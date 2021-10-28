Демре - Мира - Кекова

Автобусно-пешеходная + прогулка на яхте

4
1 отзыв
Групповая
Автобусно-пешеходная + прогулка на яхте.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Дети до 2х лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места в автобусе.

Рекомендуем взять с собой: ланч-боксы (заказать накануне экскурсии на рецепции вашего отеля), фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, удобная обувь, воду, деньги на сувениры.
Демре - Мира - Кекова
Демре - Мира - Кекова
Демре - Мира - Кекова
Демре - Мира - Кекова
Демре - Мира - Кекова
Демре - Мира - Кекова

Что вас ожидает 🤩

  • Древний город Мира
  • Церковь Святого Николая Угодника
  • Ликийские гробницы
  • Остров Кекова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас побывать на одной из самых увлекательных и насыщенных экскурсий Анатолийского побережья, которую также называют “три в одном”.

Вы увидите древний город Миры, основанный в 5 веке до н. э. Здесь находится церковь Святого Николая Угодника, где он служил всю свою жизнь и был захоронен в 325 году. Несколько веков спустя мощи чудотворца были вывезены в итальянский город Бари, где и находятся по сей день. Побывать в храме стремятся паломники со всего мира, а в западной традиции Святой Николай - это так любимый всеми детьми Санта-Клаус, музей которого расположен неподалеку от Миры.

О великом прошлом города напоминают наскальные Ликийские гробницы – самый необычный некрополь на территории Турции. Народы древней Ликии старались хоронить своих усопших поближе к небу - высоко в горах. В скале были высечены грандиозные сооружения наподобие греческих храмов, а рядом с ними находится большой амфитеатр с прекрасной акустикой.

Экскурсия продолжится прогулкой на яхте. Вы отправитесь к острову Кекова, часть которого когда-то ушла под воду в результате землетрясения. На берегу и под водой на глубине 5-6 метров можно увидеть руины античного города. Чистая прозрачная вода позволяет в подробностях рассмотреть улицы, остатки храмов, каменные саркофаги, амфоры и древнюю домашнюю утварь на дне. Настоящая Атлантида на расстоянии вытянутой руки!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты. Обед (напитки за доплату). Прогулка на яхте к острову Кекова
Что не входит
  • Напитки
Когда начало
Среда, Воскресенье в 03:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Воскресенье в 03:00

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
28 окт 2021
Как говорится ваши ожидания ваши проблемы.

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