На сегодняшний день масоны уже не представляют из себя «тайное общество» — это, скорее, «общество с тайнами». Чувствуете разницу? Чтобы эти тайны раскрыть, мы прогуляемся по старому Белграду, отыскивая скрытые и явные масонские символы. А заодно разберемся в истории общества, его обрядах и системе мира: приготовьтесь к открытиям!

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Описание

Что вас ожидает

Масоны в Европе: приоткрываем завесу тайн

Откуда вообще взяли масоны, как попасть в масонскую ложу и почему в Сербии масонство никогда особо не пытались запретить? В начале нашего расследования за чашечкой кофе я проведу для вас небольшой ликбез по мировому масонству. Мы разберем символику и обряды общества, найдем масонские знаки на купюрах США, обсудим интересные факты о масонских ложах России, Англии, Франции, Югославии. Например, выясним:

как масонская ложа дала название целой стране

у кого позаимствовали девиз участники Великой Французской революции

и что бывает, когда в масонскую ложу входит женщина…

Масонский Белград под лупой

Прогуливаясь по старинным улицам города, мы отыщем символы масонства на зданиях и памятниках и разберемся, какая история стоит за каждым из них:

По-новому взглянем на Пирамиду в центре Белграда, которая установлена для обозначения географических координат.

У дворца капитана Миши поговорим о предпринимателе, который пользовался уваженью горожан и сербского правителя, а еще украсил свой дом масонской символикой.

Памятник Браниславу Нушичу: я расскажу об известном сербском поэте и писателе, который принадлежал к масонской ложе.

Здание Радио-Белград, которое не просто так украшено интересными скульптурами мастера и подмастерья.

Здание Министерства почты, на котором масонские символы видны невооруженным взглядом.

Кому подойдет экскурсия

Любителям историй о тайных обществах, а также всем, кто уже осмотрел главные достопримечательности Белграда и теперь хочет глубже понять город.