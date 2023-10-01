Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сыры и настойки
5
8 отзывов
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Ответы на вопросы
Вы погрузитесь в историю и культуры Костромы — увидите её знаковые места и узнаете, почему у неё такое название. Мы поделимся средневековыми легендами и историями о дореволюционном отдыхе костромичей.
Проведём вас на дегустацию фермерских продуктов, где вы полакомитесь свежайшими сырами, колбасами и сладостями и попробуете эксклюзивные сорта местных крепких напитков.
Ближайшие даты:
7 окт
8 окт
13 окт
14 окт
15 окт
20 окт
21 окт
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по Костроме (1,5 часа)
Во время прогулки вы увидите Пожарную каланчу, Торговые ряды, беседку Островского. Мы расскажем, когда на самом деле была основана Кострома и почему она является центром ювелирного производства. Поведаем, как здесь создавали товары изо льна в 18–20 веках и какие костромичи известны всей России.
Вы узнаете легенды и полулегендарные истории из средневековых хроник города:
Когда и кем был основан Ипатьевский монастырь.
В чём на самом деле заключался подвиг Ивана Сусанина.
Где и когда была приобретена Фёдоровская икона, которая является покровительницей не только Костромы, но и династии Романовых.
Дегустация (1 час)
Вы попробуете уникальные костромские сорта водки и настойки и узнаете нестандартный рецепт закуски из солёных огурцов и мёда. Услышите историю костромского сыра и продегустируете его разные виды.
Мы расскажем об особенностях производства иван-чая в Костроме. Вы оцените несколько разновидностей горячего напитка с различными травяными добавками. А ещё на дегустации будут и другие местные продукты — квашеная капуста, квас, сладости, колбасы и другие угощения от фермерских хозяйств.
Когда: в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 64 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша группа гидов-единомышленников живёт в Костромской области с рождения и очень любит родной Костромской край. От нас вы узнаете множество легенд, историй, событий и баек, о которых давно уже никто не вспоминает, но которые оставили свой след в истории Костромского края.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
1 окт 2023
Очень интересно и приятно подан рассказ о городе. Не заметила как пролетело время:) Спасибо большое Ивану за рассказ и приятно проведенную экскурсию. В последней части была дегустация продукции ликероводочного завода, попробовали очень вкусную настойку на клюкве. С удовольствием посетила бы данную экскурсию ещё раз. Рекомендую всем.
д
дмитрий
17 сен 2023
Достойная экскурсия. Дегустация организована на отлично. Все продегустированное и понравившиеся можно приобрести на месте, цены приемлемы. Взяли в качестве сувенира водку Костромская Снегурка. Рекомендую.
Людмила
11 сен 2023
ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ! Все было интересно, гид отвечал на все интересующие нас вопросы. Дегустация прошла отлично, после нее мы точно знали какие подарки можно везти из Костромы! Все было вкусно и интересно.
Д
Дарья
9 сен 2023
Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Ивану за организацию и столь интересную экскурсию по городу!
М
Михаил
9 сен 2023
Спасибо, все понравилось. Жаль, что ко многим достопримечательностям не подойти, идет реставрация. Продегустировали костромскую водку, нормально.
Е
Елена
4 сен 2023
Замечательная экскурсия, очень грамотный экскурсовод, идеально для первого знакомства с городом! Дегустация Костромских продуктов - очень душевная, организаторы внимательно относятся к каждому гостю, главное, что было очень вкусно) Рекомендую к посещению!
Людмила
27 авг 2023
Познавательная, душевная экскурсия! Огромное количество новых фактов узнали для себя, влюбились в Кострому!) Завершающая часть с дегустацией местных продуктов - супер! Ощущение от экскурсии - как будто к добрым радушным Друзьям в гости приехали, потрясающее гостеприимство, юмор, огромное спасибо за такой тёплый вечер!
В
Василий
26 авг 2023
Гид познакомил нас с самыми интересными местами центра Костромы, рассказал про основные вехи в истории города, отвечал на интересующие нас вопросы. Во второй части экскурсии мы посетили приятное место, где нас угощали локальной кухней и известными костромскими водками.
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