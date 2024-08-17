Приглашаем в путешествие в былинный град Муром — сказочный город, в котором до сих пор происходят чудеса. Вы посетите Троицкий монастырь, где хранятся мощи святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. А также побываете в древней Спасо-Преображенской обители и узнаете, как выглядел Илья Муромец.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Время начала: 08:00, 08:30

Описание водной прогулки

09:00–12:00 — сбор во Владимире и трансфер в Муром

12:00–15:00 — обзорная экскурсия по исторической части Мурома, во время которой вы увидите:

Памятник Илье Муромцу на высоком берегу Оки

на высоком берегу Оки Спасо-Преображенский монастырь , долгое время служивший одним из главных оборонительных рубежей Мурома

, долгое время служивший одним из главных оборонительных рубежей Мурома Церковь Покрова Богородицы , построенную рядом с собором ещё в 17 веке

, построенную рядом с собором ещё в 17 веке Гостиные ряды 19 века в старой части Мурома

в старой части Мурома Троицкий монастырь , куда верующие приезжают, чтобы поклониться мощам святых чудотворцев Петра и Февронии — покровителей любви и брака

, куда верующие приезжают, чтобы поклониться мощам святых чудотворцев Петра и Февронии — покровителей любви и брака Благовещенский монастырь , основанный Иваном Грозным на месте захоронения князя Константина — распространителя христианства на Муромской земле

, основанный Иваном Грозным на месте захоронения князя Константина — распространителя христианства на Муромской земле Воскресенский женский монастырь с пятиглавой Воскресенской церковью и одноглавой Введенской

с пятиглавой Воскресенской церковью и одноглавой Введенской Николо-Набережную церковь на набережной в центре города

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе туристического класса, прогулка на теплоходе и услуги гида

Дополнительно оплачивается обед — 650 ₽ за человека

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

— прогулка на теплоходе— отправление в Карачарово, посещение святого источника, свободное время— трансфер во Владимир