Интерактивный ювелирный мастер-класс

Познакомиться с традиционным костромским ремеслом и попробовать себя в роли ювелира

Кострома считается ювелирной столицей России.

Всего за один час вы сможете узнать об истории этого удивительного ремесла, увидеть украшения, которым уже 1000 лет, и познакомиться с современным оборудованием.

А еще попробуете самостоятельно поработать с одним изделием на выбор — ложкой-загребушкой или монеткой на счастье и почувствуете себя настоящим ювелирным мастером.
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Интерактивный ювелирный мастер-класс
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Узнать о ювелирном деле

На мастер-классе вы прикоснетесь к истории завораживающего ювелирного ремесла и познакомитесь с ним поближе. Где это делать, как не в ювелирной столице России!

  • Вы узнаете, как работали ювелиры-кустари 200 лет назад, какие инструменты и техники использовались в то время для создания украшений.
  • Увидите древние изделия, которым более 1000 лет.
  • Услышите занимательные ювелирные бывальщины о смекалке и хитростях костромских купцов-прасолов.
  • А заодно познакомитесь с ювелирным оборудованием и узнаете об этапах создания ювелирных украшений: от эскиза до готового изделия.

Сделать сувенир своими руками

Затем вы попробуете себя в роли настоящего ювелира (не волнуйтесь, это совсем не страшно), поработаете на современном оборудовании и самостоятельно изготовите ювелирное изделие на выбор.

  • Ложку-загребушку (волшебный талисман, который приносит финансовое благополучие и удачу): познакомитесь с азами профессии монтировщика.
  • Монетку на счастье: освоите роспись в технике «холодная эмаль».

А получившиеся изделия заберете домой в качестве сувенира.

Организационные детали

Мастер-класс подходит и для взрослых, и для детей от 6 лет (в сопровождении взрослых). Дополнительных расходов нет, все материалы входят в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Красных рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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