Старинные фотосалоны Владивостока

Авторская экскурсия с искусствоведом, антикваром и коллекционером

Гуляя по самым атмосферным улочкам города, поговорим о фотоискусстве как глобальном феномене, а после я погружу вас в модный мир фотографии во Владивостоке на рубеже 19-20 веков.

Расскажу об именитых фотографах и покажу исторические здания, где располагались фотосалоны.

Завершить встречу можно будет чаепитием в уютном антикварном бутике.
Старинные фотосалоны Владивостока
Старинные фотосалоны Владивостока
Старинные фотосалоны Владивостока
Старинные фотосалоны Владивостока
Старинные фотосалоны Владивостока
Старинные фотосалоны Владивостока
Старинные фотосалоны Владивостока
Старинные фотосалоны Владивостока

Что вас ожидает

Времён пересеченье

Начнём наше атмосферное путешествие с беседы о фотоискусстве как явлении. Почему оно на протяжении почти двух столетий не утратило актуальности, специфики и продолжает оставаться в тренде? На примере развития и роста города-порта я покажу тенденцию и увлеченность этим новым видом искусства. И, конечно, отдельно поговорим о фотографах, чьи имена и судьбы навсегда оставили след в краеведческой и мировой истории, культурном наследии России.

Исторические фотосалоны

Вы узнаете, какие известные фотоателье существовали в городе в конце 19 — начале 20 века. А к самым востребованным мы с вами отправимся: здания, в которых они располагались, ещё существуют, и именно они стали основой нашего маршрута. Вы пройдёте по самым загадочным, наполненным историей и историями улицам приморской столицы Светланская — Фокина — Семеновская.

Душевный аккорд

Прогулку можно завершить в уютном антикварном бутике с чаепитием и обменом впечатлениями. Там вы увидите владивостокские и не только редкости, сможете приобрести фотографии и украшения эпохи рубежа 19-20 веков. Бутик размещён в историческом здании, что тоже придаёт своеобразный антураж.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится, только траты в бутике, если вы захотите его посетить
  • Экскурсию проводит наш гид Надежда, искусствовед, антиквар и коллекционер

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе ул. Алеутской и ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александра
Александра
Здравствуйте! Провожу экскурсии в составе профессиональной команды гидов и радостью покажу вам красоты Приморского края. Ведь это удивительное место с прекрасной природой и уникальными людьми. Морской заповедник, национальные природные парки и заповедники, маяки, побережье Тихого океана, город Владивосток — все это Приморский край, где я живу и работаю.
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