Вы осмотрите весь Кремлевский Комплекс, перейдёте на Торговую сторону города и окажетесь на Ярославовом дворище. Именно отсюда откроются самые красивые 🤩 виды вечернего города.
Вечерняя экскурсия ⛳ по Новгородскому Детинцу при свете фонарей.
История 📖 крепости, легендарные персонажи, немного мистики и много романтики.
Посещаем три зоны Кремля: центральную, Владычный Двор и Воеводский Двор.
Увидите десятки интересных построек разных архитектурных стилей и эпох. Помимо этого неспешно прогуляетесь 👣 по набережной в сопровождении интересного рассказа гида и наверняка влюбитесь ❤️ в наш город!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
Экскурсионное обслуживание
–Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Памятник Тысячелетия России (в Кремле)
Место завершения
🏁 Ярославово дворище (торговая сторона)
Экскурсия проводится Ежедневно в вечернее время
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.