Душевная прогулка по Костроме

Раскрыть знаковые и тайные места уютного города и узнать о нем самое интересное
Тихая и скромная, она с достоинством преодолевала все предначертанные ей удары судьбы. Я расскажу о плеяде талантливых костромичей, прославивших Россию, покажу «визитные карточки» города и сделаю все, чтобы вы полюбили Кострому всем сердцем!
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Что вас ожидает
Архитектурный ансамбль центра Костромы
У памятника основателю города вы узнаете о начальных этапах развития Костромы и версиях происхождения ее названия. А рассматривая скульптуру ювелира-кустаря, услышите о местных главных ремеслах. Далее оцените эталоны провинциальной архитектуры: аркады Красных и Больших Мучных рядов и здания Пожарной каланчи и Гауптвахты.
Костромские секреты
Гуляя по старейшей улице города, поговорим о примечательных домах и их хозяевах. Я раскрою имена всех известных личностей, для которых наш край стал Малой Родиной. А еще расскажу, как и где в Костроме проходили ярмарки, почему главная из них называлась Девятой и за кем в то время особо пристально следили полицейские. В завершение вы посетите Богоявленско-Анастасиин женский монастырь и прикоснетесь к мироточащим иконам святой обители.
Организационные детали
- По вашему желанию, маршрут и продолжительность экскурсии могут быть изменены
- После экскурсии вы получите информацию о лучших местах отдыха, музеях, театрах, кафе и ресторанах города
- Экскурсия не рекомендуется для путешественников с детьми младшего возраста
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Местов встречи для начала тура у памятника Юрию Долгорукому.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.