Елена проводит ещё 6 экскурсий

Наша прогулка 👣 пройдет по историческому центру Костромы. Вас ждет рассказ о ярком периоде, во время которого формировался облик города — а также любопытные сюжеты о его локациях и памятниках. В программе:
«Площадка» — так именовали место, где начнется экскурсия ⛳, и вы непременно узнаете, откуда взялось это название.
Сердце города — Сусанинская площадь, которую горожане ласково именуют «Сковородкой». Вы раскроете, как складывался ее ансамбль и чем площадь отличается от других. Здесь же находится визитная карточка Костромы — Пожарная каланча, которой восторгался Николай I.
Место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь ⛪, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье.
Торговые ряды, гауптвахты и присутственные места — вы услышите о том, какие примечательные названия носили костромские заведения и чем славилась костромская чайная.
Беседка Островского и любопытные памятники — Ивану Сусанину, основателю города Юрию Долгорукому, Снегурочке и псу Бобке.
Организационные детали
Если на экскурсию ⛳ набирается большая группа, гид будет говорить в микрофон
Экскурсию ⛳ проведу я или другой гид нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Советская
Экскурсия проводится ежедневно в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.