В Виноградова Ярославль: прогулка на парусной яхте Отличная прогулка. Александр большой молодец, знаток своего дела. Я в восторге от полученных эмоций от экскурсии. Огромное спасибо. Готовы повторить

О Ольга Ярославль: прогулка на парусной яхте Очень красивая, атмосферная прогулка под парусами! Были в Ярославле проездом и я рада, что остановила свой выбор именно на этом виде экскурсии. Однозначно рекомендую всем👌

В Виктор Ярославль: прогулка на парусной яхте Было здорово выйти в акваторию Волги под парусом.