Кострома считается ювелирной столицей России. Всего за один час вы сможете узнать об истории этого удивительного ремесла, увидеть украшения, которым уже 1000 лет, и познакомиться с современным оборудованием. А еще попробуете самостоятельно поработать с одним изделием на выбор — ложкой-загребушкой или монеткой на счастье и почувствуете себя настоящим ювелирным мастером.

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Описание

Что вас ожидает

Узнать о ювелирном деле

На мастер-классе вы прикоснетесь к истории завораживающего ювелирного ремесла и познакомитесь с ним поближе. Где это делать, как не в ювелирной столице России!

Вы узнаете, как работали ювелиры-кустари 200 лет назад, какие инструменты и техники использовались в то время для создания украшений.

Увидите древние изделия, которым более 1000 лет.

Услышите занимательные ювелирные бывальщины о смекалке и хитростях костромских купцов-прасолов.

А заодно познакомитесь с ювелирным оборудованием и узнаете об этапах создания ювелирных украшений: от эскиза до готового изделия.

Сделать сувенир своими руками

Затем вы попробуете себя в роли настоящего ювелира (не волнуйтесь, это совсем не страшно), поработаете на современном оборудовании и самостоятельно изготовите ювелирное изделие на выбор.

Ложку-загребушку (волшебный талисман, который приносит финансовое благополучие и удачу): познакомитесь с азами профессии монтировщика.

(волшебный талисман, который приносит финансовое благополучие и удачу): познакомитесь с азами профессии монтировщика. Монетку на счастье: освоите роспись в технике «холодная эмаль».

А получившиеся изделия заберете домой в качестве сувенира.

Организационные детали

Мастер-класс подходит и для взрослых, и для детей от 6 лет (в сопровождении взрослых). Дополнительных расходов нет, все материалы входят в стоимость.