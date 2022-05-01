П Павел 5 Отзыв на: Старый Владимир за 2 часа Отличная экскурсия, все основные достопримечательности, много интересных деталей. Однозначно рекомендуем!

А Анна 5 Отзыв на: Муромскими дорожками Большое спасибо Владимиру! Глубокое знание и любовь к своей Родине чувствуется в каждом слове! Это просто удача и волшебство, что посчастливилось соприкоснуться с таким человеком. Буду рекомендовать друзьям и родным.

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять» Евгений отличный проводник по местным окресностям. Прекрасный баланс исторических дат,фактов и юмора. Спасибо

Е Елена 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять» Экскурсия очень понравилась! Интересный непринужденный рассказ как для ребенка, так и для взрослого. Мы остались довольны, рекомендуем!

М Мария 5 Отзыв на: Тайны Суздаля для детей и взрослых Благодарим Анастасию за прекрасную экскурсию! В составе нашей группы было двое взрослых и двое детей (6 и 12 лет), интересно было всём! Экскурсия была проведена очень тепло и с большой любовью к городу, без беготни и очень основательно. Спасибо!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Первая встреча с Владимиром Прекрасная прогулка! Несмотря на вдруг случившееся похолодание остались очень довольны. Глубокие знания Руфины удивительным образом сочетаются с живой подачей и немного ироничной манерой. Узнали много нового, а Владимир впечатлил. Красотища!!! Это тот самый случай, когда для выбора экскурсовода обязательно нужно читать отзывы туристов. Абсолютно заслуженная «5» Руфины. Спасибо!)

Д Дарья 5 Отзыв на: Групповая экскурсия в сердце Владимира Были на экскурсии 30.04.2022. Получили колоссальное удовольствие от работы Николая. Материал был подан легко, увлекательно, с интересными фактами. Время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на холодную погоду.

А Анна 5 Отзыв на: Первая встреча с Владимиром Спасибо за экскурсию! Было познавательно, интересно. Мы не скучали) Узнали о всех основных исторических местах Владимира!

А Александр 5 Отзыв на: Обаяние суздальской самобытности Отличная экскурсия с рассказом об истории города и окрестных земель. Сама экскурсия не включает посещение монастырей и музеев, поэтому лучше брать экскурсию пораньше, а потом по ее следам уже посещать сами объекты. Или на след. день. В городе продаётся много интересных сувениров, сладкое, медовуха, глиняная посуда, кожевенные изделия и прочее поэтому будьте готовы иметь место для них в багаже.

И Иван 5 Отзыв на: Суздаль в контексте русской истории Это была наша 5-я поездка в Суздаль и впервые заказали индивидуальную экскурсию по городу. Интересно кончено слушать экскурсовода, рассказывающего про ход истории, изобилующего датами, именами, событиями. Но если ты не профессиональный историк или очень увлеченный этой темой человек, все труды экскурсовода рассеиваются во времени и забываются. Вот и я пишу отзыв спустя 9 месяцев после экскурсии, вспоминаю наше путешествие в историю суздальской земли… Дмитрий построил свой рассказ, исходя из собственных интересов, поэтому он получился очень личный. Впервые экскурсовод пригласил к себе в дом и показал много исторических вещей из археологических раскопок. Это было очень увлекательно!! Дмитрий, спасибо большое за вашу работу!

И Ирина 5 Отзыв на: Были старого Суздаля Были с друзьями. Все понравилось очень! Валерий знает и любит город!

В Вероника 5 Отзыв на: Суздаль: дух древнего города Огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Легко, познавательно, весело. Обязательно вернёмся к Даше за другими экскурсиями.

О Ольга 5 Отзыв на: Тайны Суздаля для детей и взрослых Хочу выразить благодарность Кириллу за прекрасно проведённое время!!! Отличный рассказчик, занимательный маршрут, дети были постоянно вовлечены в процесс. На все интересующие вопросы - получатели исчерпывающие ответы. Очень рекомендую семьям с детьми.

А Анна 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Суздаль Анна--отличный гид, много информации,мы хорошо провели время, модно с детьми,но уже постарше детками, нас было пятеро. Рекомендую!

Е Елена 5 Отзыв на: Первая встреча с Владимиром Спасибо огромное Руфине!!! Первая встреча с Владимиром в сопровождении Руфины запомнится очень на долго! Экскурсовод впечатлила знаниями, коммуникабельностью, добрым и велелым характером! ☀️☀️☀️

Л Лиана 5 Отзыв на: Суздаль в контексте русской истории Прекрасная экскурсия под руководством Дмитрия! Много интересной информации, но тем не менее, экскурсия не была перегружена: подчеркнуты основные вехи, украшенные интересными фактами и историями из жизни Суздаля. Мы были с двумя детьми, 7 и 4 года. Для них экскурсия не была обременительной, старший до сих пор вспоминает старинный кошелек)) Изюминкой экскурсии было приглашение в чудо-дом-музей самого Дмитрия. Отдельная благодарность за это!!!

В Вадим 5 Отзыв на: Групповая экскурсия в сердце Владимира Спасибо Николаю за великолепную экскурсию! Было крайне интересно и познавательно. Очень живое и увлекательное изложение материала, интерес к рассказу не угасал на всем его протяжении. Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с городом, всем рекомендую!

С Сергей 5 Отзыв на: Первая встреча с Владимиром Мы провели прекрасные 2 часа с Руфиной, знакомясь с городом. Увлекательный рассказ, нескучная беседа, хороший юмор, глубокие знания, - все было очень естественно и время пролетело совершенно незаметно.

М Мария 5 Отзыв на: Суздаль в контексте русской истории Нам экскурсия понравилась. Она такая, атмосферная. Я бы рекомендовала ее как дополнительную к основным. То есть, если Вы уже видели Кремль, посетили музей Деревянного Зодчества, побывали в Щуровом городище. Изюминка программы "Суздаль в контексте русской истории" - это дом-музей самого Дмитрия и прекрасный вид на Покровский монастырь. Ездили вчетвером, впечатления сошлись) Экскурсоводу - большое спасибо!