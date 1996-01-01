Что вас ожидает

Времён пересеченье

Начнём наше атмосферное путешествие с беседы о фотоискусстве как явлении. Почему оно на протяжении почти двух столетий не утратило актуальности, специфики и продолжает оставаться в тренде? На примере развития и роста города-порта я покажу тенденцию и увлеченность этим новым видом искусства. И, конечно, отдельно поговорим о фотографах, чьи имена и судьбы навсегда оставили след в краеведческой и мировой истории, культурном наследии России.

Исторические фотосалоны

Вы узнаете, какие известные фотоателье существовали в городе в конце 19 — начале 20 века. А к самым востребованным мы с вами отправимся: здания, в которых они располагались, ещё существуют, и именно они стали основой нашего маршрута. Вы пройдёте по самым загадочным, наполненным историей и историями улицам приморской столицы Светланская — Фокина — Семеновская.

Душевный аккорд

Прогулку можно завершить в уютном антикварном бутике с чаепитием и обменом впечатлениями. Там вы увидите владивостокские и не только редкости, сможете приобрести фотографии и украшения эпохи рубежа 19-20 веков. Бутик размещён в историческом здании, что тоже придаёт своеобразный антураж.

Организационные детали