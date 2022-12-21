На мастер-классе вы прикоснетесь к истории завораживающего ювелирного ремесла и познакомитесь с ним поближе. Где это делать, как не в ювелирной столице России!
Затем вы попробуете себя в роли настоящего ювелира (не волнуйтесь, это совсем не страшно), поработаете на современном оборудовании и самостоятельно изготовите ювелирное изделие на выбор.
А получившиеся изделия заберете домой в качестве сувенира.
Мастер-класс подходит и для взрослых, и для детей от 6 лет (в сопровождении взрослых). Дополнительных расходов нет, все материалы входят в стоимость.