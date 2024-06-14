В поездку необходимо взять удобную одежду, солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты, гигиеническую помаду с SPF и солнцезащитные очки.

Проживание. Включено размещение по 6 человек в гостевом домике с навесом, отдельно стоящей кухней, удобствами во дворе и летним душем на туристической базе «Бийчесын».

Питание. Включено трёхразовое питание блюдами кавказской кухни, приготовленными из натуральных продуктов, а также дегустации горного мёда, айрана, сыра и лечебного нарзана.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Связь и интернет. Возможны перебои с мобильной связью: она может ловить только в нескольких точках маршрута.