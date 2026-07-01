Мои заказы

Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» в Ташкенте на русском языке, цены от $100, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Водопады, тропы и Чарвак
На машине
11 часов
-
15%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады, тропы и Чарвак
Начало: По договоренности с туристом, заберем с заданной л...
«А тропы уведут вас к водопаду Пальтау — там журчит горная вода, спадая с утёсов, а зелёные склоны создают атмосферу уединённости»
$127.50$150 за всё до 4 чел.
Водопады, Чарвакское водохранилище и горные красоты
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Водопады, Чарвакское водохранилище и горные красоты
Начало: Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, 45
«10:30 — Переезд к ущелью, поход к водопаду «Фата невесты»»
Расписание: Ежедневно в 8:00
$100 за всё до 3 чел.
Таваксайские холмы и водопады
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Таваксайские холмы и водопады
Начало: Гостиница клиента
«Водопады Таваксая Приглашаем Вас в экскурсию на незабываемые водопады, которые находятся в 50-ти километрах от Ташкента, в долине реки Таваксай»
Расписание: Ежедневная экскурсия для минигрупп.
Завтра в 06:00
3 июл в 06:00
$199 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Водопады, тропы и Чарвак;
  2. Водопады, Чарвакское водохранилище и горные красоты;
  3. Таваксайские холмы и водопады.
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Базар Чорсу;
  2. Площадь Независимости;
  3. Телебашня;
  4. Институт Солнца;
  5. Старый город;
  6. Мечеть Минор;
  7. Дворец Романовых;
  8. Медресе Кукельдаш;
  9. Сквер Амира Темура;
  10. Ансамбль Хазрати Имам.
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 199 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Ташкента! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены