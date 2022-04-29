М Марина 5 Отзыв на: Неформально-обзорная экскурсия по Калуге Вера очень приятный гид. Рассказала про развлечения,еду, в целом очень позитивный человек.

О Ольга 5 Отзыв на: О Калуге - с интересом и любовью Благодаря Варваре представление о Калуге кардинально изменилось в самую лучшую сторону!

И Ирина 5 Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохи Доброе время суток! Вчера была экскурсия по г. Калуга с экскурсоводов Эдуардом! Гид замечательный, эрудированный, говорит с душой, демонстрирует фотографии, документы 19 века! Экскурсия была более 3 часов. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию!!!

Е Елена 5 Отзыв на: Мистическая Калуга под покровом ночи Прекрасная экскурсия. Анна сонастраивалась на наши интересы, держала внимание. Очень тронуло ее внимание к тому, с чем мы остались после экскурсии - внутренне, эмоционально. И ее желание оставить нас с чем-то материальным, символизирующим встречу с городом. Спасибо, Анна!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохи Спасибо за составленный маршрут и интересные экскурсии! Не смотря на дождь, Эдуард отлично справился со своей задачей!

N Natalya 5 Отзыв на: Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге Замечательная экскурсия в День космонавтики! Вера, спасибо за интересный рассказ, неутомительный маршрут, вкусный перекус и рекомендации. Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям.

С Светлана 5 Отзыв на: Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге Если говорю Калуга, то сразу ассоциация с Верой)) Этот удивительно душевный, чуткий и безусловно умный гид сделал не возможное для нас - влюбил нас в этот город и реально заинтересовал нас Циолковским и темой космоса! На обратном пути домой мы взахлеб читали рекомендованные Верой книги, вспоминали теплое кафе с вкусной выпечкой, гостеприимными сотрудниками и вкусным кофе. Время экскурсии пролетело не заметно, мы ходили с восторгом и внимали рассказу человека, который неоспоримо влюблен в свое дело, в свой город - это чувствуется и передается на 100%. Прекрасная речь, безупречная организация, радушие, продуманный маршрут, интересные способы преподнесения исторического материала - рекомендую от души!

Н Николай 5 Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохи Эдуард нам понравился. Открытый, искренний. Особенно его форма солдата первой мировой войны. Различные древности полевом ранце. Так трогательно! Калужане с любопытством рассматривали нашего гида.

В Владимир 5 Отзыв на: Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге Вера потрясающий эускурсовод! Наверное половину удовольствия от посещения столь прекрасного города мы получили за столь короткое время! Экскурсия прошла просто на одном дыхании, и я признаюсь честно, что очень не хотелось расставаться. Теперь пренепременно придется вернуться еще, чтобы услышать еще больше интересных историй! Вера, огромное вам спасибо!!!!

Л Лилия 5 Отзыв на: Калужские приключения Экскурсию проводила один экскурсоводов -Юлия Анатольевна. Прекрасный, добрый и очень хороший рассказчик. За 2,5 часа обошли самые интересные исторические места Калуги, как раз то что хотели. Детям было очень интересно идти с картой и самим крепить нужные недостающие картинки. Очень рекомендую, особенно с детьми.

Д Денис 5 Отзыв на: Мистическая Калуга под покровом ночи Спасибо большое гиду за классную экскурсию. Все было прекрасно, увлекательно и интересно. И ещё: 500-летний дуб, который исполняет желания, - в полном порядке!!! Загадывал, чтобы моя особенная призналась мне в любви. Я искал ее всю жизнь, а все сбылось в течение двух недель. Слава дубу! ♥️♥️♥️

Е Елена 5 Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 день Отличная экскурсия Екатерины! Влюбились в Калугу, как и было обещано, - Екатерина сама любит свой город, знает его и рассказывает очень увлекательно)) Увидели живой город - с богатейшей историей, но не застывший в прошлом. Узнали много нового и почувствовали, что одного дня и вообще одной поездки недостаточно - обязательно вернемся за продолжением. Большое спасибо Екатерине. Рекомендуем любопытным путешественникам!

Н Нина 5 Отзыв на: Винтажная Калуга Благодарим Эдуарда за наше путешествие по Калуге. Главный результат - наше желание продолжить экскурсионную деятельность по памятным местам Калуги.

А Алексей 5 Отзыв на: Первое знакомство с Калугой Спасибо Инне за содержательную экскурсию.

В Владимир 5 Отзыв на: Влюбиться в Калугу за 1 день Очень интересная экскурсия, мы действительно влюбились в Калугу. Прекрасный экскурсовод Екатерина Комарова, любит свой город, и с любовью о нём рассказывает. Большое спасибо.

Е Евгения 5 Отзыв на: Неформально-обзорная экскурсия по Калуге Вера замечательный экскурсовод, искренне влюблённая в Калугу! Было интересно, легко, вкусно (тк она нам показала кафешки с круассанами, красивыми завтраками, сувенирную лавку с пастилой и необычным калужским тестом). В конце экскурсии подарила памятный подарок и поделилась рекомендацией по сохранению воспоминаний уже после поездки в любой город 🙂 будете на экскурсии и все узнаете! Каждому рекомендую Веру, как экскурсовода с душой и любовью к Калуге!

Р Роман 5 Отзыв на: Калуга: путешествие сквозь эпохи Отзыв от жены: Здравствуйте, Нам с мужем нравится путешествовать по русским городам. Мы заранее готовим себе программу путешествия. Внимательно читаем отзывы о экскурсиях и экскурсоводах. В марте этого года решили посетить г. Калугу. По рейтингу отзывов экскурсоводов по городу выбрали миловидную девушку(на сайте самый высокий рейтинг), но в процессе общения она изменила стоимость экскурсии, сославшись на ошибку в интернете указанную за её услуги. Не буду описывать, как она мне "изыскано" Сообщила, что её услуги мне не по карману… и порекомендовала поискать кого-нибудь подешевле… Впечатление о ней как о профессионале, было непоправимо испорчено. Но нет худа без добра!!! Мы обратились с просьбой к Эдуарду. Договарились с ним по времени проведения экскурсии. Встретились вовремя, почти 3 (с лишним!) часа пролетели как одно мгновение. Спасибо, Эдуарду, поданная им информация включала и научные знания, и историческую подоплеку. Эдуард, действительно, истинный ценитель своего родного города и прекрасный рассказчик. Приятно общаться со знающим гидом и интеллигентным человеком. Огромный плюс, что во время экскурсии Эдуард показывает фотографии и исторические документы которые сам собирал и находил во время археологических раскопок, которыми увлекается. Изюминкой экскурсии является сам экскурсовод который проводит вас по Калуге в в форме русского солдата 9-го Ингерманландского пехотного полка. Это вызывает чувство сопричастности к происходившему много лет назад. Во время экскурсии к Эдуарду подходили дети с родителями и просили с ним сфотографироваться. Он с удовольствием соглашался. Было приятно! мы испытали настоящую городость за наше молодое поколение, которое принято поругивать. Экскурсия по содержанию и увлекательности выше всяких похвал! Эдуард рассказал огромное количество исторических фактов, которые может рассказать только историк и человек увлеченный своим делом. Все очень емко, иллюстративно и с юмором! Очень рекомендую всем, кто любит нестандартные познавательные экскурсии, после которых тепло на душе. Спасибо! Замечательно! Интересно! Эдуард, надеемся на новые встречи. Отдельно спасибо ему за рекомендации: -где вкусно поесть -что ещё посетить в Калуге -как добраться до интересных мест Желаем всем хорошего отдыха и встреч только с интересными и позитивными людьми!

Н Наталья 5 Отзыв на: Неформально-обзорная экскурсия по Калуге Экскурсия замечательная, отчаянно рекомендую! Калуга до знакомства с Верой и после - это два совершенно разных города))) Прогулка продлилась три часа и понравилась всем - и взрослым, и семилетнему ребенку. И главное, никто не устал - настолько было интересно, легко и как-то по-дружески, без занудства и официоза.

н наталья 5 Отзыв на: Калуга от купцов до космонавтов Кристина замечательный экскурсоводНам понравилось. Рекомендую.