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Домбай — Теберда

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Железноводска
Домбай — это большой зубр, буквально это слово переводится именно так.

Над ущельем Домбай, куда с гор ⛰️ стекают реки Аманауз, Алибек и Домбай–Ульген, над горой Муса Ачитара, по которой ползут вверх канатные дороги, возвышается самая высокая гора Западного Кавказа — Домбай–Ульген ( высотой 4047 м над у.

м.

) Большой каменный «зубр» с белым ледниковым хребтом.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • В горы
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Домбай — Теберда
Домбай — Теберда

Что вы увидите

  • Долины рек Кубани и Теберды
  • Панорамы с видами на гору Эльбрус
  • Главный Кавказский хребет
  • Государственный Тебердинский биосферный заповедник
  • Город-курорт Теберда
  • Ущелье Домбай
  • Река Домбай-Ульген
  • Гора Домбай-Ульген
  • Гора Муса-Ачитара
  • Озеро Кара-Кель
Пышная растительность, вечнозеленые пихты и чистейшие горные рекиОсенью в Домбае появляются розовые крокусы и знаменитый желтый шафран Шарояна — цветок, из-за которого когда-то в Европе происходили шафрановые войны. А у нас он растёт свободно. Будьте внимательны, на территории Государственного Тебердинского биосферного заповедника цветы рвать нельзя! Берегите природу.
С вершины горы ⛰️ Муса Ачитара открывается вид на гору Эльбрус. Самая высокая гора России находится здесь по соседству — из Домбая до неё всего 60 км, правда, по пересеченной местности. Поднявшись с помощью канатной дороги на горные вершины, под горой Муса Ачитара вы увидите Военно-Сухумскую дорогу, Гоначхирское ущелье и дорогу к озеру Туманлы кель.
Зимой здесь знаменитый горнолыжный курорт. И мы привозим из Кавказских Минеральных Вод лыжников покататься. В Домбае есть гостиницы, форелевые хозяйства, бассейны, хаммамы, прокаты лошадей и квадроциклов. Мы можем отвезти вас сюда на несколько дней.

Организационные детали:

  • Экскурсант должен взять с собой паспорт, а для детей необходимо взять свидетельство о рождении, также возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитные очки и удобную обувь.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость подъемов канатной дороги - от 500 до 1300 руб (действует система скидок для разных возрастных и социальных групп).
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 59, Площадь Ленина, Железноводск
Домбай — Теберда
Домбай — Теберда
Домбай — Теберда
Домбай — Теберда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
Виктория К.
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