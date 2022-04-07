Что вас ожидает

Исследовать Большой Королевский дворец

Перед вами откроются двери, истории и тайны ключевой must-see локации Бангкока — Королевского дворца. Мы прогуляемся по территории, которая окружена четырьмя стенами, полюбуемся самыми красивыми из 95 пагод и, наконец, детально разберем величественный ансамбль 18 века, где по-прежнему проводятся важнейшие церемонии с участием королевской семьи. За пару часов вы:

познакомитесь с историей Таиланда через путь королевской династии Чакри

рассмотрите наряды королевы Сирикит в музее шелка

пройдете по роскошным садам и подметите самое интересное в архитектуре дворца

увидите церемонию смены караула и узнаете, почему тайские гвардейцы одеты в форму русской царской армии.

Храм Изумрудного Будды: традиции и артефакты

В комплексе Королевского дворца мы посетим еще одну достопримечательность и по совместительству буддийскую святыню Бангкока — храм Изумрудного Будды. Если во дворце тайский монарх вел светскую жизнь, то здесь — духовную. Мы рассмотрим главную реликвию храма, статую изумрудного Будды, которая, вопреки ожиданиям, сделана из зеленого жадеита. Поговорим о таинствах и обрядах тайского буддизма. А еще вы поймёте, откуда взялась традиция трижды в год переодевать изумрудного Будду «по сезону».

Дополнительно мы можем проплыть по историческим каналам Тхонбури на длиннохвостой лодке: посмотрев на владения короля, вы понаблюдаете за бытом его поданных, которые, как и сотни лет назад, живут на воде в домиках на сваях.

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