Приглашаю отдохнуть на парусной яхте и увидеть Ярославль с нового ракурса! Я предложу вам на выбор два маршрута: в сторону Стрелки или старинного Толгского монастыря. В любом случае вас ждут чарующие панорамы, неспешное течение Волги и романтичная атмосфера. А также веселые истории и байки от капитана.

Описание водной прогулки

По Волге под парусом

Мы выйдем практически из центра Ярославля и отправимся в одном из двух направлений — к Стрелке или Толгскому монастырю. По пути я познакомлю вас с устройством яхты и покажу, как работать с парусами. Кроме того, пополню ваш словарный запас новыми терминами: румпель, шкот и стаксель. Если повезет с погодой, вы также сможете искупаться в Волге.

Организационные детали