5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Тропами прошлого

Я заражу вас любовью к Ярославлю и заряжу позитивными эмоциями! В ходе увлекательной прогулки по must-have местам столицы ⭐️ Золотого кольца России, через «хиханьки да хаханьки» мы погрузимся в прошлое старинного купеческого городка. Вы узнаете, где находился Кремль и куда он пропал, какие приключения пережил орел с Демидовского столпа и что будет, если потереть рычащего медведя за… Я объясню, как ярославцы совмещают несовместимое и как братья Скрипины воплотились в самой красивой церкви города. А еще расскажу, как заставить мужа построить беседку, что раньше находилось на месте Церкви Николая Чудотворца в Рубленом Городе и кого называли гуманоидами.

Герои городских легенд

Я поделюсь самой мотивирующей историей 📖 успеха главного хипстера XVIII века Федора Волкова, расскажу, как украли набатный колокол, и проведу вас к местной «пизанской башне». Мы поговорим о Некрасове — его нелюбви к учебе и любви к Волге, Ярославе Мудром, которого каждый узнает из «тысячи», а также многих других выдающихся жителях. Вы услышите историю о Стелле Тысячелетия, которую никто не понимает, поймете, на что обиделась Екатерина II, и узнаете о путешествии дымчатых котиков в Ленинград. А кроме того, полюбуетесь живописными пейзажами и посмеетесь над комичными ситуациями, происходившими с горожанами.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка придется по душе путешественникам старше 13 лет. Через забавные истории и смешные картинки информация запоминается куда лучше, а легкое и дружеское общение приятно дополняет впечатления от познавательной экскурсии 🧭.

Организационные детали