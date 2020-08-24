1 отзыв оставили туристы

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Острова Выборгского залива

Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской

5
1 отзыв
Константин
Константин – Гид из Выборга
В путешествии на катере вы посетите три наиболее интересных острова в окрестностях Выборга: Верхолаз, Овчинный и Малый Высоцкий.

Осмотрите старинную башню — «стража» Выборгского замка и узнаете об усадьбе семьи Нобель.

А также разберетесь в ключевых военных событиях Русского Севера и откроете особую историю 📖 морских маневров в середине 19 века.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 14 290 ₽ за экскурсию

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Острова Выборгского залива
Острова Выборгского залива

Что вас ожидает

Знакомство с природой и историей 📖 залива
Любое водное путешествие — само по себе прекрасный способ насладиться окружающими панорамами, а в краю северных шхер это возможность острее ощутить суровую красоту местной природы. На прогулке 👣 вы узнаете, чем уникальна история Выборгского залива, довольно давно обжитого людьми, пережившего периоды присутствия разных народов и времена военных потрясений.

Исследование трех островов
На о. Верхолаз вы осмотрите башню Тура предположительно служившую для предупреждения Выборгского замка об опасности, и узнаете историю усадьбы Ала-Кирьола, принадлежавшей семье Нобель. На о. Овчинный прикоснетесь к событиям трех войн, отпечатавшихся в местных руинах, увидите остатки финского гидроаэродрома и слипы для посадки гидросамолетов. А еще встретите крест в память об особом белоэмигрантском лагере. И, наконец, на о. Малый Высоцкий раскроете историю Транзундского рейда и стоявшей там батареи в середине 19 века.

«Над крутыми волнами в ненастные дни,
И в тропический штиль, и в полярном тумане,
Нас своими огнями все манят они,
Острова в океане, острова в океане».
А. Городницкий

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в период навигации с 15 мая по 15 сентября (сроки начала и окончания навигации различны и зависят от погоды)
  • Всем участникам выдаются спасательные жилеты
  • Перед заказом экскурсии 🧭 рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды. При сильном ветре и шторме экскурсия ⛳ может быть отменена/перенесена.
  • В связи с тем, что на заливе часты сильные ветра, рекомендуется иметь теплую непродуваемую одежду и головные уборы
Начало и место завершения
🚩 на Рыночной площади Выборга
Острова Выборгского залива
Острова Выборгского залива
Острова Выборгского залива
Острова Выборгского залива
Острова Выборгского залива
Острова Выборгского залива
Острова Выборгского залива
Острова Выборгского залива
Острова Выборгского залива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
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1 отзыв оставили туристы

24 августа 2020
Давно не получали такого удовольствия от прогулки по воде)! Отлично выстроенный маршрут, грамотный капитан и замечательный гид: за два часа окунулись не только в историю выборгских островов, но и затронули не менее важное настоящее! Виды с воды покорили нас окончательно и бесповоротно, уверены, что отныне будем постоянными гостями города, спасибо 🙏🏼

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