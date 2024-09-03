2 часа
Водная прогулка
Лучший выборЯрославль: прогулка на парусной яхте
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
Завтра в 15:00
9 сен в 09:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Ярославль с Волги: часовая водная прогулка
Увидеть главные достопримечательности города с воды и узнать его историю (в группе)
Начало: У памятника Н.А. Некрасова на Волжской набережной
Расписание: в понедельник и вторник в 10:15
9 сен в 10:15
23 сен в 10:15
1 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Ярославль: групповая прогулка на парусной яхте
Прокатиться на современной яхте по Волге и полюбоваться идиллическими пейзажами
Начало: В ярославской парусной школе
Расписание: в понедельник, среду и четверг в 16:00
9 сен в 16:00
11 сен в 16:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиноградова3 сентября 2024Отличная прогулка. Александр большой молодец, знаток своего дела. Я в восторге от полученных эмоций от экскурсии. Огромное спасибо. Готовы повторить
- ООльга2 сентября 2024Очень красивая, атмосферная прогулка под парусами! Были в Ярославле проездом и я рада, что остановила свой выбор именно на этом виде экскурсии. Однозначно рекомендую всем👌
- ВВиктор2 сентября 2024Было здорово выйти в акваторию Волги под парусом.
- ССакулина27 августа 2024Экскурсия интересная. Корабль современный и красивый. Но водный маршрут с интересными местами совсем короткий.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Водные для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в сентябре 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2024 год по теме «Водные для детей», 103 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь