Что вас ожидает

Увидеть самую высокую точку КМВ

Кольцевой маршрут вокруг Бештау проходит на высоте 850 метров над уровнем моря. Со многих смотровых площадок по пути вы откроете фантастические виды на Кавказские Минеральные Воды. А я открою, какие легенды и тайны рассказывают об этой и других горах края.

Мужской монастырь

Далее в программе — Второафонский Свято-Успенский Бештаугорский монастырь. Гуляя по территории, вы откроете новые красивые панорамы, а также услышите историю обители. Поговорим об основании комплекса в начале 20 века и его названии, испытаниях в годы гонений на церковь и недавнем возрождении.

Лик чудища и вечная мерзлота

После вы отправитесь к подножию Медовой, она уступает в размерах другим горам региона, но отличается впечатляющей скальной вершиной. Вы подъедете к подножью и взглянете на живописные ракурсы Железноводска, а также на соседние вершины КМВ. И в завершение я отвезу вас в удивительное место — пещеру на северо-западном склоне Развалки. Там вы и познакомитесь с уникальным для наших широт явлением вечной мерзлоты, обнаруженном геологами в начале прошлого столетия.

🌄 При вашем желании я буду рад устроить вам кофе-медитацию на рассвете или пикник на закате.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.