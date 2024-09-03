Водные для детей – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Ярославле, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ярославль: прогулка на парусной яхте
На яхте
102 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
Завтра в 15:00
9 сен в 09:30
10 000 за всё до 5 чел.
Ярославль с Волги: часовая водная прогулка
1 отзыв
1 час
Водная прогулка
Ярославль с Волги: часовая водная прогулка
Увидеть главные достопримечательности города с воды и узнать его историю (в группе)
Начало: У памятника Н.А. Некрасова на Волжской набережной
Расписание: в понедельник и вторник в 10:15
9 сен в 10:15
23 сен в 10:15
1 500 за человека
Ярославль: групповая прогулка на парусной яхте
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Ярославль: групповая прогулка на парусной яхте
Прокатиться на современной яхте по Волге и полюбоваться идиллическими пейзажами
Начало: В ярославской парусной школе
Расписание: в понедельник, среду и четверг в 16:00
9 сен в 16:00
11 сен в 16:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ярославль: прогулка на парусной яхте
  2. Ярославль с Волги: часовая водная прогулка
  3. Ярославль: групповая прогулка на парусной яхте
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в сентябре 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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