Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

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Старые улочки Ярославля

Погулять по неизведанным тропам и совершить путешествие в глубину веков

Екатерина
Екатерина – Гид из Ярославля
Тихие живописные улицы Старого Ярославля таят не меньше увлекательных историй, чем исхоженные туристами маршруты.

Вы увидите древние храмы и купеческие особняки, «дом с женщиной» и «дом с аркой».

Раскроете, как с городом связаны Рерих, Дюма, Бальмонт, Шаляпин и услышите о самых значимых моментах его прошлого.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Старые улочки Ярославля
Старые улочки Ярославля

Что вас ожидает

О Ярославле — интересно и с любовью!
Вы узнаете о «доме с парашютами» и создателе «ярославского Голливуда» — купце Либкене. Раскроете, какую церковь ⛪ возвели на месте Велесова капища и какая местная достопримечательность 🏛️ вдохновила Рериха на новую картину. А также: как купцы не дали разобрать древнюю башню и выкупили ее у города. Кроме того, я расшифрую название театрального фестиваля БТР, покажу Николо-Надеинский храм и поясню, почему его иконостас имеет театральный занавес.

Городские секреты
Ярославль — «город 🏙️ хлебный». Вы услышите, как купец Вахрамеев научил местных жителей качественно печь хлеб, где любили обедать Бальмонт и Шаляпин и кто снискал славу «короля ярославского фаст-фуда». Расскажу я и другие интересные факты и легенды: как раскрытый веер Екатерины II повлиял на перепланировку улиц, как с историей 📖 Ярославля связаны Дюма и герцог Бирон и почему бывший дом Власьевых называют «литературным».

Организационные детали

Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 500 рублей.

Старые улочки Ярославля
Старые улочки Ярославля
Старые улочки Ярославля
Старые улочки Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. Я родилась и живу в Ярославле, работаю учителем в школе и семь лет веду краеведческий кружок. Люблю делиться городскими легендами и рассказывать о старинных домах и улочках. В свободное время занимаюсь актерским мастерством, совершенствуя себя. С людьми быстро нахожу общий язык, каждый человек мне интересен. Стараюсь подавать материал так, чтобы гости «вживались» в историю.
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