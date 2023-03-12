Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова

Экологично и активно отдохнуть за городом и узнать о легендарном генерале кавалерийской дивизии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Башкирская земля издавна славилась великолепными наездниками, лошадь всегда была здесь надежным другом, и неслучайно она — один из главных героев местного фольклора.

В поездке вы отправитесь в колоритный Кармаскалинский район, где освоите или улучшите навыки верховой езды.

А после в уфимском музее познакомитесь с историей Героя России, командовавшего в годы Великой Отечественной войны выдающейся кавалерийской дивизией.
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
Ближайшие даты:
26
мар
2
апр
9
апр
16
апр
23
апр
30
апр
7
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Целебное общение с лошадьми и активный отдых

О пользе конных прогулок и для взрослых, и для детей хорошо известно. В прекрасном проверенном комплексе вы получите удовольствие от занятий и освоите все базовые навыки с инструктором — так что специальной подготовки не требуется. Насладитесь свежим воздухом, природой местности. И сможете сделать отличные снимки. В конном клубе вы проведете примерно 2,5 часа.

Музей Шаймуратова

После обеда мы отправимся назад в Уфу, в знаковый музей, посвященный Минигали Шаймуратову. Вы узнаете о невероятной биографии генерал-майора 112-й кавалерийской дивизии и единственном соединении Красной Армии, в котором званием Героя Советского Союза наградили 78 военнослужащих! А также посетите парк с памятником легендарному военачальнику в селе Шаймуратово

Организационные детали

  • Конный клуб находится в 100 км от Уфы, дорога в одну сторону займет примерно 1,5 часа
  • К самостоятельным занятиям верховой ездой допускаются участники от 15 лет, дети младшего возраста — только в сопровождении родителей
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по погоде, зимой на руки желательны перчатки, а не варежки

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Зорге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Музеи
Летние
Выездные
На весь день
Конные прогулки
Животные

Похожие туры из Уфы

Вечерняя Уфа на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
11 отзывов
Очень популярно сейчас
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня
Завтра
14 мар
15 мар
5 500 за всё до 4 чел.
Об Уфе - с любовью
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга и Максим
Ольга и Максим
46 отзывов
Об Уфе - с любовью
Посетить историческую часть города и заглянуть в интересные «подворотни» на дружеской экскурсии
по договоренности
Сегодня
Завтра
14 мар
15 мар
3 900 за всё до 4 чел.
Знакомство с Уфой
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Вера
Вера
66 отзывов
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
в центре города
16 мар
17 мар
20 мар
21 мар
5 200 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Уфе
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ