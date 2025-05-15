Останкино Московский Музей-Усадьба – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Останкино Московский Музей-Усадьба» в Москве, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
Пешая
1 час 15 минут
Групповая
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
Начало: М. Павелецкая радиальная, в центре зала
Расписание: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
3300 ₽ за человека
«Останкино»: билет на смотровую телебашни
1 час
1509 отзывов
Билеты
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
1200 ₽ за билет
«Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
1 час
287 отзывов
Билеты
Экскурсия на Останкинскую башню с билетом
Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
1700 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    15 мая 2025
    «Останкино»: билет на смотровую телебашни
    Экскурсия впечатляет. Большой обзор, Москва как на ладони. Две смотровые площадки, открытая и закрытая. Ещё есть ресторан "7небо" можно попить
    читать дальше

    вкуного какао с маршмеллоу и съесть вкусный эклер. А пока вы пьёте какао сидя за столом, ресторан потихоньку крутиться и открывается шикарный вид на Москву.

  • В
    Виктория
    11 мая 2025
    «Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
    Захватывающее путешествие, открылся такой вид, что и словами не передать. Какая красота! Экскурсовода приятно было слушать, грамотно поставлена речь. Большое спасибо всему коллективу!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Останкино Московский Музей-Усадьба»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
  2. «Останкино»: билет на смотровую телебашни
  3. «Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Останкино Московский Музей-Усадьба" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 3300. Туристы уже оставили гидам 1796 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Останкино Московский Музей-Усадьба», 1796 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль