Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Что вас ожидает

О Ярославле — интересно и с любовью!

Вы узнаете о «доме с парашютами» и создателе «ярославского Голливуда» — купце Либкене. Раскроете, какую церковь ⛪ возвели на месте Велесова капища и какая местная достопримечательность 🏛️ вдохновила Рериха на новую картину. А также: как купцы не дали разобрать древнюю башню и выкупили ее у города. Кроме того, я расшифрую название театрального фестиваля БТР, покажу Николо-Надеинский храм и поясню, почему его иконостас имеет театральный занавес.

Городские секреты

Ярославль — «город 🏙️ хлебный». Вы услышите, как купец Вахрамеев научил местных жителей качественно печь хлеб, где любили обедать Бальмонт и Шаляпин и кто снискал славу «короля ярославского фаст-фуда». Расскажу я и другие интересные факты и легенды: как раскрытый веер Екатерины II повлиял на перепланировку улиц, как с историей 📖 Ярославля связаны Дюма и герцог Бирон и почему бывший дом Власьевых называют «литературным».

Организационные детали

Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 500 рублей.