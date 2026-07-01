Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » в Ташкенте на русском языке, цены от $100, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 11 часов 15% 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Водопады, тропы и Чарвак Начало: По договоренности с туристом, заберем с заданной л... «А тропы уведут вас к водопаду Пальтау — там журчит горная вода, спадая с утёсов, а зелёные склоны создают атмосферу уединённости» $127.50 $150 за всё до 4 чел. 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Водопады, Чарвакское водохранилище и горные красоты Начало: Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, 45 «10:30 — Переезд к ущелью, поход к водопаду «Фата невесты»» Расписание: Ежедневно в 8:00 $100 за всё до 3 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Таваксайские холмы и водопады Начало: Гостиница клиента «Водопады Таваксая Приглашаем Вас в экскурсию на незабываемые водопады, которые находятся в 50-ти километрах от Ташкента, в долине реки Таваксай» Расписание: Ежедневная экскурсия для минигрупп. $199 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Ташкента

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