Елена проводит ещё 6 экскурсий

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Кострома — улиц старинных тесьма

Познакомиться с городом на групповой экскурсии и услышать о важных вехах в его летописи

Елена
Елена – представитель из Костромы
В группе до 40 человек вы исследуете знаковые достопримечательности 🏛️ Костромы — от Пожарной каланчи до Молочной горы ⛰️, от торговых рядов до памятника псу Бобке.

Узнаете об истории 📖 и культуре Костромы, а еще получите полезные советы: какие музеи 🖼 самые интересные, в каких ресторанах блюда самые вкусные и где еще у нас стоит обязательно побывать.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 600 ₽ за человека

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Кострома — улиц старинных тесьма
Кострома — улиц старинных тесьма

Что вас ожидает

Наша прогулка 👣 пройдет по историческому центру Костромы. Вас ждет рассказ о ярком периоде, во время которого формировался облик города — а также любопытные сюжеты о его локациях и памятниках. В программе:

  • «Площадка» — так именовали место, где начнется экскурсия ⛳, и вы непременно узнаете, откуда взялось это название.
  • Сердце города — Сусанинская площадь, которую горожане ласково именуют «Сковородкой». Вы раскроете, как складывался ее ансамбль и чем площадь отличается от других. Здесь же находится визитная карточка Костромы — Пожарная каланча, которой восторгался Николай I.
  • Место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь ⛪, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье.
  • Торговые ряды, гауптвахты и присутственные места — вы услышите о том, какие примечательные названия носили костромские заведения и чем славилась костромская чайная.
  • Беседка Островского и любопытные памятники — Ивану Сусанину, основателю города Юрию Долгорукому, Снегурочке и псу Бобке.

Организационные детали

  • Если на экскурсию ⛳ набирается большая группа, гид будет говорить в микрофон
  • Экскурсию ⛳ проведу я или другой гид нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Советская
Кострома — улиц старинных тесьма
Кострома — улиц старинных тесьма
Кострома — улиц старинных тесьма
Кострома — улиц старинных тесьма
Кострома — улиц старинных тесьма

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Елена проводит ещё 6 экскурсий

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