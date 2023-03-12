Башкирская земля издавна славилась великолепными наездниками, лошадь всегда была здесь надежным другом, и неслучайно она — один из главных героев местного фольклора. В поездке вы отправитесь в колоритный Кармаскалинский район, где освоите или улучшите навыки верховой езды. А после в уфимском музее познакомитесь с историей Героя России, командовавшего в годы Великой Отечественной войны выдающейся кавалерийской дивизией.

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Описание

Что вас ожидает

Целебное общение с лошадьми и активный отдых

О пользе конных прогулок и для взрослых, и для детей хорошо известно. В прекрасном проверенном комплексе вы получите удовольствие от занятий и освоите все базовые навыки с инструктором — так что специальной подготовки не требуется. Насладитесь свежим воздухом, природой местности. И сможете сделать отличные снимки. В конном клубе вы проведете примерно 2,5 часа.

Музей Шаймуратова

После обеда мы отправимся назад в Уфу, в знаковый музей, посвященный Минигали Шаймуратову. Вы узнаете о невероятной биографии генерал-майора 112-й кавалерийской дивизии и единственном соединении Красной Армии, в котором званием Героя Советского Союза наградили 78 военнослужащих! А также посетите парк с памятником легендарному военачальнику в селе Шаймуратово

Организационные детали

Конный клуб находится в 100 км от Уфы, дорога в одну сторону займет примерно 1,5 часа

К самостоятельным занятиям верховой ездой допускаются участники от 15 лет, дети младшего возраста — только в сопровождении родителей

Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по погоде, зимой на руки желательны перчатки, а не варежки

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.