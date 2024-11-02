Приглашаю отдохнуть на парусной яхте и увидеть Ярославль с нового ракурса! Я предложу вам на выбор два маршрута: в сторону Стрелки или старинного Толгского монастыря. В любом случае вас ждут чарующие панорамы, неспешное течение Волги и романтичная атмосфера. А также веселые истории и байки от капитана.
Описание водной прогулки
По Волге под парусом
Мы выйдем практически из центра Ярославля и отправимся в одном из двух направлений — к Стрелке или Толгскому монастырю. По пути я познакомлю вас с устройством яхты и покажу, как работать с парусами. Кроме того, пополню ваш словарный запас новыми терминами: румпель, шкот и стаксель. Если повезет с погодой, вы также сможете искупаться в Волге.
Организационные детали
- На яхте есть пледы
- Можно взять с собой еду и напитки
- Дети от трех лет
- Гости в нетрезвом состоянии на борт не допускаются
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В ярославской парусной школе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и четверг в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 864 туристов
Меня зовут Александр, я всю жизнь провел в Ярославле и безумно его люблю. Организую парусные прогулки и делюсь байками под шум ветра и воды. С нетерпением жду нашей встречи!Задать вопрос
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