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заново прочувствовать его красоту и глубже погрузиться в историю. Многие моменты, которые раньше оставались загадкой, теперь стали понятны - это сделало восприятие города гораздо полнее. За 3 часа с небольшим перерывом на отдых прошли локации от площади Ленина, вокруг Крома, внутри Крома, внутри Свято-Троицкого собора, боевой ход, памятник Ольге, Церковь Василия Великого на Горке, конечной точкой был музей романа Два капитана. Экскурсовод профессиональна, увлечена своим делом, погружается в тему истории Пскова. Ответила на все наши вопросы. Валентина представила визуализации - часть из них создана с помощью ИИ. Они помогают увидеть утраченные элементы и представить, как те выглядели в составе архитектурного ансамбля. Угощались даже местной рыбкой - снеток - пользовавшейся в Пскове популярностью в былые времена, сейчас же её найти тяжело в продаже. Такую интересную прогулку невозможно организовать самостоятельно. Спасибо Валентине за незабываемые впечатления, я уже завидую себе так же, как завидуешь после просмотра хорошего фильма тем, кто ещё его не смотрел) В общем, экскурсию я рекомендую