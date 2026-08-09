Башкирия прославилась великолепными наездниками и богатым историческим наследием.
На экскурсии в Уфе вы сможете не только научиться основам верховой езды под руководством опытного инструктора, но и окунуться в историю знаменитого генерал-майора
На экскурсии в Уфе вы сможете не только научиться основам верховой езды под руководством опытного инструктора, но и окунуться в историю знаменитого генерал-майора
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Общение с лошадьми и активный отдых
- 🌳 Прекрасная природа и свежий воздух
- 📸 Возможность сделать отличные снимки
- 🏛 Знакомство с историей Героя России
- 🧑🏫 Обучение верховой езде с инструктором
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для конной прогулки в окрестностях Уфы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа расцветает, и можно в полной мере насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулки также возможны, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, несмотря на холод, прогулки тоже проводятся, однако стоит подготовиться к низким температурам и возможному снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей Шаймуратова
- Памятник Минигали Шаймуратову
Описание экскурсии
Целебное общение с лошадьми и активный отдых
О пользе конных прогулок и для взрослых, и для детей хорошо известно. В прекрасном проверенном комплексе вы получите удовольствие от занятий и освоите все базовые навыки с инструктором — так что специальной подготовки не требуется. Насладитесь свежим воздухом, природой местности. И сможете сделать отличные снимки в конном клубе.
Организационные детали
- Конный клуб находится в 20 км от Уфы
- К самостоятельным занятиям верховой ездой допускаются участники от 15 лет, дети младшего возраста — только в сопровождении родителей
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по погоде, зимой на руки желательны перчатки, а не варежки
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Зорге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 425 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. Мы покажем вам
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии на «Конная прогулка в окрестностях Уфы»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Уфе - с комфортом
Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
Начало: На улице Октябрьской революции
Сегодня в 20:00
12 авг в 18:00
от 6480 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
Перелистать страницы истории Уфы и продегустировать продукцию башкирских фермеров и пасечников
Начало: На улице Октябрьской Революции
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 3 чел.
от 8000 ₽ за человека