О пользе конных прогулок и для взрослых, и для детей хорошо известно. В прекрасном проверенном комплексе вы получите удовольствие от занятий и освоите все базовые навыки с инструктором — так что специальной подготовки не требуется. Насладитесь свежим воздухом, природой местности. И сможете сделать отличные снимки. В конном клубе вы проведете примерно 2,5 часа.
После обеда мы отправимся назад в Уфу, в знаковый музей, посвященный Минигали Шаймуратову. Вы узнаете о невероятной биографии генерал-майора 112-й кавалерийской дивизии и единственном соединении Красной Армии, в котором званием Героя Советского Союза наградили 78 военнослужащих! А также посетите парк с памятником легендарному военачальнику в селе Шаймуратово
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.