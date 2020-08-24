1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство с природой и историей 📖 залива

Любое водное путешествие — само по себе прекрасный способ насладиться окружающими панорамами, а в краю северных шхер это возможность острее ощутить суровую красоту местной природы. На прогулке 👣 вы узнаете, чем уникальна история Выборгского залива, довольно давно обжитого людьми, пережившего периоды присутствия разных народов и времена военных потрясений.

Исследование трех островов

На о. Верхолаз вы осмотрите башню Тура предположительно служившую для предупреждения Выборгского замка об опасности, и узнаете историю усадьбы Ала-Кирьола, принадлежавшей семье Нобель. На о. Овчинный прикоснетесь к событиям трех войн, отпечатавшихся в местных руинах, увидите остатки финского гидроаэродрома и слипы для посадки гидросамолетов. А еще встретите крест в память об особом белоэмигрантском лагере. И, наконец, на о. Малый Высоцкий раскроете историю Транзундского рейда и стоявшей там батареи в середине 19 века.

«Над крутыми волнами в ненастные дни,

И в тропический штиль, и в полярном тумане,

Нас своими огнями все манят они,

Острова в океане, острова в океане».

А. Городницкий

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