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Экскурсии по Владимирской области и городам

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Судогда
Кидекша

Индивидуальные экскурсии

«Полем, кругом, Ильинским лугом…»: велопрогулка по Суздалю
«Полем, кругом, Ильинским лугом…»: велопрогулка по Суздалю
от
3000
за чел.
В комфортном ритме исследовать все грани города - от исторических до природных локаций
Суздаль
В прошлое усадебной жизни на ретроавто (билет в дом-музей Танеева включён)
В прошлое усадебной жизни на ретроавто (билет в дом-музей Танеева включён)
11000
за всё
Побывать в Ковровских имениях Владимирской области - в компании культуролога
Владимир
Дачный ретровояж по Судогодскому краю - из Владимира
Дачный ретровояж по Судогодскому краю - из Владимира
5
2 отзыва
10000
за всё
На «Волге» по Касимовскому тракту: усадьбы, дворянские дачи и тихие берега Судогды
Владимир
Тихие просторы Суздаля: утренняя сап‑прогулка
Тихие просторы Суздаля: утренняя сап‑прогулка
5
1 отзыв
2700
за чел.
Бонусом колокольный звон, пение птиц и зеркальная гладь воды
Суздаль
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
5
20 отзывов
10000
за всё
Получить атмосферные профессиональные снимки на память о древнем городе
Суздаль
Царская дорога на Владимирской земле (на вашем авто)
Царская дорога на Владимирской земле (на вашем авто)
13500
за всё
Gо следам Романовых, князей и древних святынь - из Боголюбово
Боголюбово
Юрьев-Польский, окрестности и усадьба князей Голицыных (на вашем авто)
Юрьев-Польский, окрестности и усадьба князей Голицыных (на вашем авто)
13700
за всё
Пройти по страницам истории Северо-Восточной Руси
Юрьев-Польский
Суздаль купеческий: по следам Кустодиева и Бальзаминова
Суздаль купеческий: по следам Кустодиева и Бальзаминова
5
3 отзыва
6900
за всё
Увидеть город глазами героев «Женитьбы Бальзаминова» и художника, воспевшего русскую провинцию
Суздаль
Суздаль: от кремля до окраины
Суздаль: от кремля до окраины
8500
за всё
Узнать, как формировался один из древнейших городов Руси
Суздаль

Групповые экскурсии

Керамика в Суздале: от идеи до шедевра
Керамика в Суздале: от идеи до шедевра
3600
за чел.
Уютный мастер-класс с видом на старинные храмы
Суздаль
Из Владимира в Гусь-Хрустальный - на ретропоезде
Из Владимира в Гусь-Хрустальный - на ретропоезде
5
1 отзыв
3800
за чел.
Отправиться в путешествие по следам стеклодувов и легендарного «Стеклянного букета»
Владимир
90 минут, чтобы влюбиться в Суздаль
90 минут, чтобы влюбиться в Суздаль
5
4 отзыва
1000
за чел.
Понять город - через историю, детали и живой разговор
Суздаль
Крупнейшая обитель Суздаля - Спасо-Евфимиев монастырь
Крупнейшая обитель Суздаля - Спасо-Евфимиев монастырь
2000
за чел.
Рассмотреть фрески и экспонаты, а ещё узнать о Пожарском, монахе Авеле, Паулюсе и советском кино
Суздаль
Сборная экскурсия-квест «Живая история Суздаля»
Сборная экскурсия-квест «Живая история Суздаля»
5
2 отзыва
2300
за чел.
Вам предстоит изнутри взглянуть на историю Суздаля и примерить на себя роли его древних персонажей. Став представителем купечества, вы узнаете, какие ...
Суздаль
Суздальская прогулка: пешеходная экскурсия с дегустацией медовухи
Суздальская прогулка: пешеходная экскурсия с дегустацией медовухи
5
6 отзывов
2000
за чел.
Экскурсия по Суздалю сочетает прогулку по историческому центру и знакомство с традициями медоварения. на маршруте вы увидите белокаменные храмы, торго...
Суздаль
Воск и пламя: мастер-класс по созданию ароматической свечи в Суздале
Воск и пламя: мастер-класс по созданию ароматической свечи в Суздале
2850
за чел.
Сделать уникальный сувенир своими руками
Суздаль
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Суздалю с экспертом
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Суздалю с экспертом
5
2 отзыва
1400
за чел.
Познакомьтесь с историческим Суздалем на групповой пешеходной экскурсии с местным гидом-историком. Вы увидите кремль, монастыри и панорамы Каменки, ра...
Суздаль
Погружение в Суздаль: от белокаменных храмов до тайн часозвона
Погружение в Суздаль: от белокаменных храмов до тайн часозвона
4.8
18 отзывов
2000
за чел.
Прочувствуйте вневременную ауру Суздаля на интеллектуальной прогулке. Расшифруйте символы белокаменных храмов, узнайте тайны монастырей и часозвона, п...
Суздаль

Обзорные по городам

«Полем, кругом, Ильинским лугом…»: велопрогулка по Суздалю
«Полем, кругом, Ильинским лугом…»: велопрогулка по Суздалю
от
3000
за чел.
В комфортном ритме исследовать все грани города - от исторических до природных локаций
Суздаль
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
5
6 отзывов
4250
за всё
От вокзала и купеческих усадеб до набережной с видом на кремль
Александров
Самостоятельная прогулка на сапах по центру Суздаля
Самостоятельная прогулка на сапах по центру Суздаля
5
2 отзыва
2200
за чел.
Увидеть с воды торговые ряды, кремль, Спасо-Евфимьев, Покровский и Александровский монастыри
Суздаль
Гусарская баллада: Суздаль, Кистыш, Гаврилов Посад (на вашем авто)
Гусарская баллада: Суздаль, Кистыш, Гаврилов Посад (на вашем авто)
19900
за всё
Обзорная экскурсия по городу и путешествие в Ополье, на родину Суворова и конезавод
Суздаль
Суздальская прогулка: пешеходная экскурсия с дегустацией медовухи
Суздальская прогулка: пешеходная экскурсия с дегустацией медовухи
5
6 отзывов
2000
за чел.
Экскурсия по Суздалю сочетает прогулку по историческому центру и знакомство с традициями медоварения. на маршруте вы увидите белокаменные храмы, торго...
Суздаль
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Суздалю с экспертом
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Суздалю с экспертом
5
2 отзыва
1400
за чел.
Познакомьтесь с историческим Суздалем на групповой пешеходной экскурсии с местным гидом-историком. Вы увидите кремль, монастыри и панорамы Каменки, ра...
Суздаль
Муром без усталости: когда хочется смотреть, а не рулить
Муром без усталости: когда хочется смотреть, а не рулить
5
7 отзывов
9300
за всё
Узнать и увидеть самое интересное в городе на Оке с пассажирского сиденья
Муром
Суздаль: путешествие в сердце Древней Руси
Суздаль: путешествие в сердце Древней Руси
5
4 отзыва
6000
за всё
Погрузитесь в атмосферу настоящей Древней Руси на пешеходной экскурсии по Суздалю — городу-музею под открытым небом. Вы исследуете сердце города в сте...
Суздаль
Владимир: наследие древней столицы - обзорная экскурсия
Владимир: наследие древней столицы - обзорная экскурсия
5
727 отзывов
750
за чел.
Откройте для себя Владимир — древнюю столицу Руси с уникальными памятниками белокаменного зодчества. Вы увидите Дмитриевский собор с каменной резьбой ...
Владимир

Билеты

Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
5
124 отзыва
8500
за всё
Увидеть старинные памятники, вдохновиться русскими пейзажами и послушать интересные истории
Суздаль

Водные прогулки

Тихие просторы Суздаля: утренняя сап‑прогулка
Тихие просторы Суздаля: утренняя сап‑прогулка
5
1 отзыв
2700
за чел.
Бонусом колокольный звон, пение птиц и зеркальная гладь воды
Суздаль
На сапах по Каменке - из села Кибол в Суздаль
На сапах по Каменке - из села Кибол в Суздаль
5300
за чел.
В копилку впечатлений этого лета
Суздаль
Самостоятельная прогулка на сапах по центру Суздаля
Самостоятельная прогулка на сапах по центру Суздаля
5
2 отзыва
2200
за чел.
Увидеть с воды торговые ряды, кремль, Спасо-Евфимьев, Покровский и Александровский монастыри
Суздаль
На байдарках вокруг Суздаля! Сплав по живописной Каменке + пикник
На байдарках вокруг Суздаля! Сплав по живописной Каменке + пикник
5
21 отзыв
7500
за всё
Активно-созерцательная водная прогулка из старинного русского города в село Кибол по реке Каменка
Суздаль
Застывшая музыка губернского Владимира
Застывшая музыка губернского Владимира
5
1 отзыв
6200
за всё
Увидеть самобытные места, способные составить конкуренцию столичным променадам
Владимир

Туры на автомобиле

В прошлое усадебной жизни на ретроавто (билет в дом-музей Танеева включён)
В прошлое усадебной жизни на ретроавто (билет в дом-музей Танеева включён)
11000
за всё
Побывать в Ковровских имениях Владимирской области - в компании культуролога
Владимир
Дачный ретровояж по Судогодскому краю - из Владимира
Дачный ретровояж по Судогодскому краю - из Владимира
5
2 отзыва
10000
за всё
На «Волге» по Касимовскому тракту: усадьбы, дворянские дачи и тихие берега Судогды
Владимир
Юрьев-Польский, окрестности и усадьба князей Голицыных (на вашем авто)
Юрьев-Польский, окрестности и усадьба князей Голицыных (на вашем авто)
13700
за всё
Пройти по страницам истории Северо-Восточной Руси
Юрьев-Польский
Муром без усталости: когда хочется смотреть, а не рулить
Муром без усталости: когда хочется смотреть, а не рулить
5
7 отзывов
9300
за всё
Узнать и увидеть самое интересное в городе на Оке с пассажирского сиденья
Муром
Илья Муромец: от былин к реальности
Илья Муромец: от былин к реальности
4.8
14 отзывов
8800
за всё
Автомобильное путешествие из Мурома по следам легендарного героя
Муром
Владимир и Суздаль - яркие моменты за 1 день
Владимир и Суздаль - яркие моменты за 1 день
5
24 отзыва
12700
за всё
Проникнуться неповторимым духом русской провинции в автомобильной поездке по 2 старинным городам
Владимир
Суздаль - город для души
Суздаль - город для души
5
21 отзыв
12300
за всё
Проехать по живописным местам и услышать о них пронзительные истории
Суздаль
Суздаль - город для души. Автомобильная прогулка по самым красивым местам
Суздаль - город для души. Автомобильная прогулка по самым красивым местам
5
3 отзыва
12300
за всё
Автомобильная экскурсия по Суздалю с посещением ключевых достопримечательностей: Кремля, монастырей, Торговых рядов и панорамных видов. Вы узнаете об ...
Суздаль
Из Владимира в Судогду: природный фонтан и рыцарский замок
Из Владимира в Судогду: природный фонтан и рыцарский замок
7200
за всё
Ощутить неспешный ритм глубинки и очарование старины всего в часе езды от Владимира
Владимир

Гастрономические туры

История, вкусы и ароматы уездного Суздаля
История, вкусы и ароматы уездного Суздаля
5
4 отзыва
10990
за всё
Узнать про быт горожан и купцов, традиции парфюмерии и самогоноварения
Суздаль
Мастер-класс во Владимире по созданию куклы Крупенички (Зерновушки)
Мастер-класс во Владимире по созданию куклы Крупенички (Зерновушки)
5
2 отзыва
от
3000
за чел.
Сделать традиционный славянский оберег для благополучия в доме
Владимир
Гастропрогулка «Трактиры и чайные старого Суздаля» (всё включено)
Гастропрогулка «Трактиры и чайные старого Суздаля» (всё включено)
15000
за всё
Гастропрогулка по Суздалю знакомит с историей трактиров, чайных и городской культуры угощений. Во время экскурсии вы узнаете о традициях застолий, осо...
Суздаль
Суздальская прогулка: пешеходная экскурсия с дегустацией медовухи
Суздальская прогулка: пешеходная экскурсия с дегустацией медовухи
5
6 отзывов
2000
за чел.
Экскурсия по Суздалю сочетает прогулку по историческому центру и знакомство с традициями медоварения. на маршруте вы увидите белокаменные храмы, торго...
Суздаль
Чаепитие в лесной избушке близ Суздаля
Чаепитие в лесной избушке близ Суздаля
5
2 отзыва
8000
за всё
Тёплая встреча в уголке с деревенским бытом
Суздаль
Гастрономическая экскурсия «Из истории трактирных заведений в Суздале» (всё включено)
Гастрономическая экскурсия «Из истории трактирных заведений в Суздале» (всё включено)
4.6
7 отзывов
8900
за всё
Узнать, как гуляла душа русская да по кабакам и харчевням
Суздаль
Жили-были в Суздале: нетуристический маршрут с музеем «Самогон и духи»
Жили-были в Суздале: нетуристический маршрут с музеем «Самогон и духи»
5
1 отзыв
8990
за всё
Прогулка по нетуристическим местам Суздаля с посещением музея «Самогон и духи». Вы узнаете о купеческих традициях, быте горожан и известных уроженцах ...
Суздаль
На байдарках вокруг Суздаля! Сплав по живописной Каменке + пикник
На байдарках вокруг Суздаля! Сплав по живописной Каменке + пикник
5
21 отзыв
7500
за всё
Активно-созерцательная водная прогулка из старинного русского города в село Кибол по реке Каменка
Суздаль
Чайные истории в купеческом Владимире
Чайные истории в купеческом Владимире
5
1 отзыв
от
13290
за всё
Завести душевную беседу об интересных сюжетах, связанных с чаем
Владимир

Последние отзывы об экскурсиях по Владимирской области

С
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
Дата посещения: 2 авг 2026
Благодарим экскурсовода Наталью за прекрасный рассказ о маленьком городе, которому есть чем гордиться. Обязательно приедем еще раз!
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К
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
Дата посещения: 1 авг 2026
Отлично.
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И
Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия
Дата посещения: 30 июл 2026
Ходили на экскурсию со Светланой, очень понравилось. Светлана- интересный рассказчик, увлекающий своей любовью к родному городу.
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И
Из Владимира - в Боголюбово
Дата посещения: 29 июл 2026
Все прошло отлично, интересно и познавательно. Огромное спасибо Елене за очень интересную экскурсию!
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Н
Познакомиться с Владимиром и фресками Рублёва в Успенском соборе на групповой экскурсии
Дата посещения: 17 июл 2026
Прекрасная экскурсия! Чудесный гид Руфина!
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Т
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Дата посещения: 21 июл 2026
21 июля мы ,две подруги из Москвы,побывали на экскурсии "Владимир и Боголюбов Град...с замечательным гидом Мариной.Это была великолепная прогулка на
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машине и пешком,с посещением интереснейших мест Владимира и Боголюбова. Марина-прекрасный рассказчик,очень эрудированный человек,влюбюленный в свой город.Она очень внимательна и деликатна,общаться с ней очень приятно и интересно. У нее прекрасная речь и потрясающее чувство юмора. Мы остались в восторге от экскурсии и хотим еще раз поблагодарить Марину ! Рекомендуем всем этого чудесного экскурсовода!

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Д
Познакомиться с Владимиром и фресками Рублёва в Успенском соборе на групповой экскурсии
Дата посещения: 22 июл 2026
Добрый день. Были на экскурсии с Руфиной. Очень интересная экскурсия, правильно поставлена речь у экскурсовода, вся информация доносится доступно. Интересно было и детям, и взрослым. Два с лишним часа пролетели незаметно. Спасибо большое.
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Т
Пленэр в былинном Суздале
Дата посещения: 10 июл 2026
Нам очень понравилось, красивое место, приятная атмосфера, возможность почувствовать себя немного художником, пожить немного в волшебном мире неяркой, завораживающей акварели,
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заметить полутона и тени, игру света на золотых крестах суздальских Храмов. Как будто время замирает и мир открывается новой гранью, чарующим очарованием вечности...Огромная благодарность Николаю за эти чудесные мгновения!

Нам очень понравилось, красивое место, приятная атмосфера, возможность почувствовать себя немного художником, пожить немного в волшебном
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Н
Тайные сокровища Владимирской области
Дата посещения: 8 июн 2026
Были с мужем на экскурсии 08.06.2026 в сопровождении замечательного гида Сергея! Сергей забрал нас прямо от гостиницы и мы сразу
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же отправились в природный заказник - Дюкинские карьеры. Там нас ждали восхитительная панорама непривычного, многоступенчатого, но очень красивого пейзажа, окаменелые ракушки на каменных скалах, и уникальные для этой местности дикие орхидеи (!). Нам повезло и мы попали как раз на период их активного цветения (Сергей обратил на это наше внимание и нам удалось рассмотреть в непосредственной близости и пофоткать эти диковинные растения). Несмотря на лесистую местность и преобладание хвойных деревьев, в этом заказнике практически нет комаров, так что гулять было комфортно. И людей там тоже практически нет (исключение - детский лагерь скалолазов), так что отдохнуть от городской суеты, оставшись с природой практически наедине точно получится. Сергей провел нас по всем ступеням карьера, а затем мы отправились к природному водному источнику, где можно набрать питьевой воды и сделать красивые фото (а еще там в реке на мелководье смешные головастики греются у камней). После нас ждал небольшой отдых-пикник на берегу большого пруда под тенью деревьев с душистым чаем и сладостями. Немного отдохнув, мы отправились в усадьбу Храповицкого. Там тоже было где погулять, что посмотреть и сделать памятные фотографии. В целом экскурсия очень впечатлила своей необычностью и бесконечной продолжительностью романтики сюжета. На нее можно смело отважиться парой (в том числе супружеской), с друзьями и даже всей семьей. Сергей - замечательный автор данного маршрута, очень приятный, тактичный в общении, не утомляет ненужными разговорами, дает только интересную и существенную информацию. Всё прошло как на одном дыхании. Мы даже не устали.
Как вновь посетим Владимир - непременно снова отправимся с Сергеем в это чудесное место на земле!

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Ю
Добро пожаловать в Суздаль
Дата посещения: 24 июн 2026
Очень интересная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Анне.
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