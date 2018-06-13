Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Насладимся освежающими брызгами трёх огромных водопадов Джилы-Су, увидим скалы, напоминающие кадры из «Аватара», и прогуляемся по высокогорному плато. Попробуем настоящий нарзан и местные блюда.
июн
июн
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Описание
Организационные детали
С собой вам понадобится удобная одежда и обувь. Возьмите с собой бутылочки для воды, в горах она очень чистая.
Проживание. Отели 4* в Пятигорске, размещение двухместное. Возможно одноместное за доплату.
Питание. Включены завтраки в отеле, обеды в кафе в горах, приветственный ужин. Вы сможете попробовать национальную кухню и насладиться местными блюдами. Дополнительно оплачиваются ужины во второй и третий дни.
Дети. От 12 лет.
Программа тура по дням
Путь в Домбай
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отправимся в окружённый снежными вершинами Домбай — популярный всесезонный курорт. Проедем через перевал Гум-Баши, высота которого более 2000 метров. Эффектные панорамы будут ждать со всех сторон! В ясную погоду покажется и сам Эльбрус. Посетим Сентинский храм, возведённый в 965 году нашей эры, и прикоснёмся к прошлому. Остановимся у чистейшей реки Уллу-Муруджу, которая питается ледником.
Вечером заселимся в гостиницу в посёлке Домбай.
Выше 3000 метров и гостиница в форме НЛО
Весь день будем гулять в горах и посетим одни из самых живописных локаций в окрестностях Домбая. Среди таких Домбайская поляна, с которой открывается вид на величественную гору Белалакая. О происхождении названия вам расскажет гид. Поднимемся по канатной дороге к вершине Мусса-Ачитара и найдем необычную тарелку НЛО. Сделаем эффектные кадры и отправимся в Пятигорск, где заселимся в гостиницу.
Джилы-Су, нарзан и плато Шатджатмаз
Позавтракаем и отправимся в урочище Джилы-Су. Впечатляет уже сама высокогорная дорога и открывающиеся виды. Остановимся у скал, напоминающих кадры из «Аватара». Полюбуемся пирамидообразной горой Тузлук. Попробуем настоящий нарзан и увидим три водопада. Далее прогуляемся по плато Шатджатмаз на высоте более 2000 метров. По пути в аэропорт заедем в «Долину Нарзанов», где можно набрать минеральной воды с собой.
Вылет рекомендуем планировать не ранее 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4 звезды в Пятигорске (размещение двухместное)
- Передвижения на комфортабельных внедорожниках Toyota
- Питание завтраки в отеле, обеды и приветственный ужин в первый день
- Трансфер из/в аэропорт
- Входные билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Проезд/ перелёт до Минеральных Вод и обратно
- Ужины во второй и третий дни
- Одноместное размещение