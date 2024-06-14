На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями

Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Отправляемся исследовать горы Карачаево-Черкесии верхом! Вы полюбуетесь видами величественного Эльбруса, на лошадях доберётесь до нарзанных источников и двух живописнейших достопримечательностей — плато Бермамыт и Худесского лабиринта.

Познакомитесь с местными обычаями и легендами, сможете сфотографироваться в национальных костюмах, попробуете несколько блюд кавказской кухни, а вечера будете проводить под звёздным небом, сидя у костра.
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

В поездку необходимо взять удобную одежду, солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты, гигиеническую помаду с SPF и солнцезащитные очки.

Проживание. Включено размещение по 6 человек в гостевом домике с навесом, отдельно стоящей кухней, удобствами во дворе и летним душем на туристической базе «Бийчесын».

Питание. Включено трёхразовое питание блюдами кавказской кухни, приготовленными из натуральных продуктов, а также дегустации горного мёда, айрана, сыра и лечебного нарзана.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Связь и интернет. Возможны перебои с мобильной связью: она может ловить только в нескольких точках маршрута.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костра

Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала Минеральных Вод и доставим на туристическую базу в Карачаево-Черкесии, откуда открывается панорама Эльбруса. После ужина разместимся в гостевых домиках. Затем — инструктаж и лёгкая прогулка верхом на лошадях по прилегающей территории.

Вечером соберёмся у костра, познакомимся поближе, гид расскажет о местных обычаях и легендах. Вы сможете попробовать местный мёд, сыр, айран, сфотографироваться в национальных костюмах на фоне гор.

Прибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костраПрибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костраПрибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костраПрибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костраПрибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костраПрибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костраПрибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костра
2 день

Верхом на лошадях к плато Бермамыт, обед в горах

После завтрака вы пройдёте инструктаж, оседлаете лошадей и отправитесь к кавказской жемчужине — плато Бермамыт. Дорога в одну сторону займёт около двух часов. В пути будем любоваться головокружительными пейзажами и, если повезёт с погодой, — вершиной величественного Эльбруса. Пообедав в горах, по каменистым тропкам вернёмся на турбазу и отдохнём.

Верхом на лошадях к плато Бермамыт, обед в горахВерхом на лошадях к плато Бермамыт, обед в горахВерхом на лошадях к плато Бермамыт, обед в горахВерхом на лошадях к плато Бермамыт, обед в горахВерхом на лошадях к плато Бермамыт, обед в горахВерхом на лошадях к плато Бермамыт, обед в горахВерхом на лошадях к плато Бермамыт, обед в горахВерхом на лошадях к плато Бермамыт, обед в горах
3 день

Конная прогулка к нарзанным источникам и Худесскому лабиринту, возвращение домой

Сегодня — ранний подъём, чтобы всё успеть. Позавтракаем с видом на Эльбрус и по зеленеющим плато верхом доберёмся до нарзанных источников и Худесского лабиринта. Активный конный маршрут займет 2-3 часа. После обеда доставим вас к аэропорту или ж. -д. вокзалу Минеральных Вод и попрощаемся.

Конная прогулка к нарзанным источникам и Худесскому лабиринту, возвращение домойКонная прогулка к нарзанным источникам и Худесскому лабиринту, возвращение домойКонная прогулка к нарзанным источникам и Худесскому лабиринту, возвращение домойКонная прогулка к нарзанным источникам и Худесскому лабиринту, возвращение домойКонная прогулка к нарзанным источникам и Худесскому лабиринту, возвращение домойКонная прогулка к нарзанным источникам и Худесскому лабиринту, возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от АЭРОПОРТА/Ж.Д. вокзала Минеральных Вод и обратно
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Дегустации мёда, айрана, сыра, нарзана
  • Конные прогулки
  • Аренда национальной одежды для фотосессии
  • Аптечка и консультация врача при необходимости
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно
  • Спортивная страховка для занятий верховой ездой
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхОбзорныеЭльбрусПопулярные местаВсе туры3-дневные турыКонные прогулкиЖивотныеВечерниеГастрономическиеДегустационные турыКарачаево-ЧеркессияВыездные

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