной поездки недостаточно - обязательно вернемся за продолжением. Большое спасибо Екатерине. Рекомендуем любопытным путешественникам!
  • Н
    Нина
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Винтажная Калуга
    Благодарим Эдуарда за наше путешествие по Калуге. Главный результат - наше желание продолжить экскурсионную деятельность по памятным местам Калуги.
  • А
    Алексей
    9 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Калугой
    Спасибо Инне за содержательную экскурсию.
  • В
    Владимир
    7 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 день
    Очень интересная экскурсия, мы действительно влюбились в Калугу. Прекрасный экскурсовод Екатерина Комарова, любит свой город, и с любовью о нём рассказывает. Большое спасибо.
  • Е
    Евгения
    5 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Вера замечательный экскурсовод, искренне влюблённая в Калугу! Было интересно, легко, вкусно (тк она нам показала кафешки с круассанами, красивыми завтраками, сувенирную лавку с пастилой и необычным калужским тестом). В конце экскурсии подарила памятный подарок и поделилась рекомендацией по сохранению воспоминаний уже после поездки в любой город 🙂 будете на экскурсии и все узнаете! Каждому рекомендую Веру, как экскурсовода с душой и любовью к Калуге!
  • Р
    Роман
    26 марта 2022
    5
    Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Отзыв от жены: Здравствуйте, Нам с мужем нравится путешествовать по русским городам. Мы заранее готовим себе программу путешествия. Внимательно читаем отзывы о экскурсиях и экскурсоводах. В марте этого года решили посетить г. Калугу. По рейтингу отзывов экскурсоводов по городу выбрали миловидную девушку(на сайте самый высокий рейтинг), но в процессе общения она изменила стоимость экскурсии, сославшись на ошибку в интернете указанную за её услуги. Не буду описывать, как она мне "изыскано" Сообщила, что её услуги мне не по карману… и порекомендовала поискать кого-нибудь подешевле… Впечатление о ней как о профессионале, было непоправимо испорчено. Но нет худа без добра!!! Мы обратились с просьбой к Эдуарду. Договарились с ним по времени проведения экскурсии. Встретились вовремя, почти 3 (с лишним!) часа пролетели как одно мгновение. Спасибо, Эдуарду, поданная им информация включала и научные знания, и историческую подоплеку. Эдуард, действительно, истинный ценитель своего родного города и прекрасный рассказчик. Приятно общаться со знающим гидом и интеллигентным человеком. Огромный плюс, что во время экскурсии Эдуард показывает фотографии и исторические документы которые сам собирал и находил во время археологических раскопок, которыми увлекается. Изюминкой экскурсии является сам экскурсовод который проводит вас по Калуге в в форме русского солдата 9-го Ингерманландского пехотного полка. Это вызывает чувство сопричастности к происходившему много лет назад. Во время экскурсии к Эдуарду подходили дети с родителями и просили с ним сфотографироваться. Он с удовольствием соглашался. Было приятно! мы испытали настоящую городость за наше молодое поколение, которое принято поругивать. Экскурсия по содержанию и увлекательности выше всяких похвал! Эдуард рассказал огромное количество исторических фактов, которые может рассказать только историк и человек увлеченный своим делом. Все очень емко, иллюстративно и с юмором! Очень рекомендую всем, кто любит нестандартные познавательные экскурсии, после которых тепло на душе. Спасибо! Замечательно! Интересно! Эдуард, надеемся на новые встречи. Отдельно спасибо ему за рекомендации: -где вкусно поесть -что ещё посетить в Калуге -как добраться до интересных мест Желаем всем хорошего отдыха и встреч только с интересными и позитивными людьми!
  • Н
    Наталья
    22 марта 2022
    5
    Отзыв на: Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Экскурсия замечательная, отчаянно рекомендую! Калуга до знакомства с Верой и после - это два совершенно разных города))) Прогулка продлилась три часа и понравилась всем - и взрослым, и семилетнему ребенку. И главное, никто не устал - настолько было интересно, легко и как-то по-дружески, без занудства и официоза.
  • н
    наталья
    22 марта 2022
    5
    Отзыв на: Калуга от купцов до космонавтов
    Кристина замечательный экскурсоводНам понравилось. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    19 марта 2022
    5
    Отзыв на: Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Эскурсовод Вера, удивительно позитивный и светлый человек! Мы получили огромное удовольствие от прогулки, насладились историями о Калуге, ее архитектурой! Спасибо!!!
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ