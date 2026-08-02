Мои заказы

Экскурсии по Псковской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Псковской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Псков
Изборск
Великие Луки
Печоры
Хотьково

Индивидуальные экскурсии

Водный трансфер на Талабские острова - из Большой Толбы (в 30 км от Пскова)
Водный трансфер на Талабские острова - из Большой Толбы (в 30 км от Пскова)
от
12000
за чел.
Добраться до островов имени Залита и Белова и провести там столько времени, сколько захотите
Псков
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Талабские острова - духовный центр Псковщины
4.6
17 отзывов
15000
за всё
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
Псков
Из Пскова в Изборск и Печоры: две крепости, две святыни
Из Пскова в Изборск и Печоры: две крепости, две святыни
5
6 отзывов
10500
за всё
Пройти по древнему городищу, спуститься к Словенским ключам и увидеть монастырь-крепость
Псков
Изборск и Сетомаа на авто: где Русь встречается с Чудью
Изборск и Сетомаа на авто: где Русь встречается с Чудью
5
11 отзывов
13400
за всё
Путешествие вглубь Изборского края в компании журналиста-дауншифтера
Псков
Псков сквозь века: от кремля до Покровского угла
Псков сквозь века: от кремля до Покровского угла
5
1 отзыв
5500
за всё
Изучить главные страницы истории и увидеть места, где решалась судьба города и всей Руси
Псков
Псков, Изборск, Печоры: три ключа к русской истории (на вашем авто)
Псков, Изборск, Печоры: три ключа к русской истории (на вашем авто)
5
1 отзыв
11000
за всё
Услышать звон Троицкого собора, спуститься в пещеры и набрать воды из ключей
Псков
АРтефакты ВРемени: Псков через призму AR-технологий
АРтефакты ВРемени: Псков через призму AR-технологий
8200
за всё
«Поучаствовать» в вечевом собрании и увидеть современный город со смотровой Власьевской башни
Псков
Мистический Псков: душегубки, колдуны и крокодилы
Мистический Псков: душегубки, колдуны и крокодилы
8000
за всё
Услышать леденящие кровь истории и увидеть достопримечательности загадочными и немного зловещими
Псков
Изборск: от древности до современности (на вашем автомобиле)
Изборск: от древности до современности (на вашем автомобиле)
7000
за всё
Труворово городище, ручные лебеди и страусы на месте средневековой крепости
Изборск

Групповые экскурсии

Псков с воды: на сапах вдоль древней крепости
Псков с воды: на сапах вдоль древней крепости
5
1 отзыв
2500
за чел.
Посмотреть на город глазами средневековых купцов
Псков
Сердце Пскова
Сердце Пскова
4.7
6 отзывов
650
за чел.
Посетить Псковский Кром, Поганкины палаты и 4 старинных храма разных веков
Псков
Иммерсивный спектакль-променад в Пскове по роману «Два капитана»
Иммерсивный спектакль-променад в Пскове по роману «Два капитана»
5
1 отзыв
1200
за чел.
Полноценный театральный звук, история, настоящий город. И вы - внутри книги
Псков
Окольный город Пскова - древний и губернский
Окольный город Пскова - древний и губернский
5
2 отзыва
800
за чел.
Узнать, как жили, торговали и строили псковичи
Псков
По Псковскому Крому и набережной Великой
По Псковскому Крому и набережной Великой
5
2 отзыва
1200
за чел.
Пройти по городу князей, веча и храмов
Псков
ARтефакты VRемени: Псков в Средневековье (иммерсивная экскурсия)
ARтефакты VRемени: Псков в Средневековье (иммерсивная экскурсия)
5
3 отзыва
2000
за чел.
Поджечь факел, спасти город и поторговать на средневековом базаре
Псков
Знакомство с Псковом: между легендами и историей
Знакомство с Псковом: между легендами и историей
5
21 отзыв
800
за чел.
Узнать историю древней цитадели, а ещё увидеть Кром, Довмонтов город, Рыбники и главные площади
Псков
Главное и удивительное в Пскове - большая обзорная экскурсия
Главное и удивительное в Пскове - большая обзорная экскурсия
5
6 отзывов
2500
за чел.
Увидеть основные достопримечательности за один день
Псков
Расписное яйцо: создание обережной писанки
Расписное яйцо: создание обережной писанки
5
3 отзыва
2000
за чел.
На мастер-классе в Пскове
Псков

Обзорные по городам

Псков сквозь века: от кремля до Покровского угла
Псков сквозь века: от кремля до Покровского угла
5
1 отзыв
5500
за всё
Изучить главные страницы истории и увидеть места, где решалась судьба города и всей Руси
Псков
Знакомство с Псковом: между легендами и историей
Знакомство с Псковом: между легендами и историей
5
21 отзыв
800
за чел.
Узнать историю древней цитадели, а ещё увидеть Кром, Довмонтов город, Рыбники и главные площади
Псков
Главное и удивительное в Пскове - большая обзорная экскурсия
Главное и удивительное в Пскове - большая обзорная экскурсия
5
6 отзывов
2500
за чел.
Увидеть основные достопримечательности за один день
Псков
Свидание с Псковом каждый день
Свидание с Псковом каждый день
4.4
3 отзыва
1500
за чел.
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Псков
Обзорная экскурсия по исторической части Пскова
Обзорная экскурсия по исторической части Пскова
5
5 отзывов
5000
за всё
Почему Псков называют городом Святой Троицы и Ольгиным градом? Как выйти замуж за князя? Какие уникальные способности есть у псковичей? Узнаем на обзо...
Псков
Обзорная экскурсия по Старому Изборску
Обзорная экскурсия по Старому Изборску
4.9
7 отзывов
5000
за всё
Приглашаем Вас на экскурсию в уникальную деревню Старый Изборск.
Изборск
Экскурсия по древнему Пскову
Экскурсия по древнему Пскову
5
134 отзыва
5700
за всё
Посетить главные места города и прикоснуться к его многовековой истории на обзорной экскурсии
Псков
Псков: от княгини Ольги до наших дней
Псков: от княгини Ольги до наших дней
5
38 отзывов
4950
за всё
Погулять по историческому центру и погрузиться в многовековое прошлое города
Псков
3 в 1: Псков, Печоры, Изборск
3 в 1: Псков, Печоры, Изборск
5
30 отзывов
17900
за всё
Посетить древние города Псковской области и прикоснуться к их истории
Псков

Водные прогулки

Псков с воды: на сапах вдоль древней крепости
Псков с воды: на сапах вдоль древней крепости
5
1 отзыв
2500
за чел.
Посмотреть на город глазами средневековых купцов
Псков
Водный трансфер на Талабские острова - из Большой Толбы (в 30 км от Пскова)
Водный трансфер на Талабские острова - из Большой Толбы (в 30 км от Пскова)
от
12000
за чел.
Добраться до островов имени Залита и Белова и провести там столько времени, сколько захотите
Псков
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Талабские острова - духовный центр Псковщины
4.6
17 отзывов
15000
за всё
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
Псков
Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере
Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере
5
11 отзывов
4450
за чел.
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
Псков
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
5
2 отзыва
от
30000
за всё
Отправиться к древним святыням и дикой природе Псковского озера
Псков
Звуковая экспедиция в Пскове: тайна редких музыкальных инструментов
Звуковая экспедиция в Пскове: тайна редких музыкальных инструментов
5
10 отзывов
1500
за чел.
Узнать, как рождается звук и разбудить голоса инструментов на мастер-классе
Псков
На обитаемые Талабские острова - из Пскова
На обитаемые Талабские острова - из Пскова
5
16 отзывов
4000
за чел.
Отправиться на Белов и Залит и познакомиться с местным бытом
Псков
Талабский экспресс: экскурсия в прошлое и приключение на островах
Талабский экспресс: экскурсия в прошлое и приключение на островах
5
1 отзыв
4500
за чел.
Эта экскурсия проведет вас от древних стен Псковского Кремля с его соборами и легендами до заповедных Талабских островов с их нетронутой природой и ст...
Псков
Паломничество на острова Талабского архипелага
Паломничество на острова Талабского архипелага
4.9
8 отзывов
8000
за всё
Откройте для себя удивительный мир островов Залито и Белов Псковского озера: историю, природу и святые места, где до сих пор живёт дух старой Руси. Ва...
Псков

Туры на автомобиле

Из Пскова в Изборск и Печоры: две крепости, две святыни
Из Пскова в Изборск и Печоры: две крепости, две святыни
5
6 отзывов
10500
за всё
Пройти по древнему городищу, спуститься к Словенским ключам и увидеть монастырь-крепость
Псков
Изборск и Сетомаа на авто: где Русь встречается с Чудью
Изборск и Сетомаа на авто: где Русь встречается с Чудью
5
11 отзывов
13400
за всё
Путешествие вглубь Изборского края в компании журналиста-дауншифтера
Псков
Изборск: оплечье земли русской
Изборск: оплечье земли русской
15550
за всё
Прогуляться по крепости, увидеть Труворов крест и попробовать фермерские деликатесы (из Пскова)
Изборск
Пушкинский заповедник: из Пскова на авто
Пушкинский заповедник: из Пскова на авто
5
40 отзывов
26300
за всё
Отправиться в родовое гнездо поэта в компании потомственного гида
Псков
Псковские некрополи: история и люди
Псковские некрополи: история и люди
5
15 отзывов
4800
за всё
Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова
Псков
3 в 1: Псков, Печоры, Изборск
3 в 1: Псков, Печоры, Изборск
5
30 отзывов
17900
за всё
Посетить древние города Псковской области и прикоснуться к их истории
Псков
Изборск и Печоры: 2 твердыни Северо-Западной Руси
Изборск и Печоры: 2 твердыни Северо-Западной Руси
5
74 отзыва
14100
за всё
Посетить древний город, Мальскую долину и Псково-Печерский монастырь - из Пскова
Псков
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
4.9
124 отзыва
15000
за всё
Посетить легендарный Псково-Печерский монастырь и древний Изборск за 1 день
Псков
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
5
108 отзывов
9415
за всё
Узнать о прошлом города через запоминающиеся факты и легенды о его достопримечательностях
Псков

Гастрономические туры

Изборск и Сетомаа на авто: где Русь встречается с Чудью
Изборск и Сетомаа на авто: где Русь встречается с Чудью
5
11 отзывов
13400
за всё
Путешествие вглубь Изборского края в компании журналиста-дауншифтера
Псков
Большое путешествие из Пскова в Изборск и Печоры
Большое путешествие из Пскова в Изборск и Печоры
5
57 отзывов
3000
за чел.
Посетить главные достопримечательности Псковской области и раскрыть их богатую историю
Псков
Гастрономическое путешествие по деревенским деликатесам
Гастрономическое путешествие по деревенским деликатесам
от
6000
за всё
Вкушать, исследовать, замедляться - недалеко от Пскова
Псков
Пивоварня купца Лапина: экскурсия с дегустацией
Пивоварня купца Лапина: экскурсия с дегустацией
4.9
103 отзыва
2000
за чел.
Послушать, посмотреть и попробовать пенное прошлое и настоящее Пскова
Псков
Псков за бокалом вина
Псков за бокалом вина
4.5
2 отзыва
от
8000
за всё
Познакомиться с тысячелетней историей города, не вставая из-за стола в уютном баре
Псков
Псков: ползком по барам (18+)
Псков: ползком по барам (18+)
5
8 отзывов
3500
за чел.
История в каждой рюмке - погрузитесь в атмосферу города через местные напитки и традиции застолья
Псков
Званый ужин на хуторе близ Изборска
Званый ужин на хуторе близ Изборска
5
22 отзыва
1500
за чел.
Приехать в гости к современному крестьянину и отведать честной деревенской еды
Псков
Эскарго де Псковиньон: улиточная ферма и усадьба Ореховно
Эскарго де Псковиньон: улиточная ферма и усадьба Ореховно
5
3 отзыва
7400
за чел.
Оценить вкус бургундских улиток и экспериментальный сад ландшафтного архитектора
Псков
Псковские дали: пушкинские места и дегустация сидра
Псковские дали: пушкинские места и дегустация сидра
4.7
3 отзыва
6500
за чел.
Увидеть, где жили Пушкин и Довлатов и попробовать местный сидр
Псков

Последние отзывы об экскурсиях по Псковской области

А
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
Дата посещения: 2 авг 2026
Отличная экскурсия, Александр эрудирован, готов ответить на любой вопрос, рассказ интересный и нескучный. Очень благодарны за массу полезной информации!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Пушкинский заповедник - приют спокойствия, трудов и вдохновения… (из Пскова)
Дата посещения: 24 июл 2026
Сама поездка и экскурсия прошла замечательно. Гид и водитель великолепны! Экскурсовод очень хлрошо построил программу! Но меня расстроила не гибкая
читать дальшеуменьшить

политика в плане оплаты. Почему я должна возить наличку, приехав из другого города? Почему не могу по моему желанию оплатить всю сумму на сайте? Мне это не понятно!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Р
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Дата посещения: 19 июл 2026
Все замечательно Экскурсовод Светлана лучшая
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Знакомство с Псковом: между легендами и историей
Дата посещения: 14 июл 2026
Я побывала на экскурсии Знакомство с Псковом 14.07.26. Хотя я уже знакома с городом, экскурсия мне очень понравилась, она позволила
читать дальшеуменьшить

заново прочувствовать его красоту и глубже погрузиться в историю. Многие моменты, которые раньше оставались загадкой, теперь стали понятны - это сделало восприятие города гораздо полнее. За 3 часа с небольшим перерывом на отдых прошли локации от площади Ленина, вокруг Крома, внутри Крома, внутри Свято-Троицкого собора, боевой ход, памятник Ольге, Церковь Василия Великого на Горке, конечной точкой был музей романа Два капитана. Экскурсовод профессиональна, увлечена своим делом, погружается в тему истории Пскова. Ответила на все наши вопросы. Валентина представила визуализации - часть из них создана с помощью ИИ. Они помогают увидеть утраченные элементы и представить, как те выглядели в составе архитектурного ансамбля. Угощались даже местной рыбкой - снеток - пользовавшейся в Пскове популярностью в былые времена, сейчас же её найти тяжело в продаже. Такую интересную прогулку невозможно организовать самостоятельно. Спасибо Валентине за незабываемые впечатления, я уже завидую себе так же, как завидуешь после просмотра хорошего фильма тем, кто ещё его не смотрел) В общем, экскурсию я рекомендую

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Дата посещения: 17 июл 2026
Великолепно. Чудесное место, вкусный сыр и великолепно умная Анна Все было чудесно Успехов и процветания вам ☀️
Великолепно. Чудесное место, вкусный сыр и великолепно умная Анна Все было чудесно Успехов и процветания вам ☀️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании. Александр большой профессионал, владеет информацией на 100%. Заказывала экскурсию накануне поздно вечером и сомневалась, что
читать дальшеуменьшить

получится заказать,но сразу получила подтверждение и ваучер на троих. Экскурсия началась чётко по времени и вместо, заявленных 2-х часов, продлилась почти три. Очень удачно, что состав экскурсантов был невелик, слышно всё без микрофонов. Александр был очень внимателен, ожидал пока мы, люди почтенного возраста, подойдём к остальной группе и только тогда продолжал экскурсию. Удивила выдержка Александра и спокойная реакция, на некорретные поправки и замечания одного из экскурсантов. Александром была приведена чёткая ссылка на первоисточники по данному вопросу. Удивил рассказ об истории Свято-Троицкого собора, редком иконостасе и сюжетах основных важных икон храма. Показал нам смотровую площадку у слияния рек Великой и Псковы и дал советы для самостоятельного осмотра города. Большое спасибо Александру Дубинину за прекрасную познавательную и интересную экскурсию с пожеланиями дальнейших успехов в просветительской деятельности. С уважением. Анна.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательно. Спасибо гиду Алине Аркадьевне!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
На Талабские острова - из Пскова (всё включено)
Дата посещения: 11 июл 2026
Прекрасно! Замечательные гиды, великолепная природа островов, чудесная погода, хорошая компания! Спасибо всем за чудесную поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Дата посещения: 2 июл 2026
Все очень хорошо организовано. Отправление без задержек.
Прекрасный экскурсовод Екатерина Александровна, дала нам массу интересной и разнообразной информации о местах по которым проезжали.
Усадьба Ореховно - это просто нескончаемый восторг!
Спасибо!
Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
М
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Дата посещения: 20 июн 2026
Замечательная экскурсия, спасибо экскурсоводу Варваре, ее рассказ был очень интересным, хотелось слушать ещё и ещё. Экскурсия очень насыщенная, спасибо за такую великолепную программу.
Вам был полезен этот отзыв?