Откуда вообще взяли масоны, как попасть в масонскую ложу и почему в Сербии масонство никогда особо не пытались запретить? В начале нашего расследования за чашечкой кофе я проведу для вас небольшой ликбез по мировому масонству. Мы разберем символику и обряды общества, найдем масонские знаки на купюрах США, обсудим интересные факты о масонских ложах России, Англии, Франции, Югославии. Например, выясним:
Прогуливаясь по старинным улицам города, мы отыщем символы масонства на зданиях и памятниках и разберемся, какая история стоит за каждым из них:
Любителям историй о тайных обществах, а также всем, кто уже осмотрел главные достопримечательности Белграда и теперь хочет глубже понять город.