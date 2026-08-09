Башкирия прославилась великолепными наездниками и богатым историческим наследием.На экскурсии в Уфе вы сможете не только научиться основам верховой езды под руководством опытного инструктора, но и окунуться в историю знаменитого генерал-майора

Минигали Шаймуратова, посетив музей, посвященный его подвигам. Ваше приключение начнется с поездки в Кармаскалинский район, где вас ждет встреча с благородными лошадьми и обучение верховой езде в живописной местности. Затем, возвращаясь в Уфу, вы познакомитесь с героической историей 112-й кавалерийской дивизии в музее Шаймуратова. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре и истории Башкирии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для конной прогулки в окрестностях Уфы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа расцветает, и можно в полной мере насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулки также возможны, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, несмотря на холод, прогулки тоже проводятся, однако стоит подготовиться к низким температурам и возможному снегу.

Сейчас август — это идеальное время.