Кострома – старинный город 🏙️, сохранивший замечательные архитектурные памятники и атмосферу русской провинции. Я познакомлю Вас с историей Костромы от основания города и до наших дней.

О маршруте

Во время экскурсии 🧭 вы увидите архитектурные ансамбли центра города: торговые ряды, пожарную каланчу, Сусанинскую площадь, беседку Островского и монументальные памятники Ивану Сусанину, Владимиру Ленину и Юрию Долгорукому. В ходе нашей экскурсии 🧭 по городу я расскажу вам об известных костромичах и важных событиях из истории 📖 города.

Также, мы посетим Богоявленский кафедральный собор с главной святыней Костромы – Феодоровской иконой Божией Матери. Образ, считающийся творением евангелиста Луки, относится к XII веку.

Организационные детали

Необходима удобная обувь, одежда по погоде и хорошее настроение.

При посещении монастырей женщинам нужен головной убор. Юбки можно получить в монастырях.