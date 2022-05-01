Экскурсии в городах Псковской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Псковской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
6500
₽
за всё
Побывать на рыбачьем и заповедном островах и узнать, как здесь жили в Средневековье
5000
₽
за всё
Понять своеобразие псковской архитектурной школы на примере знаковых памятников Средневековья
3500
₽
за всё
Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города
5000
₽
за всё
Пройти маршрутами легендарного романа и восстановить довоенный облик города на прогулке по центру
6900
₽
за всё
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
Групповые экскурсии
2200
₽
за чел.
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
1700
₽
за чел.
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
3900
₽
за чел.
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
2000
₽
за чел.
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
от
14200
₽
за чел.
Великий Новгород - один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова, города разделяет всего 220 километров
от
16200
₽
за чел.
Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем
от
14550
₽
за чел.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей
5
1 отзыв
от
4200
₽
за чел.
Приглашаем на экскурсию «Краткий справочник Пскова за 2 дня»
от
4500
₽
за чел.
Во время этого двухдневного тура вас ждёт пешеходная экскурсия по Кремлю
Обзорные по городам
от
14200
₽
за чел.
Великий Новгород - один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова, города разделяет всего 220 километров
от
14550
₽
за чел.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей
4.5
2 отзыва
3900
₽
за всё
Узнать о прошлом города через запоминающиеся факты и легенды о его достопримечательностях
Водные прогулки
6500
₽
за всё
Побывать на рыбачьем и заповедном островах и узнать, как здесь жили в Средневековье
2200
₽
за чел.
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
от
14550
₽
за чел.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей
6900
₽
за всё
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
4500
₽
за всё
Впечатлиться панорамами на яхтенной прогулке и узнать об азах морского дела
4.9
7 отзывов
6500
₽
за всё
Вдохновиться красотой природы и атмосферой старинных монастырей
4.4
7 отзывов
1600
₽
за чел.
Поплавать на катере по Псковскому озеру и посетить Спасо-Елеазаровский женский монастырь
4.9
48 отзывов
2700
₽
за чел.
В 30 километрах от Пскова находится Псковское озеро
5
8 отзывов
8500
₽
за всё
Мы с вами отправимся на катере в тихие уединенные места вдали от городской суеты
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
1550
₽
за чел.
Автобусная и пешеходная
Гастрономические туры
3900
₽
за чел.
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
от
14550
₽
за чел.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей
5
3 отзыва
3000
₽
за чел.
Сегодня вас ждет путешествие по областным фермерским хозяйствам, где вы сможете увидеть до 40 сортов малины, покормить
Экскурсионные туры на несколько дней
от
14200
₽
за чел.
Великий Новгород - один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова, города разделяет всего 220 километров
от
16200
₽
за чел.
Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем
от
14550
₽
за чел.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей
5
1 отзыв
от
4200
₽
за чел.
Приглашаем на экскурсию «Краткий справочник Пскова за 2 дня»
от
4500
₽
за чел.
Во время этого двухдневного тура вас ждёт пешеходная экскурсия по Кремлю
Последние отзывы об экскурсиях по Псковской области
- ВВИКТОР1 мая 2022Отзыв на: Яркая история большого ПсковаОчень понравилась экскурсия. Большое спасибо Павлу.
- ННаталья29 апреля 2022Спасибо
- ННаталья29 апреля 2022Просто супер. Спасибо
- ВВладимир29 апреля 2022Елена Супер! Свет идёт от сердца Это показатель Она Лучшая Мы впечатлены Очень Владимир
- ЛЛариса29 апреля 2022Огромное спасибо Марии. Экскурсия очень понравилась рекомендуем
- ЮЮлия29 апреля 2022Отзыв на: Многоликий ПсковБыли на экскурсии с экскурсоводом Юлией в конце апреля 2022 г. У нас была не очень простая (по физическим возможностям) группа из пяти пенсионеров. Юлии удалось построить экскурсию с минимальными для нас сложностями в передвижениями на пешеходных участках, ничуть не потеряв в ее информационной части. Юлия прекрасный рассказчик, с чувством юмора, влюбленная в свой город, что всегда помогает лучше воспринимать поток новой информации. Спасибо большое, будем советовать знакомым!
- ЛЛариса29 апреля 2022Отзыв на: Запсковье - дивный уголок городаОгромное спасибо Евгению за экскурсию нам очень все понравилось
- ММария29 апреля 2022Экскурсия очень понравилась, была познавательная и интересная. Мы узнали много нового. Владимир даже подсказал, где попробовать вкусный сбитень и приобрести псковские сувениры. Всем рекомендуем эту экскурсию.
- ММария28 апреля 2022Отзыв на: Псковские некрополи: история и людиВ рамках экскурсии посетили два некрополя. Ирина рассказала нам историю храмов, расположенных на их территории, а также о многих интересных людях, нашедших здесь свой последний приют. Было очень интересно. Всем рекомендуем.
- ДДмитрий28 апреля 2022Отзыв на: Яркая история большого ПсковаПавел очень увлечённый историей своего города человек, прекрасный и интересный рассказчик, который может вести экскурсию до бесконечности… так что расчитывайте собственные силы;) большое спасибо за интересный рассказ
- ААлександр28 апреля 2022Владимир один из лучших гидов с которыми приходилось встречаться. Глубоко знающий историю, архитектуру и даже архивлогию. Увлечённо и красиво рассказывает историю Пскова.
- ДДмитрий28 апреля 2022Отзыв на: Первое знакомство с Псковским КремлемОчень содержательная экскурсия, спасибо
- ККристина27 апреля 2022прекрасная экскурсовод Юлия рассказывала просто великолепно, не давала скучать. много нового и интересного узнала. место живописное, пару фото приложила - вид из окна дома Пушкина и скамья с дубом, где сидел герой романа Онегин. мы узнали не только о жизни поэта, но и о самом городе Псков и его достопримечательностях, как раз рассказала Юлия по пути к Пушгорью. советую брать обед, очень вкусно и сытно покушали в кафе «Корзинка». много мест любимых Пушкиным посетили, насыщенный и информативный день был. спасибо! в конце аплодировали всем автобусом экскурсоводу.
- ММария27 апреля 2022Экскурсия совершенно изумительная, увидели красивые и интересные места, узнали много нового. Очень довольны, всем рекомендуем.
- ЕЕвгений27 апреля 2022Отзыв на: Влюбиться в Псков за 1 деньЧудесная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем рекомендую!
- ННаталья27 апреля 2022Отзыв на: Псков древний и самобытныйПервый раз в Пскове. Приятно удивлены интересной и познавательной экскурсией, узнали любопытные исторические факты и особенности. Любовь, спасибо Вам большое за отличную прогулку и приятное общение.
- ММария26 апреля 2022Отзыв на: Мистика и предания вечернего ПсковаМы очень довольны экскурсией с гидом Алёной. Специально искали мистическую экскурсию. Интересное содержание сочеталось с прогулкой по исторической части города. Большое спасибо, всем рекомендуем.
- ААндрей26 апреля 2022Отзыв на: Псковский Кремль снаружи и изнутриЗамечательная экскурсия по кремлю и окрестностям. Большое спасибо Павлу.
- ССветлана26 апреля 2022Владимир, благодарим за знакомство с прекрасным Псковом. Знакомство прошло на отлично. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Сказочная погода, красота храмов. Ребёнок готов снова вернуться в Псков, чтобы обойти городскую крепостную стену города за 3,5 ч. 🚶Теперь мы точно можем определить неотъемлемые элементы псковских храмов - поребрик,бегунец. Отдельное спасибо Владимиру за дегустацию вкуснейшей рыбки - Снеток.
- ННаталья26 апреля 2022Спасибо Жанне за эту экскурсию и за индивидуальный подход к клиентам:) Мы посетили Псково-Печерский, монастырь, о котором нам было так много и так интересно рассказано! Прогулялись по самому городку Печоры, по его эстонской части, а музей заменили (по нашей просьбе) поездкой в одно потрясающе красивое местечко. Жанна интересный раскрасчик и очень приятный компаньон. Обязательно порекомендую ее своим знакомым, если кто-то соберется в Псков.