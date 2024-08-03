2 часа
Водная прогулка
Лучший выборНезабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
Сегодня в 09:30
Завтра в 12:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Ярославль с Волги: часовая водная прогулка
Увидеть главные достопримечательности города с воды и узнать его историю (в группе)
Начало: На речном вокзале
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:15
13 авг в 10:15
14 авг в 10:15
1 500₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка-экскурсия по Ярославлю
Прокатиться вдоль берегов Волги и Которосли с ветерком и историческими рассказами
Начало: В районе ул. Подзеленье
19 авг в 11:00
20 авг в 11:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 августа 2024Хорошо провели время всей семьей, особенно довольны дети, повезло с погодой и удалось искупаться в Волге.
- ААлла2 августа 2024Спасибо, Александр, за прогулку. Динамично, интересно, необычно, прекрасные виды с воды, познавательно. Понравились яхта и яхтсмен, все чётко и организованно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ТТатьяна1 августа 2024Прогулка на яхте с Александром, очень впечатлила. Мы кратко узнали историю города Ярославля, полюбовались его красотами с воды," порулили" яхтой. Рекомендую прогулку на яхте экскурсантам любого возраста. Мы были с ребенком 4 года, ему тоже очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Круизы однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2024 год по теме «Круизы однодневные», 89 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь