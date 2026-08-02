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Экскурсии по Калужской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Калужской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии

Таруса-драйв: сап-рафтинг по дикой речке с ужином
Таруса-драйв: сап-рафтинг по дикой речке с ужином
8960
за чел.
Пройти быстрые перекаты мелководной Таруски и полюбоваться пейзажами, которые воспел Паустовский
Таруса
Таруса: о магии города и его окрестностей
Таруса: о магии города и его окрестностей
11000
за всё
Творческая Таруса - обзорная экскурсия по городу
Таруса
Таруса - Поленово: трансфер на моторной лодке
Таруса - Поленово: трансфер на моторной лодке
4375
за всё
Прокатиться с ветерком по Оке до усадьбы (или других локаций в окрестностях)
Таруса
Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке
Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке
5
1 отзыв
3400
за чел.
Спокойный сплав для полной перезагрузки - без спешки и суеты
Таруса
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
22000
за всё
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
Таруса
Заезд на квадроциклах и вечер на BBQ-лодке
Заезд на квадроциклах и вечер на BBQ-лодке
40000
за всё
Прокатиться по лесам и полям в окрестностях Тарусы и провести расслабленный вечер на Оке
Таруса
История и современность Обнинска (на вашем авто)
История и современность Обнинска (на вашем авто)
5600
за всё
Увидеть первый наукоград России, разобраться в его тайнах и найти следы истории от усадеб 18века
Обнинск
Экскурсия-квест "Белка, Стрелка и"Новый Вятич ""
Экскурсия-квест "Белка, Стрелка и"Новый Вятич ""
6000
за всё
Необычное знакомство с Калугой в сувенирном магазине
Калуга
Знакомство с Обнинском: пешеходная экскурсия по Старому городу
Знакомство с Обнинском: пешеходная экскурсия по Старому городу
4600
за всё
Пройтись по улицам, где зарождалась история мирного атома
Обнинск

Групповые экскурсии

Таруса глазами её знаменитых жителей
Таруса глазами её знаменитых жителей
1500
за чел.
Прочувствовать дух города художников и поэтов: от парадных видов до тихих улочек
Таруса
Из Калуги к истокам Руси: село Спас, Свято-Тихонова пустынь и «пояс Богородицы»
Из Калуги к истокам Руси: село Спас, Свято-Тихонова пустынь и «пояс Богородицы»
8600
за чел.
Насладиться неспешными прогулками, красивыми видами и увлекательными историями о прошлом
Калуга
«Человек Вселенной», или По следам Циолковского в Калуге
«Человек Вселенной», или По следам Циолковского в Калуге
5
2 отзыва
2740
за чел.
Погрузиться в историю космонавтики и узнать о судьбе великого мечтателя
Калуга
Праздничные гуляния в купеческой Калуге
Праздничные гуляния в купеческой Калуге
5
1 отзыв
2740
за чел.
Узнать, как развлекались, веселились и отдыхали в прошлые времена
Калуга
Тайны и клады купеческих домов: квест-путешествие
Тайны и клады купеческих домов: квест-путешествие
5
3 отзыва
2740
за чел.
Исследовать прошлое Калуги и увидеть город с необычной и интересной стороны
Калуга
Летописный Козельск и монастыри Калужской земли
Летописный Козельск и монастыри Калужской земли
5
1 отзыв
10100
за чел.
По следам старцев, святых и героев: паломничество к сердцу русской духовности
Калуга
Театрализованная программа: За купеческим столом
Театрализованная программа: За купеческим столом
3400
за чел.
Театрализованный ужин — новый формат гастрономических развлечений с театральным сюжетом. Гости становятся участниками истории в трактире 19 века, узна...
Калуга
«Главное в Калуге»: обзорная экскурсия по историческому центру
«Главное в Калуге»: обзорная экскурсия по историческому центру
5
122 отзыва
1200
за чел.
Я познакомлю вас с историческим центром Калуги — здесь до сих пор стоят дворянские особняки и купеческие дома. Вы увидите роскошный дворец Золотарева,...
Калуга
Таруса - город, где оживают мечты
Таруса - город, где оживают мечты
4
4 отзыва
5000
за чел.
Эта экскурсия для тех, кто ищет вдохновение, любит историю и искусство, мечтает о красивых фотографиях и хочет прикоснуться к душе настоящей России. Т...
Таруса

Обзорные по городам

Экскурсия-квест "Белка, Стрелка и"Новый Вятич ""
Экскурсия-квест "Белка, Стрелка и"Новый Вятич ""
6000
за всё
Необычное знакомство с Калугой в сувенирном магазине
Калуга
Знакомство с Обнинском: пешеходная экскурсия по Старому городу
Знакомство с Обнинском: пешеходная экскурсия по Старому городу
4600
за всё
Пройтись по улицам, где зарождалась история мирного атома
Обнинск
По историческому центру Малоярославца
По историческому центру Малоярославца
6700
за всё
Яркое знакомство с городом и рассказы о самых интересных фактах из его прошлого и настоящего
Малоярославец
Обзорная экскурсия по Калуге на автомобиле
Обзорная экскурсия по Калуге на автомобиле
4.9
10 отзывов
7400
за всё
Познакомиться с городом, увидеть главные места и найти космонавтиков на домах
Калуга
История и природа Юхнова (на вашем автомобиле)
История и природа Юхнова (на вашем автомобиле)
5
1 отзыв
7200
за всё
Вглядеться в пейзажи и вслушаться в легенды
Юхнов
Добро пожаловать в Калугу
Добро пожаловать в Калугу
5
8 отзывов
8500
за всё
Увидеть разные стороны города - историческую и космическую
Калуга
«Бодрая жизнь» и Станислав Шацкий: детская трудовая колония в Обнинске
«Бодрая жизнь» и Станислав Шацкий: детская трудовая колония в Обнинске
6500
за всё
Познакомиться с историей педагогического эксперимента и пройти по местам, где всё начиналось
Обнинск
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
5
20 отзывов
5600
за всё
Познакомиться с уютным городом и его богатой историей
Малоярославец
Малоярославец: знакомство с городом в пределах главной площади
Малоярославец: знакомство с городом в пределах главной площади
5000
за всё
Малоярославец - Какой он? Город героев, двух Побед, церквей, площадей, памятников и истории… . Что связывает с городом Циолковского, Гоголя, Жукова и ...
Малоярославец

Водные прогулки

Таруса-драйв: сап-рафтинг по дикой речке с ужином
Таруса-драйв: сап-рафтинг по дикой речке с ужином
8960
за чел.
Пройти быстрые перекаты мелководной Таруски и полюбоваться пейзажами, которые воспел Паустовский
Таруса
Таруса - Поленово: трансфер на моторной лодке
Таруса - Поленово: трансфер на моторной лодке
4375
за всё
Прокатиться с ветерком по Оке до усадьбы (или других локаций в окрестностях)
Таруса
Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке
Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке
5
1 отзыв
3400
за чел.
Спокойный сплав для полной перезагрузки - без спешки и суеты
Таруса
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
22000
за всё
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
Таруса
Заезд на квадроциклах и вечер на BBQ-лодке
Заезд на квадроциклах и вечер на BBQ-лодке
40000
за всё
Прокатиться по лесам и полям в окрестностях Тарусы и провести расслабленный вечер на Оке
Таруса
Душевная Таруса и удивительный музей Сергея Жарова
Душевная Таруса и удивительный музей Сергея Жарова
5
1 отзыв
6500
за всё
По следам художников, поэтов и музыкантов - почувствовать атмосферу вдохновения на берегах Оки
Таруса

Туры на автомобиле

Поехали по Обнинску - городу первых
Поехали по Обнинску - городу первых
10000
за всё
Где началась атомная энергия и рождались научные прорывы
Обнинск
Арт-экскурсия по Обнинску
Арт-экскурсия по Обнинску
14500
за всё
Понять первый наукоград через муралы, скульптуры и другое современное искусство
Обнинск
Калуга и её православные обители
Калуга и её православные обители
18000
за всё
Понять душу древнего города и восхититься видами города из Ромоданово
Калуга
Малоярославец: город двух побед, памятников, купцов и храмов
Малоярославец: город двух побед, памятников, купцов и храмов
22500
за всё
Из Калуги - по местам, где история повернула вспять и до сих пор удивляет
Калуга
Из Калуги - в Обнинск, первый наукоград России
Из Калуги - в Обнинск, первый наукоград России
22500
за всё
Изучить историю «города мирного атома» от первой АЭС до наших дней
Калуга
Из Калуги - в уютный Юхнов
Из Калуги - в уютный Юхнов
22500
за всё
Познакомиться с историей, традициями и секретами самобытного городка, где водится птица Гамаюн
Калуга
Из Калуги - в древний центр старообрядчества Боровск
Из Калуги - в древний центр старообрядчества Боровск
22500
за всё
Узнать секреты старинного поселения и понять, как он стал городом космической мечты
Калуга
Путешествие в усадьбу «Полотняный завод» из Калуги
Путешествие в усадьбу «Полотняный завод» из Калуги
18400
за всё
История российского предпринимательства на примере дворянских родов Гончаровых и Щепочкиных
Калуга
Оптина пустынь и Казанская Амвросиевская пустынь: из Калуги к сердцу святынь
Оптина пустынь и Казанская Амвросиевская пустынь: из Калуги к сердцу святынь
24000
за всё
Познакомиться с духовной жизнью Калужской области
Калуга

Гастрономические туры

Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
22000
за всё
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
Таруса
Таруса глазами её знаменитых жителей
Таруса глазами её знаменитых жителей
1500
за чел.
Прочувствовать дух города художников и поэтов: от парадных видов до тихих улочек
Таруса
Историческая прогулка по Малоярославцу: городские символы, храмы и памятники
Историческая прогулка по Малоярославцу: городские символы, храмы и памятники
4.5
2 отзыва
7000
за всё
Узнать, как небольшой город стал сценой большой истории
Малоярославец
Милая сердцу Оптина - из Калуги
Милая сердцу Оптина - из Калуги
5
1 отзыв
16000
за всё
Посетить духовную Мекку, услышать о знаменитых старцах и заехать в Шамординский монастырь по пути
Калуга
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
5
5 отзывов
2880
за чел.
Расширить свой кругозор, расслабиться, душевно отдохнуть и побаловать вкусовые рецепторы
Малоярославец
Театрализованная программа: За купеческим столом
Театрализованная программа: За купеческим столом
3400
за чел.
Театрализованный ужин — новый формат гастрономических развлечений с театральным сюжетом. Гости становятся участниками истории в трактире 19 века, узна...
Калуга
Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
5
12 отзывов
3325
за чел.
Экскурсия по пивоварне - это, прежде всего, про эмоции. А потом уже (куда ж без этого) про дегустацию. Эксклюзивную экскурсию-StandUp для вас проведет...
Малоярославец
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
5
35 отзывов
6400
за всё
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Калуга
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
4.8
29 отзывов
5150
за всё
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Калуга

Последние отзывы об экскурсиях по Калужской области

А
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Дата посещения: 2 авг 2026
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Елене за интереснейший рассказ, мы погрузились в историю, узнали много нового. Маршрут продуман идеально, Елена тонко чувствует собеседника, рассказывает легко, информация содержательная. Огромное спасибо за этот день!
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н
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Дата посещения: 20 июн 2026
Спасибо большое экскурсоводу Екатерине за прекрасный рассказ о славном городе Малоярославец. С большим удовольствием прошли с ней по улицам города. слушая ее профессиональный, насыщенный интересными фактами, событиями в жизни города.
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И
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Дата посещения: 10 мая 2026
Замечательно, необычно и очень интересно!
Гид Ольга знающий и любящий своё дело человек. Она живёт (и в буквальном смысле тоже) Николо-Ленивцем,
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что позволило нам проникнуться духом этого места .
Маршрут был построен очень удобно и его можно подстроить под любую возрастную группу.
Трансфер проходил на комфортабельном автомобиле, кстати, Ольга очень аккуратный водитель.

Замечательно, необычно и очень интересно!
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К
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Дата посещения: 19 апр 2026
Экскурсия потрясающая. Юлия - просто замечательный гид. Было очень холодно и ветрено. Но желание слушать Юлию было сильнее. Искренне благодарны за экскурсию. Интересно, информативно и простым языком. Будем обращаться ещё!
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А
Обзорная экскурсия по Калуге на автомобиле
Дата посещения: 18 мар 2026
Всё прошло по программе. По моему мнению можно включить в программу проезд по главным улицам и площадям в центре города.
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Г
Таруса в историях и лицах
Дата посещения: 12 мар 2026
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется отметить профессионализм, внимательность и обаяние Юли. Подача материала воспринимается легко, что поддерживает интерес и желание вернутся сюда снова и продолжить изучение этого прекрасного места.
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется+4
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется
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Е
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Дата посещения: 15 фев 2026
15 февраля ездили на экскурсию по Калуге. Экскурсия проходила частично пешком, частично на машине, что было очень комфортно, особенно учитывая
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стоявшие в тот день морозы) У нас были и калужане, и гости из Москвы, экскурсия понравилась абсолютно всем. Спасибо огромное Эдуарду за его профессионализм, вовлечённость, эрудицию, доброжелательность!
И, конечно, особенно покорила и сделала настроение экскурсии форма солдата начала 20 века, в которой был Эдуард!))) а также очень интересно было рассматривать старинные фотографии, монеты, документы из вещмешка Эдуарда))))

15 февраля ездили на экскурсию по Калуге. Экскурсия проходила частично пешком, частично на машине, что было
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Е
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсия очень понравилась. Юлия профессионал, патриот и верующий человек, что для нас очень важно. Очень приятный голос, грамотная речь, доброжелательная
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манера общения ,искренняя любовь к своему городу и стране подкупают. Узнали много интересного, всколыхнулось множество мыслей и эмоций.Гордимся своей страной и нашим великим народом, его героями.Замечательно, что есть связь поколений:герои войны 1812 года и герои Великой Отечественной войны объединились. Николо-Черноостровский монастырь поразил нас не только своей историей, великолепным храмом и историческими воротами и ликом Христа над ними, но и деяниями настоятельницы и сестёр.
Очень благодарны Юлии, хотели бы встретиться с ней на других экскурсиях, планируем поехать в Боровск.

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Е
Калуга: история в лицах
Дата посещения: 3 янв 2026
Ольга очень приятный человек и интересный рассказчик. С удовольствием провели время на экскурсии, узнали много нового не только про Калугу. Рекомендуем экскурсии с Ольгой.
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А
Сияй, вечерняя Калуга
Дата посещения: 17 дек 2025
Спасибо большое Варе за такую замечательную экскурсию! Замечательный гид, два часа прошли на одном дыхании. Однозначно рекомендую!! Спасибо огромное!
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