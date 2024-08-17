Приглашаем в путешествие в былинный град Муром — сказочный город, в котором до сих пор происходят чудеса.
Вы посетите Троицкий монастырь, где хранятся мощи святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. А также побываете в древней Спасо-Преображенской обители и узнаете, как выглядел Илья Муромец.
Вы посетите Троицкий монастырь, где хранятся мощи святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. А также побываете в древней Спасо-Преображенской обители и узнаете, как выглядел Илья Муромец.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30
Описание водной прогулки
09:00–12:00 — сбор во Владимире и трансфер в Муром
12:00–15:00 — обзорная экскурсия по исторической части Мурома, во время которой вы увидите:
- Памятник Илье Муромцу на высоком берегу Оки
- Спасо-Преображенский монастырь, долгое время служивший одним из главных оборонительных рубежей Мурома
- Церковь Покрова Богородицы, построенную рядом с собором ещё в 17 веке
- Гостиные ряды 19 века в старой части Мурома
- Троицкий монастырь, куда верующие приезжают, чтобы поклониться мощам святых чудотворцев Петра и Февронии — покровителей любви и брака
- Благовещенский монастырь, основанный Иваном Грозным на месте захоронения князя Константина — распространителя христианства на Муромской земле
- Воскресенский женский монастырь с пятиглавой Воскресенской церковью и одноглавой Введенской
- Николо-Набережную церковь на набережной в центре города
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе туристического класса, прогулка на теплоходе и услуги гида
- Дополнительно оплачивается обед — 650 ₽ за человека
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади города Владимира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 33 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. За годы нашей работы сделано немало. Налажены надёжные связи с объектами размещения и питания.Задать вопрос
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