Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Псковской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
от
12000
₽
за чел.
Добраться до островов имени Залита и Белова и провести там столько времени, сколько захотите
4.6
17 отзывов
15000
₽
за всё
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
5
6 отзывов
10500
₽
за всё
Пройти по древнему городищу, спуститься к Словенским ключам и увидеть монастырь-крепость
5
11 отзывов
13400
₽
за всё
Путешествие вглубь Изборского края в компании журналиста-дауншифтера
5
1 отзыв
5500
₽
за всё
Изучить главные страницы истории и увидеть места, где решалась судьба города и всей Руси
5
1 отзыв
11000
₽
за всё
Услышать звон Троицкого собора, спуститься в пещеры и набрать воды из ключей
8200
₽
за всё
«Поучаствовать» в вечевом собрании и увидеть современный город со смотровой Власьевской башни
8000
₽
за всё
Услышать леденящие кровь истории и увидеть достопримечательности загадочными и немного зловещими
7000
₽
за всё
Труворово городище, ручные лебеди и страусы на месте средневековой крепости
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Посмотреть на город глазами средневековых купцов
4.7
6 отзывов
650
₽
за чел.
Посетить Псковский Кром, Поганкины палаты и 4 старинных храма разных веков
5
1 отзыв
1200
₽
за чел.
Полноценный театральный звук, история, настоящий город. И вы - внутри книги
5
2 отзыва
800
₽
за чел.
Узнать, как жили, торговали и строили псковичи
5
2 отзыва
1200
₽
за чел.
Пройти по городу князей, веча и храмов
5
3 отзыва
2000
₽
за чел.
Поджечь факел, спасти город и поторговать на средневековом базаре
5
21 отзыв
800
₽
за чел.
Узнать историю древней цитадели, а ещё увидеть Кром, Довмонтов город, Рыбники и главные площади
5
6 отзывов
2500
₽
за чел.
Увидеть основные достопримечательности за один день
Обзорные по городам
5
1 отзыв
5500
₽
за всё
Изучить главные страницы истории и увидеть места, где решалась судьба города и всей Руси
5
21 отзыв
800
₽
за чел.
Узнать историю древней цитадели, а ещё увидеть Кром, Довмонтов город, Рыбники и главные площади
5
6 отзывов
2500
₽
за чел.
Увидеть основные достопримечательности за один день
4.4
3 отзыва
1500
₽
за чел.
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
5
5 отзывов
5000
₽
за всё
Почему Псков называют городом Святой Троицы и Ольгиным градом? Как выйти замуж за князя? Какие уникальные способности есть у псковичей? Узнаем на обзо...
4.9
7 отзывов
5000
₽
за всё
Приглашаем Вас на экскурсию в уникальную деревню Старый Изборск.
5
134 отзыва
5700
₽
за всё
Посетить главные места города и прикоснуться к его многовековой истории на обзорной экскурсии
5
38 отзывов
4950
₽
за всё
Погулять по историческому центру и погрузиться в многовековое прошлое города
5
30 отзывов
17900
₽
за всё
Посетить древние города Псковской области и прикоснуться к их истории
Водные прогулки
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Посмотреть на город глазами средневековых купцов
от
12000
₽
за чел.
Добраться до островов имени Залита и Белова и провести там столько времени, сколько захотите
4.6
17 отзывов
15000
₽
за всё
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
5
11 отзывов
4450
₽
за чел.
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
5
2 отзыва
от
30000
₽
за всё
Отправиться к древним святыням и дикой природе Псковского озера
5
10 отзывов
1500
₽
за чел.
Узнать, как рождается звук и разбудить голоса инструментов на мастер-классе
5
16 отзывов
4000
₽
за чел.
Отправиться на Белов и Залит и познакомиться с местным бытом
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
Эта экскурсия проведет вас от древних стен Псковского Кремля с его соборами и легендами до заповедных Талабских островов с их нетронутой природой и ст...
4.9
8 отзывов
8000
₽
за всё
Откройте для себя удивительный мир островов Залито и Белов Псковского озера: историю, природу и святые места, где до сих пор живёт дух старой Руси. Ва...
Туры на автомобиле
5
6 отзывов
10500
₽
за всё
Пройти по древнему городищу, спуститься к Словенским ключам и увидеть монастырь-крепость
5
11 отзывов
13400
₽
за всё
Путешествие вглубь Изборского края в компании журналиста-дауншифтера
15550
₽
за всё
Прогуляться по крепости, увидеть Труворов крест и попробовать фермерские деликатесы (из Пскова)
5
40 отзывов
26300
₽
за всё
Отправиться в родовое гнездо поэта в компании потомственного гида
5
15 отзывов
4800
₽
за всё
Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова
5
30 отзывов
17900
₽
за всё
Посетить древние города Псковской области и прикоснуться к их истории
5
74 отзыва
14100
₽
за всё
Посетить древний город, Мальскую долину и Псково-Печерский монастырь - из Пскова
4.9
124 отзыва
15000
₽
за всё
Посетить легендарный Псково-Печерский монастырь и древний Изборск за 1 день
5
108 отзывов
9415
₽
за всё
Узнать о прошлом города через запоминающиеся факты и легенды о его достопримечательностях
Гастрономические туры
5
11 отзывов
13400
₽
за всё
Путешествие вглубь Изборского края в компании журналиста-дауншифтера
5
57 отзывов
3000
₽
за чел.
Посетить главные достопримечательности Псковской области и раскрыть их богатую историю
от
6000
₽
за всё
Вкушать, исследовать, замедляться - недалеко от Пскова
4.9
103 отзыва
2000
₽
за чел.
Послушать, посмотреть и попробовать пенное прошлое и настоящее Пскова
4.5
2 отзыва
от
8000
₽
за всё
Познакомиться с тысячелетней историей города, не вставая из-за стола в уютном баре
5
8 отзывов
3500
₽
за чел.
История в каждой рюмке - погрузитесь в атмосферу города через местные напитки и традиции застолья
5
22 отзыва
1500
₽
за чел.
Приехать в гости к современному крестьянину и отведать честной деревенской еды
5
3 отзыва
7400
₽
за чел.
Оценить вкус бургундских улиток и экспериментальный сад ландшафтного архитектора
4.7
3 отзыва
6500
₽
за чел.
Увидеть, где жили Пушкин и Довлатов и попробовать местный сидр
Последние отзывы об экскурсиях по Псковской области
А
Дата посещения: 2 авг 2026
Отличная экскурсия, Александр эрудирован, готов ответить на любой вопрос, рассказ интересный и нескучный. Очень благодарны за массу полезной информации!
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С
Дата посещения: 24 июл 2026
Сама поездка и экскурсия прошла замечательно. Гид и водитель великолепны! Экскурсовод очень хлрошо построил программу! Но меня расстроила не гибкая
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Р
Дата посещения: 19 июл 2026
Все замечательно Экскурсовод Светлана лучшая
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Ю
Дата посещения: 14 июл 2026
Я побывала на экскурсии Знакомство с Псковом 14.07.26. Хотя я уже знакома с городом, экскурсия мне очень понравилась, она позволила
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Ю
Дата посещения: 17 июл 2026
Великолепно. Чудесное место, вкусный сыр и великолепно умная Анна Все было чудесно Успехов и процветания вам ☀️
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А
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании. Александр большой профессионал, владеет информацией на 100%. Заказывала экскурсию накануне поздно вечером и сомневалась, что
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Н
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательно. Спасибо гиду Алине Аркадьевне!!!!
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Е
Дата посещения: 11 июл 2026
Прекрасно! Замечательные гиды, великолепная природа островов, чудесная погода, хорошая компания! Спасибо всем за чудесную поездку!
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Л
Дата посещения: 2 июл 2026
Все очень хорошо организовано. Отправление без задержек.
Прекрасный экскурсовод Екатерина Александровна, дала нам массу интересной и разнообразной информации о местах по которым проезжали.
Усадьба Ореховно - это просто нескончаемый восторг!
Спасибо!
Рекомендую
Прекрасный экскурсовод Екатерина Александровна, дала нам массу интересной и разнообразной информации о местах по которым проезжали.
Усадьба Ореховно - это просто нескончаемый восторг!
Спасибо!
Рекомендую
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М
Дата посещения: 20 июн 2026
Замечательная экскурсия, спасибо экскурсоводу Варваре, ее рассказ был очень интересным, хотелось слушать ещё и ещё. Экскурсия очень насыщенная, спасибо за такую великолепную программу.
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