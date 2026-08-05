Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Крыму или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
6000
₽
за всё
Весенняя прогулка на Аю-Даг в сезон цветения подснежников — когда гора покрывается белым ковром цветов. Вы подниметесь по Артековской тропе, пройдёте ...
5
12 отзывов
5400
₽
за всё
Прогулка по центру Севастополя, где история оживает через живые детали и городские легенды. Вы пройдёте от площади Нахимова к Графской пристани, увиди...
5000
₽
за всё
Писатели и поэты, художники и музыканты, архитекторы и актеры, великие созидатели и великие прожигатели жизни… Ялта всегда притягивала людей творчески...
5
2 отзыва
5000
₽
за всё
Какие тайны хранит сказочный замок, спрятавшийся среди вековых лесов?
13600
₽
за всё
Присоединяйтесь к туру, который идеально подходит для укрытия от летней жары, где вы сможете насладиться прохладой горной реки и увидеть самый полново...
8000
₽
за всё
Прогуляйтесь по Поликуровскому холму — одному из старейших районов Ялты, где сохранились имения архитекторов, княжеские дачи и места, связанные с поэт...
5
22 отзыва
5950
₽
за всё
Архитектурное богатство Ялты, а также калейдоскоп тайн, загадок и архитектурных стилей. Тематическая экскурсия, во время которой нам удастся "разговор...
23000
₽
за всё
Путешествие в мир уникальных растений. Этот маршрут в любое из времен года откроет великолепие Никитского Ботанического сада! Весенние тюльпаны, летни...
Групповые экскурсии
5391
₽
за чел.
Симеиз — это место с характером и историей. На прогулке по его старой части вы увидите изящные виллы начала XX века, пройдёте по кипарисовой аллее и п...
5
16 отзывов
1575
₽
за чел.
Познакомьтесь с жемчужиной Крыма за 2 часа. Вы узнаете историю города начиная с его истоков, посетите старинную дачу с уникальной лепниной и статуями...
4.7
118 отзывов
2000
₽
за чел.
«Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал» — так говорят местные жители о самой популярной вершине Крымских гор – горе Ай-Петри. Вас ждет прогулка...
3500
₽
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по «Крымской Ривьере»! Представьте: вековые парки, шепчущие тайны императоров, величественные дворцы, хранящие отголоски ...
2500
₽
за чел.
Эта экскурсия для тех, кто хочет за один день прикоснуться к аристократической истории полуострова, побродить по тенистым аллеям английских парков и п...
2600
₽
за чел.
Когда солнце опускается за Ай-Петри, Южный берег Крыма начинает жить совсем другой жизнью — жизнью вечерней романтики, приглушенного света и особого ш...
3000
₽
за чел.
Готовы поймать Крым в его самых ярких красках? Представьте: розовая гладь невероятного озера, белоснежные пляжи, голубое небо без единого облачка и зо...
Обзорные по городам
5
16 отзывов
1575
₽
за чел.
Познакомьтесь с жемчужиной Крыма за 2 часа. Вы узнаете историю города начиная с его истоков, посетите старинную дачу с уникальной лепниной и статуями...
5
22 отзыва
5950
₽
за всё
Архитектурное богатство Ялты, а также калейдоскоп тайн, загадок и архитектурных стилей. Тематическая экскурсия, во время которой нам удастся "разговор...
5
32 отзыва
5450
₽
за всё
Ялта — это не только праздный отдых на набережной и модные бутики. Это целый мир, в котором прошлое встречается с настоящим. Мир, затерянный меж узких...
5
1 отзыв
17730
₽
за всё
Наш путь начнется с панорамных видов, открывающихся с беседки у Храма Святого Архистратига Михаила в Ореанде. Затем насладимся видами на живописную до...
2000
₽
за чел.
Севастополь — город-легенда, город-воин, город, который трижды рождался заново. Приглашаем вас на экскурсию, где каждый камень хранит память о великих...
4.7
9 отзывов
1520
₽
за чел.
Красивая, познавательная и легкая экскурсия познакомит с уникальными достопримечательностями центральной части Севастополя, Малахова кургана и Сапун- ...
3
2 отзыва
1900
₽
за чел.
Это наиболее полный экскурсионный тур по Севастополю. Все самые главные достопримечательности города, которые стоит посетить! Парад лиц и событий в од...
19000
₽
за всё
Незабываемая экскурсия по городу морской славы откроет для вас героический Севастополь! Он пропитан духом масштабных исторических событий и каждый арх...
Водные прогулки
3000
₽
за чел.
Готовы поймать Крым в его самых ярких красках? Представьте: розовая гладь невероятного озера, белоснежные пляжи, голубое небо без единого облачка и зо...
3500
₽
за чел.
Вы мечтаете подняться по знаменитой канатке на Ай-Петри, сделать селфи на фоне самого романтичного замка и побродить по ялтинской набережной? Мы собра...
5
1 отзыв
30000
₽
за всё
Длительный и невероятно живописный маршрут для самых энергичных и неутомимых путешественников. Впереди уникальные уголки природы и самые завораживающи...
5
1 отзыв
30000
₽
за всё
Длительный и невероятно живописный маршрут для самых энергичных и неутомимых путешественников. Впереди уникальные уголки природы и самые завораживающи...
5
1 отзыв
30000
₽
за чел.
Длительный и невероятно живописный маршрут для самых энергичных и неутомимых путешественников. Впереди уникальные уголки природы и самые завораживающи...
4.7
37 отзывов
1200
₽
за чел.
Севастополь прекрасен в любое время года и в любое время суток. Приглашаем вас познакомиться с нашим знаменитым городом и прочувствовать его незабывае...
Туры на автомобиле
5
5 отзывов
5900
₽
за всё
Вы посетите Центральный городской холм, осмотрите две живописных бухты, а также проедете по Центральному городскому кольцу, делая остановки в интересн...
Гастрономические туры
24000
₽
за всё
Путешествие по знаковым местам Южного берега Крыма: Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо и винодельня Массандра. Маршрут сочетает знакомство с архит...
19000
₽
за всё
Однодневное путешествие по живописным местам Балаклавы и мыса Фиолент. Вы увидите генуэзскую крепость, Свято-Георгиевский монастырь, скальные образова...
3.5
2 отзыва
2300
₽
за чел.
Рекомендуем любителям красивого отдыха! Комплекс "Мрия" с его Японским садом и Винным парком- это умело отшлифованный бриллиант в оправе живописных пе...
7800
₽
за всё
Вы погуляете по идиллическому парку Айвазовское с соснами, кипарисами, кедрами, уютными беседками и водопадами. Раскроете загадочную историю старинног...
1800
₽
за чел.
Гастрономическая экскурсия «Вино. Море. Улитки» — это идеальный способ познакомиться с культурой, историей и кухней Крыма, насладиться вкусной едой и ...
28000
₽
за всё
Идем в гости к дельфинам. Вас ждет катание на катере в открытом море, где обитают три вида дельфинов: афалина, белобочка и азовка. Вместе с гидом вы п...
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Обязательно посетите нашу красивую, неутомительную экскурсию в великолепную, утопающую в зелени Массандру. Сочетание загадочного Массандровского дворц...
4.9
20 отзывов
2470
₽
за чел.
Эта экскурсия о разнообразии народов Крыма, об их истории и культуре. Вы увидите Чуфут Кале, Свято Успенский монастырь и Ханский дворец. Природа и нев...
4.7
12 отзывов
1530
₽
за чел.
Инкерман — это и красота и история. Это и дегустация 10 лучших образцов вина. Приятная, расслабляющая, легкая экскурсия, для взрослых. Это живописные ...
Последние отзывы об экскурсиях по Крыму
В
Замечательная экскурсия, отличная работа гида Светланы! Очень понравилось!
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А
Мы побывали на достопримечательности Крыма, Ласточкино гнездо, виды открываются невероятные. В который раз убеждаюсь в потрясающей красоте природы Черноморского побережья.
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А
Нам с мужем, жителям Севастополя экскурсия понравилась тем, что удачно составлен маршрут при насыщенном содержании поездки.
Понравились и опытный экскурсовод Елена
Понравились и опытный экскурсовод Елена
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С
Благодарю организаторов экскурсии за отличную работу, очень интересно рассказывает о городе экскурсовод. Водитель тоже замечательный. Город очень впечатлил!
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П
Экскурсия с Еленой была очень насыщенной, но в то же самое время приятной. Мы прошлись по историческим кварталам, наслаждаясь их
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О
Посетили Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский дворцы, погуляли в Ялте. Все понравилось, экскурсовод Елена Б. рассказывала очень интересно, много, экскурсия началась как
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И
Очень хороший экскурсовод Татьяна Николаевна!! Видно, что профессионал и человек замечательный!!! ❤ Нам очень понравилась экскурсия.
Много интересной информации. Время пролетело незаметно!
Спасибо большое❤ Планирую ещё и на другие экскурсии записаться.
Рекомендую.
Много интересной информации. Время пролетело незаметно!
Спасибо большое❤ Планирую ещё и на другие экскурсии записаться.
Рекомендую.
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Н
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, нам ещё очень повезло с погодой было облачно и солнце не пекло, когда взбираещься на гору
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А
Мы в восторге от экскурсии!
Спасибо большое Сергею Ивановичу за увлекательный и интересный рассказ о городе. Мы в Севастополе были неоднократно
Спасибо большое Сергею Ивановичу за увлекательный и интересный рассказ о городе. Мы в Севастополе были неоднократно
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А
Хочу выразить огромную благодарность организаторам мероприятия,понравилось абсолютно всё!!Потрясающий гид,знающий и любящий своё дело на все 100%Прогулка на катере с Валерием
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