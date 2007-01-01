Экскурсии В. – Гид из Великого Новгорода

Вечерняя экскурсия ⛳ по Великому Новгороду — это таинственное приключение и более яркое восприятие окружающих достопримечательностей 🏛️.



В вечернее время Кремль особенно привлекателен в подсветке множества фонарей и огней.