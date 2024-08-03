Е Екатерина Ярославль: прогулка на парусной яхте Хорошо провели время всей семьей, особенно довольны дети, повезло с погодой и удалось искупаться в Волге.

А Алла Ярославль: прогулка на парусной яхте Спасибо, Александр, за прогулку. Динамично, интересно, необычно, прекрасные виды с воды, познавательно. Понравились яхта и яхтсмен, все чётко и организованно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.