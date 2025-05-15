читать дальше вкуного какао с маршмеллоу и съесть вкусный эклер. А пока вы пьёте какао сидя за столом, ресторан потихоньку крутиться и открывается шикарный вид на Москву.

Экскурсия впечатляет. Большой обзор, Москва как на ладони. Две смотровые площадки, открытая и закрытая. Ещё есть ресторан "7небо" можно попить