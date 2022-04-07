Большой Королевский дворец: будни тайского монарха

Познакомиться с символом Бангкока, услышать историю династии Чакри и посетить храм Изумрудного Будды

Индивидуальная
Приехать в Бангкок и не посетить Королевский дворец — всё равно что посетить Москву и не заглянуть на Красную площадь.

За три часа вы познакомитесь с ключевыми постройками комплекса, их функциями и архитектурой.

Мы пройдем по роскошному саду, заглянем в музей шелка, посетим храм Изумрудного Будды и, конечно, прикоснемся к истории правящей династии Таиланда.
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Исследовать Большой Королевский дворец

Перед вами откроются двери, истории и тайны ключевой must-see локации Бангкока — Королевского дворца. Мы прогуляемся по территории, которая окружена четырьмя стенами, полюбуемся самыми красивыми из 95 пагод и, наконец, детально разберем величественный ансамбль 18 века, где по-прежнему проводятся важнейшие церемонии с участием королевской семьи. За пару часов вы:

  • познакомитесь с историей Таиланда через путь королевской династии Чакри
  • рассмотрите наряды королевы Сирикит в музее шелка
  • пройдете по роскошным садам и подметите самое интересное в архитектуре дворца
  • увидите церемонию смены караула и узнаете, почему тайские гвардейцы одеты в форму русской царской армии.

Храм Изумрудного Будды: традиции и артефакты

В комплексе Королевского дворца мы посетим еще одну достопримечательность и по совместительству буддийскую святыню Бангкока — храм Изумрудного Будды. Если во дворце тайский монарх вел светскую жизнь, то здесь — духовную. Мы рассмотрим главную реликвию храма, статую изумрудного Будды, которая, вопреки ожиданиям, сделана из зеленого жадеита. Поговорим о таинствах и обрядах тайского буддизма. А еще вы поймёте, откуда взялась традиция трижды в год переодевать изумрудного Будду «по сезону».

Дополнительно мы можем проплыть по историческим каналам Тхонбури на длиннохвостой лодке: посмотрев на владения короля, вы понаблюдаете за бытом его поданных, которые, как и сотни лет назад, живут на воде в домиках на сваях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из русскоговорящих лицензированных гидов нашей команды
  • Входные билеты во дворец включены в стоимость экскурсии. Дополнительно по желанию оплачивается прогулка на длиннохвостой лодке — 2000 бат.
  • Гид может встретить вас у дворца или в отеле Бангкока (в этом случае также нужно будет оплатить такси до дворца)
  • Для экскурсии обязательно выбирайте одежду, закрывающую плечи и колени. В том числе не допускаются «рваные джинсы», шорты, юбки выше колена.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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