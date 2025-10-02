Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Петрозаводске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследуйте Карелию через призму истории и природы: от первого курорта России до древних вулканов и водопадов. Путешествие начинается в Петрозаводске
2 окт в 09:00
3 окт в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
В гости к вепсам - из Петрозаводска
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Посетить старинное село и погрузиться в культуру коренных жителей Карелии
2 окт в 10:30
3 окт в 10:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горный парк «Рускеала» и висячие мосты водопадов Ахинкоски
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная экскурсия из Петрозаводска к must-see-местам Карелии
2 окт в 09:00
4 окт в 09:00
22 270 ₽ за всё до 4 чел.

