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15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады, тропы и Чарвак
Начало: По договоренности с туристом, заберем с заданной л...
«А тропы уведут вас к водопаду Пальтау — там журчит горная вода, спадая с утёсов, а зелёные склоны создают атмосферу уединённости»
$127.50
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Водопады, Чарвакское водохранилище и горные красоты
Начало: Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, 45
«10:30 — Переезд к ущелью, поход к водопаду «Фата невесты»»
Расписание: Ежедневно в 8:00
$100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Таваксайские холмы и водопады
Начало: Гостиница клиента
«Водопады Таваксая Приглашаем Вас в экскурсию на незабываемые водопады, которые находятся в 50-ти километрах от Ташкента, в долине реки Таваксай»
Расписание: Ежедневная экскурсия для минигрупп.
Завтра в 06:00
3 июл в 06:00
$199 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Чегемские водопады»
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