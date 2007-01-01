Экскурсии В.
Экскурсии В. – Гид из Великого Новгорода
Вечерняя экскурсия ⛳ по Великому Новгороду — это таинственное приключение и более яркое восприятие окружающих достопримечательностей 🏛️.

В вечернее время Кремль особенно привлекателен в подсветке множества фонарей и огней.
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Экскурсия

3 150 ₽ за экскурсию

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Вечерний город
Вечерний город

Что вы увидите

  • Памятник Тысячелетия России
  • Грановитая палата
  • Софийский Собор
  • Ярославово дворище
  • Набережная
  • р. Волхов

Что вас ожидает:

  • Вы осмотрите весь Кремлевский Комплекс, перейдёте на Торговую сторону города и окажетесь на Ярославовом дворище. Именно отсюда откроются самые красивые 🤩 виды вечернего города.
  • Вечерняя экскурсия ⛳ по Новгородскому Детинцу при свете фонарей.
  • История 📖 крепости, легендарные персонажи, немного мистики и много романтики.
  • Посещаем три зоны Кремля: центральную, Владычный Двор и Воеводский Двор.
Увидите десятки интересных построек разных архитектурных стилей и эпох. Помимо этого неспешно прогуляетесь 👣 по набережной в сопровождении интересного рассказа гида и наверняка влюбитесь ❤️ в наш город!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Памятник Тысячелетия России (в Кремле)
Место завершения
🏁 Ярославово дворище (торговая сторона)
Вечерний город
Вечерний город
Вечерний город
Вечерний город

Экскурсия проводится Ежедневно в вечернее время

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Экскурсии В.
Экскурсии В.
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