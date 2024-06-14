Познакомитесь с местными обычаями и легендами, сможете сфотографироваться в национальных костюмах, попробуете несколько блюд кавказской кухни, а вечера будете проводить под звёздным небом, сидя у костра.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+
В поездку необходимо взять удобную одежду, солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты, гигиеническую помаду с SPF и солнцезащитные очки.
Проживание. Включено размещение по 6 человек в гостевом домике с навесом, отдельно стоящей кухней, удобствами во дворе и летним душем на туристической базе «Бийчесын».
Питание. Включено трёхразовое питание блюдами кавказской кухни, приготовленными из натуральных продуктов, а также дегустации горного мёда, айрана, сыра и лечебного нарзана.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Связь и интернет. Возможны перебои с мобильной связью: она может ловить только в нескольких точках маршрута.
Программа тура по дням
Прибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костра
Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала Минеральных Вод и доставим на туристическую базу в Карачаево-Черкесии, откуда открывается панорама Эльбруса. После ужина разместимся в гостевых домиках. Затем — инструктаж и лёгкая прогулка верхом на лошадях по прилегающей территории.
Вечером соберёмся у костра, познакомимся поближе, гид расскажет о местных обычаях и легендах. Вы сможете попробовать местный мёд, сыр, айран, сфотографироваться в национальных костюмах на фоне гор.
Верхом на лошадях к плато Бермамыт, обед в горах
После завтрака вы пройдёте инструктаж, оседлаете лошадей и отправитесь к кавказской жемчужине — плато Бермамыт. Дорога в одну сторону займёт около двух часов. В пути будем любоваться головокружительными пейзажами и, если повезёт с погодой, — вершиной величественного Эльбруса. Пообедав в горах, по каменистым тропкам вернёмся на турбазу и отдохнём.
Конная прогулка к нарзанным источникам и Худесскому лабиринту, возвращение домой
Сегодня — ранний подъём, чтобы всё успеть. Позавтракаем с видом на Эльбрус и по зеленеющим плато верхом доберёмся до нарзанных источников и Худесского лабиринта. Активный конный маршрут займет 2-3 часа. После обеда доставим вас к аэропорту или ж. -д. вокзалу Минеральных Вод и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
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Что включено
- Трансфер от АЭРОПОРТА/Ж.Д. вокзала Минеральных Вод и обратно
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Дегустации мёда, айрана, сыра, нарзана
- Конные прогулки
- Аренда национальной одежды для фотосессии
- Аптечка и консультация врача при необходимости
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные Воды и обратно
- Спортивная страховка для занятий верховой ездой