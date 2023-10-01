Вы погрузитесь в историю и культуры Костромы — увидите её знаковые места и узнаете, почему у неё такое название. Мы поделимся средневековыми легендами и историями о дореволюционном отдыхе костромичей. Проведём вас на дегустацию фермерских продуктов, где вы полакомитесь свежайшими сырами, колбасами и сладостями и попробуете эксклюзивные сорта местных крепких напитков.

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Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Костроме (1,5 часа)

Во время прогулки вы увидите Пожарную каланчу, Торговые ряды, беседку Островского. Мы расскажем, когда на самом деле была основана Кострома и почему она является центром ювелирного производства. Поведаем, как здесь создавали товары изо льна в 18–20 веках и какие костромичи известны всей России.

Вы узнаете легенды и полулегендарные истории из средневековых хроник города:

Когда и кем был основан Ипатьевский монастырь.

В чём на самом деле заключался подвиг Ивана Сусанина.

Где и когда была приобретена Фёдоровская икона, которая является покровительницей не только Костромы, но и династии Романовых.

Дегустация (1 час)

Вы попробуете уникальные костромские сорта водки и настойки и узнаете нестандартный рецепт закуски из солёных огурцов и мёда. Услышите историю костромского сыра и продегустируете его разные виды.

Мы расскажем об особенностях производства иван-чая в Костроме. Вы оцените несколько разновидностей горячего напитка с различными травяными добавками. А ещё на дегустации будут и другие местные продукты — квашеная капуста, квас, сладости, колбасы и другие угощения от фермерских хозяйств.

Организационные детали