Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска

Открыть чарующие виды Кавминвод, посетить возрожденную обитель и узнать о феномене южной мерзлоты

В компании опытного водителя и краеведа вы проедете по кольцевой дороге вокруг крупнейшей горы региона и посетите лучшие обзорные площадки.

Осмотрите территорию Второафонского монастыря и оцените необычный силуэт Медовой горы.

А в конце я отвезу вас к склонам Развалки и покажу пещеру вечной мерзлоты, где поговорим об одной из загадок Юга России.
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска

Что вас ожидает

Увидеть самую высокую точку КМВ
Кольцевой маршрут вокруг Бештау проходит на высоте 850 метров над уровнем моря. Со многих смотровых площадок по пути вы откроете фантастические виды на Кавказские Минеральные Воды. А я открою, какие легенды и тайны рассказывают об этой и других горах края.

Мужской монастырь

Далее в программе — Второафонский Свято-Успенский Бештаугорский монастырь. Гуляя по территории, вы откроете новые красивые панорамы, а также услышите историю обители. Поговорим об основании комплекса в начале 20 века и его названии, испытаниях в годы гонений на церковь и недавнем возрождении.

Лик чудища и вечная мерзлота

После вы отправитесь к подножию Медовой, она уступает в размерах другим горам региона, но отличается впечатляющей скальной вершиной. Вы подъедете к подножью и взглянете на живописные ракурсы Железноводска, а также на соседние вершины КМВ. И в завершение я отвезу вас в удивительное место — пещеру на северо-западном склоне Развалки. Там вы и познакомитесь с уникальным для наших широт явлением вечной мерзлоты, обнаруженном геологами в начале прошлого столетия.

🌄 При вашем желании я буду рад устроить вам кофе-медитацию на рассвете или пикник на закате.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Александр, я родился и вырос в этих горах. Показывать наши красоты и рассказывать историю — уже даже не хобби, а образ жизни. В моем арсенале множество живописных маршрутов и захватывающих легенд. Буду рад встрече с вами!
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