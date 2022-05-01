Экскурсии по Псковской области

Экскурсии в городах Псковской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Псковской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Псков
Изборск
Печоры
Пушкинские Горы

Индивидуальные экскурсии

По Псковскому морю - к Талабским островам
По Псковскому морю - к Талабским островам
6500
за всё
Побывать на рыбачьем и заповедном островах и узнать, как здесь жили в Средневековье
Псков
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
5000
за всё
Изборск
Пушкинские Горы (на а / м заказчика)
Пушкинские Горы (на а / м заказчика)
7500
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Псков
Изборск и Печоры (на а / м заказчика)
Изборск и Печоры (на а / м заказчика)
5500
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Псков
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города
4000
за всё
Пешеходная
Псков
По Пскову - с архитектором-реставратором
По Пскову - с архитектором-реставратором
5000
за всё
Понять своеобразие псковской архитектурной школы на примере знаковых памятников Средневековья
Псков
Неизведанное Запсковье
Неизведанное Запсковье
3500
за всё
Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города
Псков
По следам «Двух капитанов», или Псков глазами Каверина
По следам «Двух капитанов», или Псков глазами Каверина
5000
за всё
Пройти маршрутами легендарного романа и восстановить довоенный облик города на прогулке по центру
Псков
Путешествие к Талабским островам
Путешествие к Талабским островам
6900
за всё
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
Псков

Групповые экскурсии

Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
2200
за чел.
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Псков
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
1700
за чел.
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Псков
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
3900
за чел.
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Псков
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
2000
за чел.
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Псков
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
от
14200
за чел.
Великий Новгород - один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова, города разделяет всего 220 километров
Псков
На границе времён (4 дня) из Москвы
На границе времён (4 дня) из Москвы
от
16200
за чел.
Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем
Псков
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
от
14550
за чел.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей
Псков
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Краткий справочник Пскова за 2 дня
5
1 отзыв
от
4200
за чел.
Приглашаем на экскурсию «Краткий справочник Пскова за 2 дня»
Псков
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
от
4500
за чел.
Во время этого двухдневного тура вас ждёт пешеходная экскурсия по Кремлю
Псков

Обзорные по городам

Пушкинские Горы (на а / м заказчика)
Пушкинские Горы (на а / м заказчика)
7500
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Псков
Изборск и Печоры (на а / м заказчика)
Изборск и Печоры (на а / м заказчика)
5500
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Псков
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города
4000
за всё
Пешеходная
Псков
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
5
1 отзыв
950
за чел.
Автобусная и пешеходная
Псков
Псков - Изборск - Печоры
Псков - Изборск - Печоры
5
1 отзыв
1600
за чел.
Автобусная и пешеходная
Псков
Изборск - Печоры
Изборск - Печоры
5
2 отзыва
1100
за чел.
Автобусная и пешеходная
Псков
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
от
14200
за чел.
Великий Новгород - один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова, города разделяет всего 220 километров
Псков
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
от
14550
за чел.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей
Псков
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
4.5
2 отзыва
3900
за всё
Узнать о прошлом города через запоминающиеся факты и легенды о его достопримечательностях
Псков

Водные прогулки

По Псковскому морю - к Талабским островам
По Псковскому морю - к Талабским островам
6500
за всё
Побывать на рыбачьем и заповедном островах и узнать, как здесь жили в Средневековье
Псков
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
2200
за чел.
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Псков
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
от
14550
за чел.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей
Псков
Путешествие к Талабским островам
Путешествие к Талабским островам
6900
за всё
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
Псков
Под парусами по озеру Себеж
Под парусами по озеру Себеж
4500
за всё
Впечатлиться панорамами на яхтенной прогулке и узнать об азах морского дела
Псков
Путешествие-поход по Талабским островам
Путешествие-поход по Талабским островам
4.9
7 отзывов
6500
за всё
Вдохновиться красотой природы и атмосферой старинных монастырей
Псков
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Автобусная экскурсия на Талабские острова
4.4
7 отзывов
1600
за чел.
Поплавать на катере по Псковскому озеру и посетить Спасо-Елеазаровский женский монастырь
Псков
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
4.9
48 отзывов
2700
за чел.
В 30 километрах от Пскова находится Псковское озеро
Псков
Талабские острова, или «Псковская Исландия»
Талабские острова, или «Псковская Исландия»
5
8 отзывов
8500
за всё
Мы с вами отправимся на катере в тихие уединенные места вдали от городской суеты
Псков

Туры на автомобиле

Пушкинские Горы (на а / м заказчика)
Пушкинские Горы (на а / м заказчика)
7500
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Псков
Изборск и Печоры (на а / м заказчика)
Изборск и Печоры (на а / м заказчика)
5500
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Псков
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города
4000
за всё
Пешеходная
Псков
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
5
1 отзыв
950
за чел.
Автобусная и пешеходная
Псков
Город Остров
Город Остров
1150
за чел.
Автобусная и пешеходная
Псков
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
5
1 отзыв
1550
за чел.
Автобусная и пешеходная
Псков
Псков - Изборск - Печоры
Псков - Изборск - Печоры
5
1 отзыв
1600
за чел.
Автобусная и пешеходная
Псков
Изборск - Печоры
Изборск - Печоры
5
2 отзыва
1100
за чел.
Автобусная и пешеходная
Псков
Запсковские сказки
Запсковские сказки
5
1 отзыв
450
за чел.
Пешеходная
Псков

Гастрономические туры

Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
3900
за чел.
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Псков
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
от
14550
за чел.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей
Псков
Гастрономическая экскурсия «проЕДУ»
Гастрономическая экскурсия «проЕДУ»
5
3 отзыва
3000
за чел.
Сегодня вас ждет путешествие по областным фермерским хозяйствам, где вы сможете увидеть до 40 сортов малины, покормить
Псков

Экскурсионные туры на несколько дней

Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
от
14200
за чел.
Великий Новгород - один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова, города разделяет всего 220 километров
Псков
На границе времён (4 дня) из Москвы
На границе времён (4 дня) из Москвы
от
16200
за чел.
Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем
Псков
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
от
14550
за чел.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей
Псков
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Краткий справочник Пскова за 2 дня
5
1 отзыв
от
4200
за чел.
Приглашаем на экскурсию «Краткий справочник Пскова за 2 дня»
Псков
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
от
4500
за чел.
Во время этого двухдневного тура вас ждёт пешеходная экскурсия по Кремлю
Псков

Последние отзывы об экскурсиях по Псковской области

  • В
    ВИКТОР
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Яркая история большого Пскова
    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо Павлу.
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
    Спасибо
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Псков и его окрестности - с интересом и любовью
    Просто супер. Спасибо
  • В
    Владимир
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские горы
    Елена Супер! Свет идёт от сердца Это показатель Она Лучшая Мы впечатлены Очень Владимир
  • Л
    Лариса
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
    Огромное спасибо Марии. Экскурсия очень понравилась рекомендуем
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Многоликий Псков
    Были на экскурсии с экскурсоводом Юлией в конце апреля 2022 г. У нас была не очень простая (по физическим возможностям) группа из пяти пенсионеров. Юлии удалось построить экскурсию с минимальными для нас сложностями в передвижениями на пешеходных участках, ничуть не потеряв в ее информационной части. Юлия прекрасный рассказчик, с чувством юмора, влюбленная в свой город, что всегда помогает лучше воспринимать поток новой информации. Спасибо большое, будем советовать знакомым!
  • Л
    Лариса
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Запсковье - дивный уголок города
    Огромное спасибо Евгению за экскурсию нам очень все понравилось
  • М
    Мария
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Псков древний и современный
    Экскурсия очень понравилась, была познавательная и интересная. Мы узнали много нового. Владимир даже подсказал, где попробовать вкусный сбитень и приобрести псковские сувениры. Всем рекомендуем эту экскурсию.
  • М
    Мария
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Псковские некрополи: история и люди
    В рамках экскурсии посетили два некрополя. Ирина рассказала нам историю храмов, расположенных на их территории, а также о многих интересных людях, нашедших здесь свой последний приют. Было очень интересно. Всем рекомендуем.
  • Д
    Дмитрий
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Яркая история большого Пскова
    Павел очень увлечённый историей своего города человек, прекрасный и интересный рассказчик, который может вести экскурсию до бесконечности… так что расчитывайте собственные силы;) большое спасибо за интересный рассказ
  • А
    Александр
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Псков древний и современный
    Владимир один из лучших гидов с которыми приходилось встречаться. Глубоко знающий историю, архитектуру и даже архивлогию. Увлечённо и красиво рассказывает историю Пскова.
  • Д
    Дмитрий
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Псковским Кремлем
    Очень содержательная экскурсия, спасибо
  • К
    Кристина
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    прекрасная экскурсовод Юлия рассказывала просто великолепно, не давала скучать. много нового и интересного узнала. место живописное, пару фото приложила - вид из окна дома Пушкина и скамья с дубом, где сидел герой романа Онегин. мы узнали не только о жизни поэта, но и о самом городе Псков и его достопримечательностях, как раз рассказала Юлия по пути к Пушгорью. советую брать обед, очень вкусно и сытно покушали в кафе «Корзинка». много мест любимых Пушкиным посетили, насыщенный и информативный день был. спасибо! в конце аплодировали всем автобусом экскурсоводу.
  • М
    Мария
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
    Экскурсия совершенно изумительная, увидели красивые и интересные места, узнали много нового. Очень довольны, всем рекомендуем.
  • Е
    Евгений
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Псков за 1 день
    Чудесная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Псков древний и самобытный
    Первый раз в Пскове. Приятно удивлены интересной и познавательной экскурсией, узнали любопытные исторические факты и особенности. Любовь, спасибо Вам большое за отличную прогулку и приятное общение.
  • М
    Мария
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мистика и предания вечернего Пскова
    Мы очень довольны экскурсией с гидом Алёной. Специально искали мистическую экскурсию. Интересное содержание сочеталось с прогулкой по исторической части города. Большое спасибо, всем рекомендуем.
  • А
    Андрей
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Псковский Кремль снаружи и изнутри
    Замечательная экскурсия по кремлю и окрестностям. Большое спасибо Павлу.
  • С
    Светлана
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Псков древний и современный
    Владимир, благодарим за знакомство с прекрасным Псковом. Знакомство прошло на отлично. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Сказочная погода, красота храмов. Ребёнок готов снова вернуться в Псков, чтобы обойти городскую крепостную стену города за 3,5 ч. 🚶Теперь мы точно можем определить неотъемлемые элементы псковских храмов - поребрик,бегунец. Отдельное спасибо Владимиру за дегустацию вкуснейшей рыбки - Снеток.
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Печоры и музей «Льняная губерния» за 1 день
    Спасибо Жанне за эту экскурсию и за индивидуальный подход к клиентам:) Мы посетили Псково-Печерский, монастырь, о котором нам было так много и так интересно рассказано! Прогулялись по самому городку Печоры, по его эстонской части, а музей заменили (по нашей просьбе) поездкой в одно потрясающе красивое местечко. Жанна интересный раскрасчик и очень приятный компаньон. Обязательно порекомендую ее своим знакомым, если кто-то соберется в Псков.
ХОРОШО
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