Знакомство с Костромой. С посещением кафедрального собора.

Анна Е.
Анна Е. – Гид из Костромы
Кострома – старинный город 🏙️, сохранивший замечательные архитектурные памятники и атмосферу русской провинции.

Я познакомлю Вас с историей 📖 Костромы от основания города и до наших дней.
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Экскурсия

4 000 ₽ за всё до 10 чел.

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Знакомство с Костромой. С посещением кафедрального собора.
Знакомство с Костромой. С посещением кафедрального собора.

Что вы увидите 🤩

  • Торговые ряды
  • Пожарную каланчу
  • Сусанинскую площадь
  • Беседку Островского
  • Памятники Ивану Сусанину, Владимиру Ленину и Юрию Долгорукому
  • Богоявленский Анастасиин монастырь.
Кострома – старинный город 🏙️, сохранивший замечательные архитектурные памятники и атмосферу русской провинции. Я познакомлю Вас с историей Костромы от основания города и до наших дней.
О маршруте
Во время экскурсии 🧭 вы увидите архитектурные ансамбли центра города: торговые ряды, пожарную каланчу, Сусанинскую площадь, беседку Островского и монументальные памятники Ивану Сусанину, Владимиру Ленину и Юрию Долгорукому. В ходе нашей экскурсии 🧭 по городу я расскажу вам об известных костромичах и важных событиях из истории 📖 города.
Также, мы посетим Богоявленский кафедральный собор с главной святыней Костромы – Феодоровской иконой Божией Матери. Образ, считающийся творением евангелиста Луки, относится к XII веку.
Организационные детали
Необходима удобная обувь, одежда по погоде и хорошее настроение.
При посещении монастырей женщинам нужен головной убор. Юбки можно получить в монастырях.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Важная информация
  • Необходима удобная обувь
  • одежда по погоде и хорошее настроение. При посещении монастырей нужен головной убор. Юбки можно получить в монастырях.
Знакомство с Костромой. С посещением кафедрального собора.
Знакомство с Костромой. С посещением кафедрального собора.
Знакомство с Костромой. С посещением кафедрального собора.
Знакомство с Костромой. С посещением кафедрального собора.
Знакомство с Костромой. С посещением кафедрального собора.
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна Е.
Анна Е.
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