Елена проводит ещё 6 экскурсий

Елена – представитель из Костромы

В группе до 40 человек вы исследуете знаковые достопримечательности 🏛️ Костромы — от Пожарной каланчи до Молочной горы ⛰️, от торговых рядов до памятника псу Бобке.



Узнаете об истории 📖 и культуре Костромы, а еще получите полезные советы: какие музеи 🖼 самые интересные, в каких ресторанах блюда самые вкусные и где еще у нас стоит обязательно побывать.

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