5 отзывов оставили туристы

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Ярославль в мемах

Познакомиться с историей древнего Ярославля с юмором: через комичные рассказы и забавные легенды

5
5 отзывов
Саша
Саша – Гид из Ярославля
Мы прогуляемся по городу и осмотрим все главные достопримечательности 🏛️, вспоминая смешные истории 📖 прошлого.

Не нагружая скучными датами и фактами, я проведу вас сквозь века, приоткрывая старинные предания, секреты и лайфхаки.

Вынести множество интересной информации и от души посмеяться? Вы по адресу!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Ярославль в мемах
Ярославль в мемах

Что вас ожидает

Тропами прошлого
Я заражу вас любовью к Ярославлю и заряжу позитивными эмоциями! В ходе увлекательной прогулки по must-have местам столицы ⭐️ Золотого кольца России, через «хиханьки да хаханьки» мы погрузимся в прошлое старинного купеческого городка. Вы узнаете, где находился Кремль и куда он пропал, какие приключения пережил орел с Демидовского столпа и что будет, если потереть рычащего медведя за… Я объясню, как ярославцы совмещают несовместимое и как братья Скрипины воплотились в самой красивой церкви города. А еще расскажу, как заставить мужа построить беседку, что раньше находилось на месте Церкви Николая Чудотворца в Рубленом Городе и кого называли гуманоидами.

Герои городских легенд
Я поделюсь самой мотивирующей историей 📖 успеха главного хипстера XVIII века Федора Волкова, расскажу, как украли набатный колокол, и проведу вас к местной «пизанской башне». Мы поговорим о Некрасове — его нелюбви к учебе и любви к Волге, Ярославе Мудром, которого каждый узнает из «тысячи», а также многих других выдающихся жителях. Вы услышите историю о Стелле Тысячелетия, которую никто не понимает, поймете, на что обиделась Екатерина II, и узнаете о путешествии дымчатых котиков в Ленинград. А кроме того, полюбуетесь живописными пейзажами и посмеетесь над комичными ситуациями, происходившими с горожанами.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка придется по душе путешественникам старше 13 лет. Через забавные истории и смешные картинки информация запоминается куда лучше, а легкое и дружеское общение приятно дополняет впечатления от познавательной экскурсии 🧭.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата за каждого составит 250 рублей
  • Внутренний осмотр памятников не предполагается
  • Дополнительных расходов на маршруте нет
  • В ходе экскурсии каждый участник получит несколько памятных открыток и стикеров с авторским дизайном
  • Самый важный организационный момент экскурсии — комфорт участников, поэтому при желании мы можем делать остановки на отдых на лавочке, чайные паузы или посещение уборной
Начало и место завершения
🚩 у памятника Ф. Волкову
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах
Ярославль в мемах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Саша
Саша
Меня зовут Саша и я живу Ярославле 20 лет. Кстати, мне 20. Учусь на третьем курсе на учителя русского и литературы (это мое призвание). Поэтому на экскурсии буду много и с любовью говорить о Некрасове. Вот уже три года я работаю в проекте моей мамы, являясь ведущим гидом и куратором детских экскурсий. Помимо этого, руковожу студенческим объединением, посвященным развитию молодежного туризма. Мне очень откликается идея гостеприимного туризма, и я стараюсь воплощать эту идею всей своей жизнью!
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5 отзывов оставили туристы

7 октября 2020
Саша интересно и рассказывает про свой родной город, который очень любит. Дополнительно посоветует какие места посетить и куда сходить. Спасибо ей большое!
24 сентября 2020
Очень внимательная и креативная. Много интересных подробностей было рассказано в дружеской беседе. Приятные сувениры останутся напоминанием о приятной и познавательной экскурсии. Времени на экскурсию Затратили гораздо больше заявленного, к моему удовольствию. Прекрасная, продуманная пешая прогулка. Рекомендую
21 сентября 2020
Александра в интересном формате - весёлом и познавательном успела рассказать об основных достопримечательностей и истории города. Дочь 15 лет внимательно слушала ее, когда в таком возрасте подростков сложно заинтересовать. Взрослым также увлекательно. Рекомендую!
14 сентября 2020
Вчера мы отлично провели время с Сашей! Это была очень приятная, весёлая прогулка! Такое ощущение, что Саша знает про город всё! Мало того, что она живо, легко, интересно рассказала нам про город, его историю, жителей, Саша ответила на все наши вопросы, каждый свой ответ украсила какой-то замечательной историей! У нас море позитива после Машиной экскурсии! Настроение отличное! Любовь к городу выросла вдвое! Саша, спасибо огромное!
7 сентября 2020
Великолепно! Живое, яркое, насыщенное множеством фактов и событий, артистично преподнесенное повествование занятых былей о Ярославле. Увлекательная, необычная история в картинках. С Александрой хочется прогуляться по всему Ярославле. Она "носит с собой свой багаж знаний" и отвечает на все интересующие вопросы!) Приятные моменты с преподнесением открыток и наклеечки. Благодарим Александру! Отлично провели время, советуем всем!!

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