Экскурсии в городах Владимирской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию во Владимирской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5200
₽
за всё
Насладиться родной природой, перенестись в Древнюю Русь и изучить знаменитый памятник в Боголюбово
от
3900
₽
за всё
Научиться работать с тестом и приготовить своими руками крендели в уютной домашней обстановке
от
6000
₽
за всё
Получить атмосферные профессиональные снимки на память о древнем городе
3500
₽
за всё
Приглашаю вас посетить Боголюбов град, осмотреть старинные памятники храмовой архитектуры, познакомиться с их историей и
5
3 отзыва
4900
₽
за всё
Разобраться в основах ковки, послушать истории кузнеца и сделать оригинальный сувенир
5
6 отзывов
2700
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом
3900
₽
за всё
Познакомиться с историей города через женские образы - от княгинь до наших современниц
от
3750
₽
за всё
Маршрут подготовлен музеем-заповедником в год памяти великого русского полководца
Групповые экскурсии
1550
₽
за чел.
Составить первое впечатление о городе, открыть его секреты и изучить уникальный храм
1755
₽
за чел.
Погулять по живописным местам города, посетить монастыри и узнать о них интересные факты
1500
₽
за чел.
Эта прогулка погрузит вас в историю провинциального городка двухсотлетней давности
4.9
35 отзывов
650
₽
за чел.
Познакомиться с древним городом во время прогулки-беседы
5
4 отзыва
1100
₽
за чел.
Владимир - один из городов Золотого кольца
5
8 отзывов
1755
₽
за чел.
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
6500
₽
за чел.
Сначала мы сделаем небольшую обзорную прогулку по Судалю, посмотрим его главные достопримечательности
5
2 отзыва
1000
₽
за чел.
Приглашаю вас на прогулки по историческому центру Мурома
5
2 отзыва
1000
₽
за чел.
Мы окунёмся в древнейшую историю былого центра Владимиро-Суздальской земли
Обзорные по городам
5
6 отзывов
2700
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом
от
4688
₽
за всё
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
от
3125
₽
за всё
Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры
1500
₽
за чел.
Экскурсия познакомит с историей, основными достопримечательностями и архитектурными шедеврами Владимира
1550
₽
за чел.
Составить первое впечатление о городе, открыть его секреты и изучить уникальный храм
3750
₽
за всё
Вы увидите, что Муром знаменит монастырями древними, иконами чудотворными, источниками святыми, мастерами умелыми
Билеты
5
4 отзыва
1100
₽
за чел.
Владимир - один из городов Золотого кольца
7000
₽
за всё
Приглашаю вас на прогулку по древним улочкам города
Туры на автомобиле
3900
₽
за всё
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
6500
₽
за всё
Авторское путешествие по окрестностям Гусь-Хрустального: история, природа и древние народы края
5
4 отзыва
3750
₽
за всё
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
4.3
3 отзыва
3750
₽
за всё
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
5
12 отзывов
4550
₽
за всё
Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон - наследие Древней Руси
5
1 отзыв
4550
₽
за всё
Познакомиться с Ильей Муромцем, узнать легенды и набраться богатырской силушки на семейной прогулке
5
3 отзыва
7700
₽
за всё
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
5
22 отзыва
6500
₽
за всё
Скалистые карьеры, гейзер и средневековая архитектура на авто-пешеходной экскурсии
4.9
15 отзывов
6500
₽
за всё
Разобраться в шедеврах владимиро-суздальской архитектурной школы и погрузиться в атмосферу старины
Гастрономические туры
1550
₽
за чел.
Составить первое впечатление о городе, открыть его секреты и изучить уникальный храм
от
6400
₽
за всё
Начнем с Золотых ворот и прогуляемся по крепостному валу к Патриаршим садам
5
1 отзыв
5500
₽
за всё
Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей города
4.8
5 отзывов
от
5400
₽
за всё
Заглянуть в прошлое и продегустировать медовуху на увлекательной прогулке
Последние отзывы об экскурсиях по Владимирской области
- ППавел1 мая 2022Отзыв на: Старый Владимир за 2 часаОтличная экскурсия, все основные достопримечательности, много интересных деталей. Однозначно рекомендуем!
- ААнна1 мая 2022Отзыв на: Муромскими дорожкамиБольшое спасибо Владимиру! Глубокое знание и любовь к своей Родине чувствуется в каждом слове! Это просто удача и волшебство, что посчастливилось соприкоснуться с таким человеком. Буду рекомендовать друзьям и родным.
- ДДмитрий1 мая 2022Евгений отличный проводник по местным окресностям. Прекрасный баланс исторических дат,фактов и юмора. Спасибо
- ЕЕлена1 мая 2022Экскурсия очень понравилась! Интересный непринужденный рассказ как для ребенка, так и для взрослого. Мы остались довольны, рекомендуем!
- ММария1 мая 2022Отзыв на: Тайны Суздаля для детей и взрослыхБлагодарим Анастасию за прекрасную экскурсию! В составе нашей группы было двое взрослых и двое детей (6 и 12 лет), интересно было всём! Экскурсия была проведена очень тепло и с большой любовью к городу, без беготни и очень основательно. Спасибо!
- ЕЕкатерина1 мая 2022Прекрасная прогулка! Несмотря на вдруг случившееся похолодание остались очень довольны. Глубокие знания Руфины удивительным образом сочетаются с живой подачей и немного ироничной манерой. Узнали много нового, а Владимир впечатлил. Красотища!!! Это тот самый случай, когда для выбора экскурсовода обязательно нужно читать отзывы туристов. Абсолютно заслуженная «5» Руфины. Спасибо!)
- ДДарья30 апреля 2022Отзыв на: Групповая экскурсия в сердце ВладимираБыли на экскурсии 30.04.2022. Получили колоссальное удовольствие от работы Николая. Материал был подан легко, увлекательно, с интересными фактами. Время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на холодную погоду.
- ААнна30 апреля 2022Спасибо за экскурсию! Было познавательно, интересно. Мы не скучали) Узнали о всех основных исторических местах Владимира!
- ААлександр30 апреля 2022Отзыв на: Обаяние суздальской самобытностиОтличная экскурсия с рассказом об истории города и окрестных земель. Сама экскурсия не включает посещение монастырей и музеев, поэтому лучше брать экскурсию пораньше, а потом по ее следам уже посещать сами объекты. Или на след. день. В городе продаётся много интересных сувениров, сладкое, медовуха, глиняная посуда, кожевенные изделия и прочее поэтому будьте готовы иметь место для них в багаже.
- ИИван30 апреля 2022Это была наша 5-я поездка в Суздаль и впервые заказали индивидуальную экскурсию по городу. Интересно кончено слушать экскурсовода, рассказывающего про ход истории, изобилующего датами, именами, событиями. Но если ты не профессиональный историк или очень увлеченный этой темой человек, все труды экскурсовода рассеиваются во времени и забываются. Вот и я пишу отзыв спустя 9 месяцев после экскурсии, вспоминаю наше путешествие в историю суздальской земли… Дмитрий построил свой рассказ, исходя из собственных интересов, поэтому он получился очень личный. Впервые экскурсовод пригласил к себе в дом и показал много исторических вещей из археологических раскопок. Это было очень увлекательно!! Дмитрий, спасибо большое за вашу работу!
- ИИрина30 апреля 2022Отзыв на: Были старого СуздаляБыли с друзьями. Все понравилось очень! Валерий знает и любит город!
- ВВероника30 апреля 2022Отзыв на: Суздаль: дух древнего городаОгромное спасибо за прекрасную экскурсию. Легко, познавательно, весело. Обязательно вернёмся к Даше за другими экскурсиями.
- ООльга30 апреля 2022Отзыв на: Тайны Суздаля для детей и взрослыхХочу выразить благодарность Кириллу за прекрасно проведённое время!!! Отличный рассказчик, занимательный маршрут, дети были постоянно вовлечены в процесс. На все интересующие вопросы - получатели исчерпывающие ответы. Очень рекомендую семьям с детьми.
- ААнна30 апреля 2022Отзыв на: Добро пожаловать в СуздальАнна--отличный гид, много информации,мы хорошо провели время, модно с детьми,но уже постарше детками, нас было пятеро. Рекомендую!
- ЕЕлена29 апреля 2022Спасибо огромное Руфине!!! Первая встреча с Владимиром в сопровождении Руфины запомнится очень на долго! Экскурсовод впечатлила знаниями, коммуникабельностью, добрым и велелым характером! ☀️☀️☀️
- ЛЛиана28 апреля 2022Прекрасная экскурсия под руководством Дмитрия! Много интересной информации, но тем не менее, экскурсия не была перегружена: подчеркнуты основные вехи, украшенные интересными фактами и историями из жизни Суздаля. Мы были с двумя детьми, 7 и 4 года. Для них экскурсия не была обременительной, старший до сих пор вспоминает старинный кошелек)) Изюминкой экскурсии было приглашение в чудо-дом-музей самого Дмитрия. Отдельная благодарность за это!!!
- ВВадим28 апреля 2022Отзыв на: Групповая экскурсия в сердце ВладимираСпасибо Николаю за великолепную экскурсию! Было крайне интересно и познавательно. Очень живое и увлекательное изложение материала, интерес к рассказу не угасал на всем его протяжении. Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с городом, всем рекомендую!
- ССергей27 апреля 2022Мы провели прекрасные 2 часа с Руфиной, знакомясь с городом. Увлекательный рассказ, нескучная беседа, хороший юмор, глубокие знания, - все было очень естественно и время пролетело совершенно незаметно.
- ММария27 апреля 2022Нам экскурсия понравилась. Она такая, атмосферная. Я бы рекомендовала ее как дополнительную к основным. То есть, если Вы уже видели Кремль, посетили музей Деревянного Зодчества, побывали в Щуровом городище. Изюминка программы "Суздаль в контексте русской истории" - это дом-музей самого Дмитрия и прекрасный вид на Покровский монастырь. Ездили вчетвером, впечатления сошлись) Экскурсоводу - большое спасибо!
- ААнастасия27 апреля 2022Отзыв на: Добро пожаловать в СуздальПрекрасный гид! Договорились на удобное время. Провела замечательную экскурсию по красивейшим местам города, в живой беседе рассказала историю и легенды, а также современную жизнь Суздаля не перегружая фактами и датами. Ответила на все вопросы. Подсказала, что посмотреть самостоятельно.