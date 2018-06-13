На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Авторский тур в Минеральных Водах

Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато

Нас ждут три фантастических дня на Кавказе! Отправимся через перевал Гум-Баши в окружённый горами Домбай, где поднимемся на высоту более 3000 метров к снежным вершинам и найдём летающую тарелку.

Насладимся освежающими брызгами трёх огромных водопадов Джилы-Су, увидим скалы, напоминающие кадры из «Аватара», и прогуляемся по высокогорному плато. Попробуем настоящий нарзан и местные блюда.
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Ближайшие даты:
7
июн
21
июн
3
июл
19
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой вам понадобится удобная одежда и обувь. Возьмите с собой бутылочки для воды, в горах она очень чистая.

Проживание. Отели 4* в Пятигорске, размещение двухместное. Возможно одноместное за доплату.

Питание. Включены завтраки в отеле, обеды в кафе в горах, приветственный ужин. Вы сможете попробовать национальную кухню и насладиться местными блюдами. Дополнительно оплачиваются ужины во второй и третий дни.

Дети. От 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь в Домбай

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отправимся в окружённый снежными вершинами Домбай — популярный всесезонный курорт. Проедем через перевал Гум-Баши, высота которого более 2000 метров. Эффектные панорамы будут ждать со всех сторон! В ясную погоду покажется и сам Эльбрус. Посетим Сентинский храм, возведённый в 965 году нашей эры, и прикоснёмся к прошлому. Остановимся у чистейшей реки Уллу-Муруджу, которая питается ледником.

Вечером заселимся в гостиницу в посёлке Домбай.

Путь в ДомбайПуть в ДомбайПуть в ДомбайПуть в Домбай
2 день

Выше 3000 метров и гостиница в форме НЛО

Весь день будем гулять в горах и посетим одни из самых живописных локаций в окрестностях Домбая. Среди таких Домбайская поляна, с которой открывается вид на величественную гору Белалакая. О происхождении названия вам расскажет гид. Поднимемся по канатной дороге к вершине Мусса-Ачитара и найдем необычную тарелку НЛО. Сделаем эффектные кадры и отправимся в Пятигорск, где заселимся в гостиницу.

Выше 3000 метров и гостиница в форме НЛОВыше 3000 метров и гостиница в форме НЛОВыше 3000 метров и гостиница в форме НЛОВыше 3000 метров и гостиница в форме НЛО
3 день

Джилы-Су, нарзан и плато Шатджатмаз

Позавтракаем и отправимся в урочище Джилы-Су. Впечатляет уже сама высокогорная дорога и открывающиеся виды. Остановимся у скал, напоминающих кадры из «Аватара». Полюбуемся пирамидообразной горой Тузлук. Попробуем настоящий нарзан и увидим три водопада. Далее прогуляемся по плато Шатджатмаз на высоте более 2000 метров. По пути в аэропорт заедем в «Долину Нарзанов», где можно набрать минеральной воды с собой.

Вылет рекомендуем планировать не ранее 21:00.

Джилы-Су, нарзан и плато ШатджатмазДжилы-Су, нарзан и плато ШатджатмазДжилы-Су, нарзан и плато ШатджатмазДжилы-Су, нарзан и плато Шатджатмаз

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4 звезды в Пятигорске (размещение двухместное)
  • Передвижения на комфортабельных внедорожниках Toyota
  • Питание завтраки в отеле, обеды и приветственный ужин в первый день
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Входные билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
  • Проезд/ перелёт до Минеральных Вод и обратно
  • Ужины во второй и третий дни
  • Одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды, после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхДомбайВыездныеДжилы-суПопулярные местаВсе туры3-дневные турыСентинский храмСвятые местаГора Мусса-АчитараПерезагрузкаДжиппинг

Похожие туры из Минеральных Вод

Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
18 отзывов
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
2 мая
9 мая
16 мая
30 мая
25 000 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня
18 июля
59 000 за человека
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
26 655 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
All Airlines
ХорошоТам