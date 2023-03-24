Масонский Белград: авторская экскурсия

Отыскать символику самого «нетайного тайного общества» на улицах города и проникнуть в его историю

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На сегодняшний день масоны уже не представляют из себя «тайное общество» — это, скорее, «общество с тайнами».

Чувствуете разницу? Чтобы эти тайны раскрыть, мы прогуляемся по старому Белграду, отыскивая скрытые и явные масонские символы. А заодно разберемся в истории общества, его обрядах и системе мира: приготовьтесь к открытиям!
Масонский Белград: авторская экскурсия
Масонский Белград: авторская экскурсия
Масонский Белград: авторская экскурсия
Масонский Белград: авторская экскурсия
Масонский Белград: авторская экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Масоны в Европе: приоткрываем завесу тайн

Откуда вообще взяли масоны, как попасть в масонскую ложу и почему в Сербии масонство никогда особо не пытались запретить? В начале нашего расследования за чашечкой кофе я проведу для вас небольшой ликбез по мировому масонству. Мы разберем символику и обряды общества, найдем масонские знаки на купюрах США, обсудим интересные факты о масонских ложах России, Англии, Франции, Югославии. Например, выясним:

  • как масонская ложа дала название целой стране
  • у кого позаимствовали девиз участники Великой Французской революции
  • и что бывает, когда в масонскую ложу входит женщина…

Масонский Белград под лупой

Прогуливаясь по старинным улицам города, мы отыщем символы масонства на зданиях и памятниках и разберемся, какая история стоит за каждым из них:

  • По-новому взглянем на Пирамиду в центре Белграда, которая установлена для обозначения географических координат.
  • У дворца капитана Миши поговорим о предпринимателе, который пользовался уваженью горожан и сербского правителя, а еще украсил свой дом масонской символикой.
  • Памятник Браниславу Нушичу: я расскажу об известном сербском поэте и писателе, который принадлежал к масонской ложе.
  • Здание Радио-Белград, которое не просто так украшено интересными скульптурами мастера и подмастерья.
  • Здание Министерства почты, на котором масонские символы видны невооруженным взглядом.

Кому подойдет экскурсия

Любителям историй о тайных обществах, а также всем, кто уже осмотрел главные достопримечательности Белграда и теперь хочет глубже понять город.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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