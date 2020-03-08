15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Виндзорский замок сквозь эпохи

Час пути к западу от Лондона, и вы окажетесь в старейшем в мире обитаемом замке, любимой резиденции английской королевы Елизаветы II. Уже по дороге вы погрузитесь в 10-вековую историю Виндзора и современную жизнь королевской семьи, узнаете о событиях, произошедших здесь в прошлом, и проводимых сегодня мероприятиях. Проходя по залам замка, услышите имена королей и высокопоставленных гостей, бывавших здесь. В конце экскурсии у вас будет час свободного времени, чтобы прогуляться по живописной территории замка и городку Виндзор.

Богатства королевской резиденции

Внутри замка вы пройдёте по роскошным апартаментам, где увидите шедевры одной из самых обширных в мире частных коллекций произведений искусства — полотна фламандских художников (Ван Дейка, Рубенса, Рембрандта), эскизы и рисунки Леонардо да Винчи, старинный фарфор, оружие и антикварные часы. В программе:

Экспозиция Кукольного домика королевы Марии, поражающая тонкостью работы;

Парадный вестибюль с доспехами и трофеями королей;

Главный приёмный зал, в котором вы увидите малахитовую Урну, подаренную королеве Виктории Николаем I, и зал Святого Георгия, где проводятся банкеты;

Личные апартаменты короля Георга IV, королевская галерея живописи и многое другое.

Кроме того, вы полюбуетесь изящным зданием Часовни Св. Георгия и откроете таинственные истории старейшего в мире рыцарского ордена — Ордена Подвязки.