Отправляемся в край, куда приезжали отдыхать и поохотиться самые именитые люди Германии и Европы! Древняя кирха, старинный замок, женский монастырь и старинные улочки Тильзита – экскурсия по востоку Калининградской области в компании компетентного гида пролетит незаметно и оставит массу положительных впечатлений и добрых воспоминаний.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Маршрут пролегает через Славский район, входящий в состав обширной дельты реки Неман. Здесь в течение столетий создавалась и поддерживалась сложная мелиоративная система каналов — по пути сможете оценить уникальные ландшафты.
Объекты осмотра
- Ферма Тюниных. Вас ожидает прогулка по реке на «лаваходе» (продолжительность 1 час, за доп. плату 900 р). Также рядом есть водопад, куда мы прогуляемся с теми, кто не поедет кататься на кораблике. Послушаем шум воды, оценим красоту природы и аттмосферу уединения.
- Знаменск. Бывшая прусская крепость Вилов, которую захватили рыцари Тевтонского ордена в 13 веке. Увидим отголоски тех времён — церковь Святого Якоба и ратушу.
- Город Славск, основанный в 1292 году как селение Хайнрихсвальде (с нем. «Лес Генриха»). Здесь мы осмотрим кирху Хайнрихсвальде (1869 г.) в неоготическом стиле. Окна строения поражают своими размерами в несколько этажей и уникальной витражной отделкой из маленьких кусочков стекла.
- Монастырь Святой Елисаветы — построенный в чистом поле комплекс, где расположены три скита, источники с питьевой ключевой водой и купели. Рядом — парк птиц, в котором собрано несколько десятков различных видов пернатых: попугаи, павлины, голуби, индюки, цесарки, страусы, цапли, журавли и др.
Организационные детали
- ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде.
- Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Светлогорск — Зеленоградск — Калининград — Зеленоградск — Светлогорск
- Обед предусмотрен в кафе-ферме Тюниных и оплачивается дополнительно — 700 ₽
- Водная прогулка по р. Лава — от 6 человек — 900 ₽/чел.
- Поездка на лаваходе осуществляется только при условии набора достаточного количества желающих. В случае, если группа не наберётся, выезд на лаваходе отменяется
во вторник в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 000 ₽
|Льготный
|2 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 306 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.Задать вопрос
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