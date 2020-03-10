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Раскрыть знаковые и тайные места уютного города и узнать о нем самое интересное

Ольга
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Ольга – ваш гид
За свою многовековую историю Кострома испытала немало трудностей.

Тихая и скромная, она с достоинством преодолевала все предначертанные ей удары судьбы. Я расскажу о плеяде талантливых костромичей, прославивших Россию, покажу «визитные карточки» города и сделаю все, чтобы вы полюбили Кострому всем сердцем!
650 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча у памятника Юрию Долгорукому
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Душевная прогулка по Костроме
Душевная прогулка по Костроме

Что вас ожидает

Архитектурный ансамбль центра Костромы
У памятника основателю города вы узнаете о начальных этапах развития Костромы и версиях происхождения ее названия. А рассматривая скульптуру ювелира-кустаря, услышите о местных главных ремеслах. Далее оцените эталоны провинциальной архитектуры: аркады Красных и Больших Мучных рядов и здания Пожарной каланчи и Гауптвахты.

Костромские секреты
Гуляя по старейшей улице города, поговорим о примечательных домах и их хозяевах. Я раскрою имена всех известных личностей, для которых наш край стал Малой Родиной. А еще расскажу, как и где в Костроме проходили ярмарки, почему главная из них называлась Девятой и за кем в то время особо пристально следили полицейские. В завершение вы посетите Богоявленско-Анастасиин женский монастырь и прикоснетесь к мироточащим иконам святой обители.

Организационные детали

  • По вашему желанию, маршрут и продолжительность экскурсии могут быть изменены
  • После экскурсии вы получите информацию о лучших местах отдыха, музеях, театрах, кафе и ресторанах города
  • Экскурсия не рекомендуется для путешественников с детьми младшего возраста
Душевная прогулка по Костроме
Душевная прогулка по Костроме
Душевная прогулка по Костроме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Юрию Долгорукому.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я сертифицированный гид. Приглашаю всех желающих на прогулки по тихой и уютной Костроме. С радостью стану вашим надежным проводником и покажу все самое интересное в милом моему сердцу городе.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Все понравилось - Ольга замечательный гид и рассказывает здорово, понимаешь, что с душой и интересом относится. Печаль одна - разруха, и хорошо, что есть меценаты, готовые восстанавливать и приводить в порядок. Но мало их, а власть, как обычно, "с краю"
25 февраля 2020
Хочу поблагодарить Гида Ольгу, за интересную экскурсию. В нашей компании были люди разных возрастов, и всем было интересно слушать ее. Очень понравилось, что кроме рассказа о Костроме, Ольга показывала старые фотографии города. Большое спасибо Ольге за такое интересное знакомство с Костромой! Обязательно порекомендуем своим друзьям. Все было очень душевно! Обязательно вернемся еще!!!
25 февраля 2020
Очень довольны экскурсией. Рекомендую.
Елена
20 февраля 2020
Благодарю Ольгу за замечательную экскурсию центру Костромы. Интереснейший, неординарный, захватывающий материал. Кажется, она знает все о зданиях, памятниках и связанных с ними событиях в истории города. Ее любовь к родному городу затронула сердце, хочется вернуться вновь, чтобы узнать еще больше. Благодарю за профессионализм, тактичность, внимательность, душевность. Мои искренние рекомендации Ольге как экскурсоводу!

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