Пышная растительность, вечнозеленые пихты и чистейшие горные рекиОсенью в Домбае появляются розовые крокусы и знаменитый желтый шафран Шарояна — цветок, из-за которого когда-то в Европе происходили шафрановые войны. А у нас он растёт свободно. Будьте внимательны, на территории Государственного Тебердинского биосферного заповедника цветы рвать нельзя! Берегите природу.

С вершины горы ⛰️ Муса Ачитара открывается вид на гору Эльбрус. Самая высокая гора России находится здесь по соседству — из Домбая до неё всего 60 км, правда, по пересеченной местности. Поднявшись с помощью канатной дороги на горные вершины, под горой Муса Ачитара вы увидите Военно-Сухумскую дорогу, Гоначхирское ущелье и дорогу к озеру Туманлы кель.

Зимой здесь знаменитый горнолыжный курорт. И мы привозим из Кавказских Минеральных Вод лыжников покататься. В Домбае есть гостиницы, форелевые хозяйства, бассейны, хаммамы, прокаты лошадей и квадроциклов. Мы можем отвезти вас сюда на несколько дней.

Организационные детали: