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Экскурсии по Крыму и городам

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Индивидуальные экскурсии

Прогулка по лабиринтам Евпатории
Прогулка по лабиринтам Евпатории
5
12 отзывов
5000
за всё
Евпатория
За подснежниками на Аю-Даг: фотопрогулка
За подснежниками на Аю-Даг: фотопрогулка
6000
за всё
Весенняя прогулка на Аю-Даг в сезон цветения подснежников — когда гора покрывается белым ковром цветов. Вы подниметесь по Артековской тропе, пройдёте ...
Ялта
Нескучная экскурсия по центру Севастополя
Нескучная экскурсия по центру Севастополя
5
12 отзывов
5400
за всё
Прогулка по центру Севастополя, где история оживает через живые детали и городские легенды. Вы пройдёте от площади Нахимова к Графской пристани, увиди...
Севастополь
Ялта - город творцов
Ялта - город творцов
5000
за всё
Писатели и поэты, художники и музыканты, архитекторы и актеры, великие созидатели и великие прожигатели жизни… Ялта всегда притягивала людей творчески...
Ялта
Тайны старинной Массандры
Тайны старинной Массандры
5
2 отзыва
5000
за всё
Какие тайны хранит сказочный замок, спрятавшийся среди вековых лесов?
Ялта
Откройте для себя Крым: от водопада Джур-Джур до Сырной скалы
Откройте для себя Крым: от водопада Джур-Джур до Сырной скалы
13600
за всё
Присоединяйтесь к туру, который идеально подходит для укрытия от летней жары, где вы сможете насладиться прохладой горной реки и увидеть самый полново...
Ялта
Пешеходная экскурсия по Ялте: Поликуровский холм
Пешеходная экскурсия по Ялте: Поликуровский холм
8000
за всё
Прогуляйтесь по Поликуровскому холму — одному из старейших районов Ялты, где сохранились имения архитекторов, княжеские дачи и места, связанные с поэт...
Ялта
Обзорная экскурсия по шедеврам архитектуры с посещением Армянской Церкви
Обзорная экскурсия по шедеврам архитектуры с посещением Армянской Церкви
5
22 отзыва
5950
за всё
Архитектурное богатство Ялты, а также калейдоскоп тайн, загадок и архитектурных стилей. Тематическая экскурсия, во время которой нам удастся "разговор...
Ялта
Никитский Ботанический сад в Ялте
Никитский Ботанический сад в Ялте
23000
за всё
Путешествие в мир уникальных растений. Этот маршрут в любое из времен года откроет великолепие Никитского Ботанического сада! Весенние тюльпаны, летни...
Севастополь

Групповые экскурсии

Аутентичная Ялта: колоритная обзорная экскурсия
Аутентичная Ялта: колоритная обзорная экскурсия
от
1575
за чел.
Ялта, которую вы ещё не видели
Ялта
Экскурсия-Прогулка по улице Дворянской
Экскурсия-Прогулка по улице Дворянской
3500
за чел.
Симферополь
Нескучная экскурсия по Симеизу
Нескучная экскурсия по Симеизу
5391
за чел.
Симеиз — это место с характером и историей. На прогулке по его старой части вы увидите изящные виллы начала XX века, пройдёте по кипарисовой аллее и п...
Ялта
Колорит аутентичной Ялты: обзорная прогулка-экскурсия
Колорит аутентичной Ялты: обзорная прогулка-экскурсия
5
16 отзывов
1575
за чел.
Познакомьтесь с жемчужиной Крыма за 2 часа. Вы узнаете историю города начиная с его истоков, посетите старинную дачу с уникальной лепниной и статуями...
Ялта
Ай-Петри и замок «Ласточкино гнездо»
Ай-Петри и замок «Ласточкино гнездо»
4.7
118 отзывов
2000
за чел.
«Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал» — так говорят местные жители о самой популярной вершине Крымских гор – горе Ай-Петри. Вас ждет прогулка...
Ялта
Воронцовский, Ливадийский дворцы и Ялта
Воронцовский, Ливадийский дворцы и Ялта
3500
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по «Крымской Ривьере»! Представьте: вековые парки, шепчущие тайны императоров, величественные дворцы, хранящие отголоски ...
Севастополь
Воронцовский дворец, замок Ласточкино гнездо и морское путешествие в Ялту
Воронцовский дворец, замок Ласточкино гнездо и морское путешествие в Ялту
2500
за чел.
Эта экскурсия для тех, кто хочет за один день прикоснуться к аристократической истории полуострова, побродить по тенистым аллеям английских парков и п...
Севастополь
Летний вечер в Крыму: Ялта и лучи заходящего солнца
Летний вечер в Крыму: Ялта и лучи заходящего солнца
2600
за чел.
Когда солнце опускается за Ай-Петри, Южный берег Крыма начинает жить совсем другой жизнью — жизнью вечерней романтики, приглушенного света и особого ш...
Севастополь
Евпатория и Розовое озеро
Евпатория и Розовое озеро
3000
за чел.
Готовы поймать Крым в его самых ярких красках? Представьте: розовая гладь невероятного озера, белоснежные пляжи, голубое небо без единого облачка и зо...
Севастополь

Обзорные по городам

Аутентичная Ялта: колоритная обзорная экскурсия
Аутентичная Ялта: колоритная обзорная экскурсия
от
1575
за чел.
Ялта, которую вы ещё не видели
Ялта
Колорит аутентичной Ялты: обзорная прогулка-экскурсия
Колорит аутентичной Ялты: обзорная прогулка-экскурсия
5
16 отзывов
1575
за чел.
Познакомьтесь с жемчужиной Крыма за 2 часа. Вы узнаете историю города начиная с его истоков, посетите старинную дачу с уникальной лепниной и статуями...
Ялта
Обзорная экскурсия по шедеврам архитектуры с посещением Армянской Церкви
Обзорная экскурсия по шедеврам архитектуры с посещением Армянской Церкви
5
22 отзыва
5950
за всё
Архитектурное богатство Ялты, а также калейдоскоп тайн, загадок и архитектурных стилей. Тематическая экскурсия, во время которой нам удастся "разговор...
Ялта
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
5
32 отзыва
5450
за всё
Ялта — это не только праздный отдых на набережной и модные бутики. Это целый мир, в котором прошлое встречается с настоящим. Мир, затерянный меж узких...
Ялта
Обзорный тур по ЮБК: от Ялты до Севастополя
Обзорный тур по ЮБК: от Ялты до Севастополя
5
1 отзыв
17730
за всё
Наш путь начнется с панорамных видов, открывающихся с беседки у Храма Святого Архистратига Михаила в Ореанде. Затем насладимся видами на живописную до...
Ялта
Обзорная экскурсия по Севастополю + Херсонес
Обзорная экскурсия по Севастополю + Херсонес
2000
за чел.
Севастополь — город-легенда, город-воин, город, который трижды рождался заново. Приглашаем вас на экскурсию, где каждый камень хранит память о великих...
Севастополь
«Здесь оживает история». Обзорная экскурсия по Севастополю
«Здесь оживает история». Обзорная экскурсия по Севастополю
4.7
9 отзывов
1520
за чел.
Красивая, познавательная и легкая экскурсия познакомит с уникальными достопримечательностями центральной части Севастополя, Малахова кургана и Сапун- ...
Севастополь
Севастополь от античности и до наших дней
Севастополь от античности и до наших дней
3
2 отзыва
1900
за чел.
Это наиболее полный экскурсионный тур по Севастополю. Все самые главные достопримечательности города, которые стоит посетить! Парад лиц и событий в од...
Севастополь
Исторический Севастополь
Исторический Севастополь
19000
за всё
Незабываемая экскурсия по городу морской славы откроет для вас героический Севастополь! Он пропитан духом масштабных исторических событий и каждый арх...
Севастополь

Водные прогулки

Евпатория и Розовое озеро
Евпатория и Розовое озеро
3000
за чел.
Готовы поймать Крым в его самых ярких красках? Представьте: розовая гладь невероятного озера, белоснежные пляжи, голубое небо без единого облачка и зо...
Севастополь
Канатная дорога на Ай-Петри, Ласточкино гнездо и морская прогулка в Ялту
Канатная дорога на Ай-Петри, Ласточкино гнездо и морская прогулка в Ялту
3500
за чел.
Вы мечтаете подняться по знаменитой канатке на Ай-Петри, сделать селфи на фоне самого романтичного замка и побродить по ялтинской набережной? Мы собра...
Севастополь
Прогулка к дельфинам на катере
Прогулка к дельфинам на катере
16500
за чел.
Судак
Прогулка на катере вдоль тропы Голицина с купанием в открытом море
Прогулка на катере вдоль тропы Голицина с купанием в открытом море
5
1 отзыв
12500
за всё
Судак
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
5
3 отзыва
11000
за всё
Судак
К розовому озеру и мекке дайверов: экскурсия на запад
К розовому озеру и мекке дайверов: экскурсия на запад
5
1 отзыв
30000
за всё
Длительный и невероятно живописный маршрут для самых энергичных и неутомимых путешественников. Впереди уникальные уголки природы и самые завораживающи...
Алушта
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
5
1 отзыв
30000
за всё
Длительный и невероятно живописный маршрут для самых энергичных и неутомимых путешественников. Впереди уникальные уголки природы и самые завораживающи...
Алупка
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
5
1 отзыв
30000
за чел.
Длительный и невероятно живописный маршрут для самых энергичных и неутомимых путешественников. Впереди уникальные уголки природы и самые завораживающи...
Ялта
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Вечерний Севастополь и морская прогулка
4.7
37 отзывов
1200
за чел.
Севастополь прекрасен в любое время года и в любое время суток. Приглашаем вас познакомиться с нашим знаменитым городом и прочувствовать его незабывае...
Севастополь

Туры на автомобиле

Севастополь на машине: обзорная экскурсия
Севастополь на машине: обзорная экскурсия
5
5 отзывов
5900
за всё
Вы посетите Центральный городской холм, осмотрите две живописных бухты, а также проедете по Центральному городскому кольцу, делая остановки в интересн...
Севастополь

Гастрономические туры

Солнце в бокале: Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо и Массандра
Солнце в бокале: Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо и Массандра
24000
за всё
Путешествие по знаковым местам Южного берега Крыма: Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо и винодельня Массандра. Маршрут сочетает знакомство с архит...
Севастополь
Истории Балаклавы и легенды мыса Фиолент
Истории Балаклавы и легенды мыса Фиолент
19000
за всё
Однодневное путешествие по живописным местам Балаклавы и мыса Фиолент. Вы увидите генуэзскую крепость, Свято-Георгиевский монастырь, скальные образова...
Севастополь
Роскошный отдых: "Мрия"."Японский сад "Шесть чувств" и "Винный парк"
Роскошный отдых: "Мрия"."Японский сад "Шесть чувств" и "Винный парк"
3.5
2 отзыва
2300
за чел.
Рекомендуем любителям красивого отдыха! Комплекс "Мрия" с его Японским садом и Винным парком- это умело отшлифованный бриллиант в оправе живописных пе...
Севастополь
Райские уголки и царское величие: парк Айвазовское и Массандра
Райские уголки и царское величие: парк Айвазовское и Массандра
7800
за всё
Вы погуляете по идиллическому парку Айвазовское с соснами, кипарисами, кедрами, уютными беседками и водопадами. Раскроете загадочную историю старинног...
Ялта
Вино. Море. Улитки
Вино. Море. Улитки
1800
за чел.
Гастрономическая экскурсия «Вино. Море. Улитки» — это идеальный способ познакомиться с культурой, историей и кухней Крыма, насладиться вкусной едой и ...
Ялта
Из Балаклавы на встречу с дельфинами
Из Балаклавы на встречу с дельфинами
28000
за всё
Идем в гости к дельфинам. Вас ждет катание на катере в открытом море, где обитают три вида дельфинов: афалина, белобочка и азовка. Вместе с гидом вы п...
Севастополь
Массандра: тайны дворца, императорский сад и винный шик
Массандра: тайны дворца, императорский сад и винный шик
5
1 отзыв
2500
за чел.
Обязательно посетите нашу красивую, неутомительную экскурсию в великолепную, утопающую в зелени Массандру. Сочетание загадочного Массандровского дворц...
Севастополь
Бахчисарай - столица крымского ханства, монастырь, Чуфут Кале
Бахчисарай - столица крымского ханства, монастырь, Чуфут Кале
4.9
20 отзывов
2470
за чел.
Эта экскурсия о разнообразии народов Крыма, об их истории и культуре. Вы увидите Чуфут Кале, Свято Успенский монастырь и Ханский дворец. Природа и нев...
Севастополь
Инкерман - Крепость и дегутация
Инкерман - Крепость и дегутация
4.7
12 отзывов
1530
за чел.
Инкерман — это и красота и история. Это и дегустация 10 лучших образцов вина. Приятная, расслабляющая, легкая экскурсия, для взрослых. Это живописные ...
Севастополь

Последние отзывы об экскурсиях по Крыму

В
Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец
Замечательная экскурсия, отличная работа гида Светланы! Очень понравилось!
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А
Ялта - Ливадия
Мы побывали на достопримечательности Крыма, Ласточкино гнездо, виды открываются невероятные. В который раз убеждаюсь в потрясающей красоте природы Черноморского побережья.
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Посетили Ливадийский дворец и окунулись в прошлое. Уважение тем людям, которые повествуют нам о времени периода Царской России, ведь без прошлого, нет будущего. Обязательно посетите данную экскурсию и вы останетесь в восторге. Спасибо большое гиду Лилии🤗

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А
Супер-тур: гора Ай-Петри, замок Ласточкино гнездо и имение Харакса
Нам с мужем, жителям Севастополя экскурсия понравилась тем, что удачно составлен маршрут при насыщенном содержании поездки.
Понравились и опытный экскурсовод Елена
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и водитель - асс Сергей!
Однако доставило очень большое неудобство отсутствие кондиционера в автобусе в такой жаркий период!!! Да и сам автобус без открываемых окон в салоне и единственным местом подачи вентиляции в салоне - прямо над головами сидящих в заднем ряду туристов - это очень большое неудобство для пассажиров!!!
Мы ехали на этих задних местах, водитель включал вентиляцию, но дуло очень слабо… Весь салон страдал от духоты, и мы в том числе!
Но в тоже время если бы работал кондиционер или вентиляция на полную силу, то на задних местах было бы просто невозможно сидеть… Просьба к организаторам обратить внимание на транспорт, тем более в жару и на длительные поездки.

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С
Первое знакомство с Севастополем: большая обзорная экскурсия
Благодарю организаторов экскурсии за отличную работу, очень интересно рассказывает о городе экскурсовод. Водитель тоже замечательный. Город очень впечатлил!
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П
Восточные сказки Бахчисарая
Экскурсия с Еленой была очень насыщенной, но в то же самое время приятной. Мы прошлись по историческим кварталам, наслаждаясь их
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колоритом и поразительной историей, обсудили значение, устройство и эстетику Ханского дворца и закончили экскурсию у Бахчисарайских сфинксов. 3 часа пролетели незаметно: Елена-прекрасный рассказчик. Обязательно постараемся встретиться с ней в Симферополе!

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О
Операция «Аргонавт». Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский дворцы и Ялта
Посетили Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский дворцы, погуляли в Ялте. Все понравилось, экскурсовод Елена Б. рассказывала очень интересно, много, экскурсия началась как
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только отъехали от пл. Нахимова. По дороге рассказывала о всех достопримечательностях, улицах, памятниках, событиях с ними связанными. Мы Севастопольцы и все равно было интересно, узнали много нового! Прям огромное спасибо!!!

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И
Бессмертный подвиг: экскурсия на 35-ю береговую батарею
Очень хороший экскурсовод Татьяна Николаевна!! Видно, что профессионал и человек замечательный!!! ❤ Нам очень понравилась экскурсия.
Много интересной информации. Время пролетело незаметно!
Спасибо большое❤ Планирую ещё и на другие экскурсии записаться.
Рекомендую.
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Н
Бахчисарай из Севастополя: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Скальный монастырь
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, нам ещё очень повезло с погодой было облачно и солнце не пекло, когда взбираещься на гору
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это отлично. Потрясающий ресторан в Бахчисарае с удивительным видами. Ханский дворец находится на реставрации, что-то уже открыто для посещения, какие-то части все ещё на реставрации, но общее представление о дворце можно составить.

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А
Первое знакомство с Севастополем: большая обзорная экскурсия
Мы в восторге от экскурсии!
Спасибо большое Сергею Ивановичу за увлекательный и интересный рассказ о городе. Мы в Севастополе были неоднократно
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и многие достопримечательности посещали в том числе с отдельными экскурсиями. Но Сергей Иванович объединил все эти пазлы в единую историю. Дочери подростки с увлечением слушали и так же были в восторге от экскурсии.
Спасибо большое Сергею Ивановичу! Мы в Вас влюблены всей семьёй. И ещё больше в Севастополь!

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А
Мыс Фиолент, музей Балаклава и прогулка на катере
Хочу выразить огромную благодарность организаторам мероприятия,понравилось абсолютно всё!!Потрясающий гид,знающий и любящий своё дело на все 100%Прогулка на катере с Валерием
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-это что-то невероятное,очень приятный и интересный мужчина. Дай бог вам и вашей прекрасной супруге здоровья!!!Я в полном восторге от экскурсии,обязательно приеду ещё!

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