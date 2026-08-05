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и водитель - асс Сергей!

Однако доставило очень большое неудобство отсутствие кондиционера в автобусе в такой жаркий период!!! Да и сам автобус без открываемых окон в салоне и единственным местом подачи вентиляции в салоне - прямо над головами сидящих в заднем ряду туристов - это очень большое неудобство для пассажиров!!!

Мы ехали на этих задних местах, водитель включал вентиляцию, но дуло очень слабо… Весь салон страдал от духоты, и мы в том числе!

Но в тоже время если бы работал кондиционер или вентиляция на полную силу, то на задних местах было бы просто невозможно сидеть… Просьба к организаторам обратить внимание на транспорт, тем более в жару и на длительные поездки.