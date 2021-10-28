Приглашаем вас побывать на одной из самых увлекательных и насыщенных экскурсий Анатолийского побережья, которую также называют “три в одном”.

Вы увидите древний город Миры, основанный в 5 веке до н. э. Здесь находится церковь Святого Николая Угодника, где он служил всю свою жизнь и был захоронен в 325 году. Несколько веков спустя мощи чудотворца были вывезены в итальянский город Бари, где и находятся по сей день. Побывать в храме стремятся паломники со всего мира, а в западной традиции Святой Николай - это так любимый всеми детьми Санта-Клаус, музей которого расположен неподалеку от Миры.

О великом прошлом города напоминают наскальные Ликийские гробницы – самый необычный некрополь на территории Турции. Народы древней Ликии старались хоронить своих усопших поближе к небу - высоко в горах. В скале были высечены грандиозные сооружения наподобие греческих храмов, а рядом с ними находится большой амфитеатр с прекрасной акустикой.

Экскурсия продолжится прогулкой на яхте. Вы отправитесь к острову Кекова, часть которого когда-то ушла под воду в результате землетрясения. На берегу и под водой на глубине 5-6 метров можно увидеть руины античного города. Чистая прозрачная вода позволяет в подробностях рассмотреть улицы, остатки храмов, каменные саркофаги, амфоры и древнюю домашнюю утварь на дне. Настоящая Атлантида на расстоянии вытянутой руки!