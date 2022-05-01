В ВИКТОР 5 Отзыв на: Яркая история большого Пскова Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо Павлу.

Н Наталья 5 Отзыв на: Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры Спасибо

Н Наталья 5 Отзыв на: Псков и его окрестности - с интересом и любовью Просто супер. Спасибо

В Владимир 5 Отзыв на: «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские горы Елена Супер! Свет идёт от сердца Это показатель Она Лучшая Мы впечатлены Очень Владимир

Л Лариса 5 Отзыв на: Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры Огромное спасибо Марии. Экскурсия очень понравилась рекомендуем

Ю Юлия 5 Отзыв на: Многоликий Псков Были на экскурсии с экскурсоводом Юлией в конце апреля 2022 г. У нас была не очень простая (по физическим возможностям) группа из пяти пенсионеров. Юлии удалось построить экскурсию с минимальными для нас сложностями в передвижениями на пешеходных участках, ничуть не потеряв в ее информационной части. Юлия прекрасный рассказчик, с чувством юмора, влюбленная в свой город, что всегда помогает лучше воспринимать поток новой информации. Спасибо большое, будем советовать знакомым!

Л Лариса 5 Отзыв на: Запсковье - дивный уголок города Огромное спасибо Евгению за экскурсию нам очень все понравилось

М Мария 5 Отзыв на: Псков древний и современный Экскурсия очень понравилась, была познавательная и интересная. Мы узнали много нового. Владимир даже подсказал, где попробовать вкусный сбитень и приобрести псковские сувениры. Всем рекомендуем эту экскурсию.

М Мария 5 Отзыв на: Псковские некрополи: история и люди В рамках экскурсии посетили два некрополя. Ирина рассказала нам историю храмов, расположенных на их территории, а также о многих интересных людях, нашедших здесь свой последний приют. Было очень интересно. Всем рекомендуем.

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Яркая история большого Пскова Павел очень увлечённый историей своего города человек, прекрасный и интересный рассказчик, который может вести экскурсию до бесконечности… так что расчитывайте собственные силы;) большое спасибо за интересный рассказ

А Александр 5 Отзыв на: Псков древний и современный Владимир один из лучших гидов с которыми приходилось встречаться. Глубоко знающий историю, архитектуру и даже архивлогию. Увлечённо и красиво рассказывает историю Пскова.

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Первое знакомство с Псковским Кремлем Очень содержательная экскурсия, спасибо

К Кристина 5 Отзыв на: Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы прекрасная экскурсовод Юлия рассказывала просто великолепно, не давала скучать. много нового и интересного узнала. место живописное, пару фото приложила - вид из окна дома Пушкина и скамья с дубом, где сидел герой романа Онегин. мы узнали не только о жизни поэта, но и о самом городе Псков и его достопримечательностях, как раз рассказала Юлия по пути к Пушгорью. советую брать обед, очень вкусно и сытно покушали в кафе «Корзинка». много мест любимых Пушкиным посетили, насыщенный и информативный день был. спасибо! в конце аплодировали всем автобусом экскурсоводу.

М Мария 5 Отзыв на: Изборск и Печоры: хранители древнего наследия Экскурсия совершенно изумительная, увидели красивые и интересные места, узнали много нового. Очень довольны, всем рекомендуем.

Е Евгений 5 Отзыв на: Влюбиться в Псков за 1 день Чудесная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем рекомендую!

Н Наталья 5 Отзыв на: Псков древний и самобытный Первый раз в Пскове. Приятно удивлены интересной и познавательной экскурсией, узнали любопытные исторические факты и особенности. Любовь, спасибо Вам большое за отличную прогулку и приятное общение.

М Мария 5 Отзыв на: Мистика и предания вечернего Пскова Мы очень довольны экскурсией с гидом Алёной. Специально искали мистическую экскурсию. Интересное содержание сочеталось с прогулкой по исторической части города. Большое спасибо, всем рекомендуем.

А Андрей 5 Отзыв на: Псковский Кремль снаружи и изнутри Замечательная экскурсия по кремлю и окрестностям. Большое спасибо Павлу.

С Светлана 5 Отзыв на: Псков древний и современный Владимир, благодарим за знакомство с прекрасным Псковом. Знакомство прошло на отлично. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Сказочная погода, красота храмов. Ребёнок готов снова вернуться в Псков, чтобы обойти городскую крепостную стену города за 3,5 ч. 🚶Теперь мы точно можем определить неотъемлемые элементы псковских храмов - поребрик,бегунец. Отдельное спасибо Владимиру за дегустацию вкуснейшей рыбки - Снеток.