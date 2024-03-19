Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Групповой тур в Минеральных Водах

Три счастливых осенних дня на Кавказе

5
3 отзыва
Тур выходного дня по Кавказу: Пятигорск, Приэльбрусье и Кисловодск — всё это вы увидите в нашем туре за три дня.

Посетите знаменитый Кисловодский курортный парк, который изобилует интересными рукотворными и природными творениями, пройдете по самым интересным и значимым местам города-курорта Пятигорск.
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
13
сен
18
окт
15
ноя
20
дек

Что вас ожидает:

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог г. Эльбрус и г. Чегет захватывают дух
Медовые водопады
Медовые водопады
Побываем на высоких водопадах со сладким названием
Отдых всей семьей
Отдых всей семьей
Вы увидите величественный Эльбрус, постоите на вершине и прогуляетесь по Кисловодску и Пятигорску

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Пятигорску

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорск или г. Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорск.

Заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня.

Пятигорск — город у подножия Машука (парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место дуэли Лермонтова).

Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорск.

Прибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по Пятигорску
2 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье —одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа — Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата — 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата — 1 800 руб. /чел.), 200 руб. /чел. вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор).

Обед — национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00-21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорск.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Кисловодск, отъезд

08:00 Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

08:30 Выезд на экскурсию г. Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые водопады (доп. плата — 100 руб. /чел.), Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья).

Обед (доп. плата).

Прогулка по парковой зоне г. Кисловодска (Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкина, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, нарзанная галерея, колоннада, курортный бульвар).

Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).

Кисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2, 3-местных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

ВзрослыеДети до 14 лет
Стоимость15 00014 000

Доплата за одноместное размещение — 2 800 руб. /чел.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Машук»

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе тура: 2 завтрака
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Проживание 2 ночи в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки (взимается в гостинице)
  • Вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор) - 200 руб. /чел
  • Вход на Медовые водопады (экологический сбор) - 100 руб. /чел
  • Канатная дорога: г. Чегет - 900 руб. /ЧЕЛ.Г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел
  • Г. Чегет - 900 руб. /чел
  • Г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
19 мар 2024
Тур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидом Ларисой по Кисловодску, Пятигорску. Всем большое спасибо за увлекательное путешествие! Вы большие молодцы 👍
Тур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидомТур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидомТур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидомТур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидомТур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидомТур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидомТур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидомТур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидомТур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидомТур организован превосходно, Огромное Спасибо Организаторам! Спасибо Ирине! Спасибо Водителям Евгению, Радомиру. Понравилась экскурсия с гидом
И
19 мар 2024
Всё очень чётко и в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо!
Всё очень чётко и в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо!Всё очень чётко и в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо!Всё очень чётко и в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо!Всё очень чётко и в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо!Всё очень чётко и в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо!Всё очень чётко и в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо!
Л
19 мар 2024
Тур отлично организован. Всё четко. Мы, туристы, тоже старались быть пунктуальными - сказано в 6, значит в 6))). Спасибо Ирине за организацию. Она всегда была на связи, решала вопросы, если возникали. И огромное спасибо Евгению, который нас возил, сопровождал, помогал решать проблемы на месте, угощал кофе, вином. Всё было весело и непринуждённо. Замечательный завтрак на берегу р. Кубань.
Экскурсии не очень понравились (но это зависит от экскурсовода). В Кисловодске ещё ничего, а вот в Пятигорске как то получилось мало, скомкано и не информативно.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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