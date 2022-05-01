Экскурсии по Владимирской области

Экскурсии в городах Владимирской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию во Владимирской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Суздаль
Владимир
Муром
Боголюбово
Александров
Киржач
Юрьев-Польский
Ковров
Гусь-Хрустальный

Индивидуальные экскурсии

Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
5200
за всё
Насладиться родной природой, перенестись в Древнюю Русь и изучить знаменитый памятник в Боголюбово
Суздаль
Мастер-класс в Суздале «Печем крендели»
Мастер-класс в Суздале «Печем крендели»
от
3900
за всё
Научиться работать с тестом и приготовить своими руками крендели в уютной домашней обстановке
Суздаль
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
от
6000
за всё
Получить атмосферные профессиональные снимки на память о древнем городе
Суздаль
Боголюбово: княжеская резиденция XII века и храм Покрова на Нерли
Боголюбово: княжеская резиденция XII века и храм Покрова на Нерли
3500
за всё
Приглашаю вас посетить Боголюбов град, осмотреть старинные памятники храмовой архитектуры, познакомиться с их историей и
Владимир
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
5
3 отзыва
4900
за всё
Разобраться в основах ковки, послушать истории кузнеца и сделать оригинальный сувенир
Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
5
6 отзывов
2700
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом
Суздаль
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира
3500
за всё
Вы уже бывали во Владимире
Владимир
Женский лик древнего Владимира
Женский лик древнего Владимира
3900
за всё
Познакомиться с историей города через женские образы - от княгинь до наших современниц
Владимир
Пешеходная экскурсия «По следам Александра Невского»
Пешеходная экскурсия «По следам Александра Невского»
от
3750
за всё
Маршрут подготовлен музеем-заповедником в год памяти великого русского полководца
Владимир

Групповые экскурсии

Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
1550
за чел.
Составить первое впечатление о городе, открыть его секреты и изучить уникальный храм
Владимир
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
1755
за чел.
Погулять по живописным местам города, посетить монастыри и узнать о них интересные факты
Суздаль
Как Суздаль жил-поживал
Как Суздаль жил-поживал
1500
за чел.
Эта прогулка погрузит вас в историю провинциального городка двухсотлетней давности
Суздаль
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
4.9
35 отзывов
650
за чел.
Познакомиться с древним городом во время прогулки-беседы
Владимир
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
5
4 отзыва
1100
за чел.
Владимир - один из городов Золотого кольца
Владимир
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
5
8 отзывов
1755
за чел.
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Суздаль
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
6500
за чел.
Сначала мы сделаем небольшую обзорную прогулку по Судалю, посмотрим его главные достопримечательности
Суздаль
Знакомство с Муромом
Знакомство с Муромом
5
2 отзыва
1000
за чел.
Приглашаю вас на прогулки по историческому центру Мурома
Муром
Кидекша. История и мистика
Кидекша. История и мистика
5
2 отзыва
1000
за чел.
Мы окунёмся в древнейшую историю былого центра Владимиро-Суздальской земли
Суздаль

Обзорные по городам

Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
5
6 отзывов
2700
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом
Суздаль
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
от
4688
за всё
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
Суздаль
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
от
3125
за всё
Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры
Владимир
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской
1500
за чел.
Экскурсия познакомит с историей, основными достопримечательностями и архитектурными шедеврами Владимира
Владимир
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
1550
за чел.
Составить первое впечатление о городе, открыть его секреты и изучить уникальный храм
Владимир
Экскурсия по Суздалю с мастер-классом на выбор
Экскурсия по Суздалю с мастер-классом на выбор
10500
за всё
Суздаль
Экскурсия из Мурома в Дивеевский монастырь с посещением источников
Экскурсия из Мурома в Дивеевский монастырь с посещением источников
6500
за всё
Муром
По Мурому - с любовью
По Мурому - с любовью
3750
за всё
Вы увидите, что Муром знаменит монастырями древними, иконами чудотворными, источниками святыми, мастерами умелыми
Муром
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
7000
за всё
Суздаль

Билеты

Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
5
4 отзыва
1100
за чел.
Владимир - один из городов Золотого кольца
Владимир
Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы
Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы
7000
за всё
Приглашаю вас на прогулку по древним улочкам города
Владимир

Туры на автомобиле

Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
3900
за всё
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Суздаль
Северное кольцо Мещеры с краеведом
Северное кольцо Мещеры с краеведом
6500
за всё
Авторское путешествие по окрестностям Гусь-Хрустального: история, природа и древние народы края
Гусь-Хрустальный
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль
5
4 отзыва
3750
за всё
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
Суздаль
Из Владимира - в сказочный Суздаль
Из Владимира - в сказочный Суздаль
4.3
3 отзыва
3750
за всё
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
Владимир
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
5
12 отзывов
4550
за всё
Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон - наследие Древней Руси
Муром
По стопам былинного героя
По стопам былинного героя
5
1 отзыв
4550
за всё
Познакомиться с Ильей Муромцем, узнать легенды и набраться богатырской силушки на семейной прогулке
Муром
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
5
3 отзыва
7700
за всё
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
Владимир
Тайные сокровища Владимирской области
Тайные сокровища Владимирской области
5
22 отзыва
6500
за всё
Скалистые карьеры, гейзер и средневековая архитектура на авто-пешеходной экскурсии
Владимир
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
4.9
15 отзывов
6500
за всё
Разобраться в шедеврах владимиро-суздальской архитектурной школы и погрузиться в атмосферу старины
Владимир

Гастрономические туры

Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
1550
за чел.
Составить первое впечатление о городе, открыть его секреты и изучить уникальный храм
Владимир
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
7000
за всё
Суздаль
Прогулка по Владимиру с дегустацией медовухи
Прогулка по Владимиру с дегустацией медовухи
от
6400
за всё
Начнем с Золотых ворот и прогуляемся по крепостному валу к Патриаршим садам
Владимир
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
5
1 отзыв
5500
за всё
Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей города
Владимир
Древний Суздаль - град медовый
Древний Суздаль - град медовый
4.8
5 отзывов
от
5400
за всё
Заглянуть в прошлое и продегустировать медовуху на увлекательной прогулке
Суздаль

Последние отзывы об экскурсиях по Владимирской области

  • П
    Павел
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Старый Владимир за 2 часа
    Отличная экскурсия, все основные достопримечательности, много интересных деталей. Однозначно рекомендуем!
  • А
    Анна
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Муромскими дорожками
    Большое спасибо Владимиру! Глубокое знание и любовь к своей Родине чувствуется в каждом слове! Это просто удача и волшебство, что посчастливилось соприкоснуться с таким человеком. Буду рекомендовать друзьям и родным.
  • Д
    Дмитрий
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    Евгений отличный проводник по местным окресностям. Прекрасный баланс исторических дат,фактов и юмора. Спасибо
  • Е
    Елена
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    Экскурсия очень понравилась! Интересный непринужденный рассказ как для ребенка, так и для взрослого. Мы остались довольны, рекомендуем!
  • М
    Мария
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Благодарим Анастасию за прекрасную экскурсию! В составе нашей группы было двое взрослых и двое детей (6 и 12 лет), интересно было всём! Экскурсия была проведена очень тепло и с большой любовью к городу, без беготни и очень основательно. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Первая встреча с Владимиром
    Прекрасная прогулка! Несмотря на вдруг случившееся похолодание остались очень довольны. Глубокие знания Руфины удивительным образом сочетаются с живой подачей и немного ироничной манерой. Узнали много нового, а Владимир впечатлил. Красотища!!! Это тот самый случай, когда для выбора экскурсовода обязательно нужно читать отзывы туристов. Абсолютно заслуженная «5» Руфины. Спасибо!)
  • Д
    Дарья
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Групповая экскурсия в сердце Владимира
    Были на экскурсии 30.04.2022. Получили колоссальное удовольствие от работы Николая. Материал был подан легко, увлекательно, с интересными фактами. Время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на холодную погоду.
  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первая встреча с Владимиром
    Спасибо за экскурсию! Было познавательно, интересно. Мы не скучали) Узнали о всех основных исторических местах Владимира!
  • А
    Александр
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обаяние суздальской самобытности
    Отличная экскурсия с рассказом об истории города и окрестных земель. Сама экскурсия не включает посещение монастырей и музеев, поэтому лучше брать экскурсию пораньше, а потом по ее следам уже посещать сами объекты. Или на след. день. В городе продаётся много интересных сувениров, сладкое, медовуха, глиняная посуда, кожевенные изделия и прочее поэтому будьте готовы иметь место для них в багаже.
  • И
    Иван
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Суздаль в контексте русской истории
    Это была наша 5-я поездка в Суздаль и впервые заказали индивидуальную экскурсию по городу. Интересно кончено слушать экскурсовода, рассказывающего про ход истории, изобилующего датами, именами, событиями. Но если ты не профессиональный историк или очень увлеченный этой темой человек, все труды экскурсовода рассеиваются во времени и забываются. Вот и я пишу отзыв спустя 9 месяцев после экскурсии, вспоминаю наше путешествие в историю суздальской земли… Дмитрий построил свой рассказ, исходя из собственных интересов, поэтому он получился очень личный. Впервые экскурсовод пригласил к себе в дом и показал много исторических вещей из археологических раскопок. Это было очень увлекательно!! Дмитрий, спасибо большое за вашу работу!
  • И
    Ирина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Были старого Суздаля
    Были с друзьями. Все понравилось очень! Валерий знает и любит город!
  • В
    Вероника
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Суздаль: дух древнего города
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Легко, познавательно, весело. Обязательно вернёмся к Даше за другими экскурсиями.
  • О
    Ольга
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Хочу выразить благодарность Кириллу за прекрасно проведённое время!!! Отличный рассказчик, занимательный маршрут, дети были постоянно вовлечены в процесс. На все интересующие вопросы - получатели исчерпывающие ответы. Очень рекомендую семьям с детьми.
  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Суздаль
    Анна--отличный гид, много информации,мы хорошо провели время, модно с детьми,но уже постарше детками, нас было пятеро. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первая встреча с Владимиром
    Спасибо огромное Руфине!!! Первая встреча с Владимиром в сопровождении Руфины запомнится очень на долго! Экскурсовод впечатлила знаниями, коммуникабельностью, добрым и велелым характером! ☀️☀️☀️
  • Л
    Лиана
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Суздаль в контексте русской истории
    Прекрасная экскурсия под руководством Дмитрия! Много интересной информации, но тем не менее, экскурсия не была перегружена: подчеркнуты основные вехи, украшенные интересными фактами и историями из жизни Суздаля. Мы были с двумя детьми, 7 и 4 года. Для них экскурсия не была обременительной, старший до сих пор вспоминает старинный кошелек)) Изюминкой экскурсии было приглашение в чудо-дом-музей самого Дмитрия. Отдельная благодарность за это!!!
  • В
    Вадим
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Групповая экскурсия в сердце Владимира
    Спасибо Николаю за великолепную экскурсию! Было крайне интересно и познавательно. Очень живое и увлекательное изложение материала, интерес к рассказу не угасал на всем его протяжении. Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с городом, всем рекомендую!
  • С
    Сергей
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первая встреча с Владимиром
    Мы провели прекрасные 2 часа с Руфиной, знакомясь с городом. Увлекательный рассказ, нескучная беседа, хороший юмор, глубокие знания, - все было очень естественно и время пролетело совершенно незаметно.
  • М
    Мария
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Суздаль в контексте русской истории
    Нам экскурсия понравилась. Она такая, атмосферная. Я бы рекомендовала ее как дополнительную к основным. То есть, если Вы уже видели Кремль, посетили музей Деревянного Зодчества, побывали в Щуровом городище. Изюминка программы "Суздаль в контексте русской истории" - это дом-музей самого Дмитрия и прекрасный вид на Покровский монастырь. Ездили вчетвером, впечатления сошлись) Экскурсоводу - большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Суздаль
    Прекрасный гид! Договорились на удобное время. Провела замечательную экскурсию по красивейшим местам города, в живой беседе рассказала историю и легенды, а также современную жизнь Суздаля не перегружая фактами и датами. Ответила на все вопросы. Подсказала, что посмотреть самостоятельно.
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