Душевная прогулка по Костроме

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Архитектурный ансамбль центра Костромы

У памятника основателю города вы узнаете о начальных этапах развития Костромы и версиях происхождения ее названия. А рассматривая скульптуру ювелира-кустаря, услышите о местных главных ремеслах. Далее оцените эталоны провинциальной архитектуры: аркады Красных и Больших Мучных рядов и здания Пожарной каланчи и Гауптвахты.

Костромские секреты

Гуляя по старейшей улице города, поговорим о примечательных домах и их хозяевах. Я раскрою имена всех известных личностей, для которых наш край стал Малой Родиной. А еще расскажу, как и где в Костроме проходили ярмарки, почему главная из них называлась Девятой и за кем в то время особо пристально следили полицейские. В завершение вы посетите Богоявленско-Анастасиин женский монастырь и прикоснетесь к мироточащим иконам святой обители.