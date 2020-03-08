15 отзывов оставили туристы

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Путешествие в Виндзор с посещением замка

Узнать историю и увидеть сокровища любимой королевской «дачи»

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Группа не более 25 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около Музея Виктории и Альберта
  • Заказать экскурсию

£60 за человека

У этой экскурсии15 отзывов
4.73
Алла
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Алла – экскурсионное агентство по Лондону
Готовы оказаться в настоящем замке, где и сегодня живут короли и королевы? Вы отправитесь в Виндзор — старейший в мире обитаемый замок 🏰, любимый королевой Елизаветой II, и то самое место, где поженились принц Гарри и Меган Маркл.

Прогуляетесь 👣 по живописной территории, восхититесь роскошной капеллой и, конечно, заглянете в залы и покои замка, чтобы открыть его многовековую историю 📖 и увидеть богатые коллекции живописи и антиквариата.
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Путешествие в Виндзор с посещением замка

Что вас ожидает

Виндзорский замок сквозь эпохи
Час пути к западу от Лондона, и вы окажетесь в старейшем в мире обитаемом замке, любимой резиденции английской королевы Елизаветы II. Уже по дороге вы погрузитесь в 10-вековую историю Виндзора и современную жизнь королевской семьи, узнаете о событиях, произошедших здесь в прошлом, и проводимых сегодня мероприятиях. Проходя по залам замка, услышите имена королей и высокопоставленных гостей, бывавших здесь. В конце экскурсии у вас будет час свободного времени, чтобы прогуляться по живописной территории замка и городку Виндзор.

Богатства королевской резиденции
Внутри замка вы пройдёте по роскошным апартаментам, где увидите шедевры одной из самых обширных в мире частных коллекций произведений искусства — полотна фламандских художников (Ван Дейка, Рубенса, Рембрандта), эскизы и рисунки Леонардо да Винчи, старинный фарфор, оружие и антикварные часы. В программе:

  • Экспозиция Кукольного домика королевы Марии, поражающая тонкостью работы;
  • Парадный вестибюль с доспехами и трофеями королей;
  • Главный приёмный зал, в котором вы увидите малахитовую Урну, подаренную королеве Виктории Николаем I, и зал Святого Георгия, где проводятся банкеты;
  • Личные апартаменты короля Георга IV, королевская галерея живописи и многое другое.

Кроме того, вы полюбуетесь изящным зданием Часовни Св. Георгия и откроете таинственные истории старейшего в мире рыцарского ордена — Ордена Подвязки.

Организационные детали

  • Входной билет в замок включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • В летний сезон экскурсия проводится по воскресеньям, когда часовня Святого Георгия, к сожалению, закрыта (поэтому вы осмотрите её только снаружи). С начала ноября экскурсия проводится в другие дни (вы сможете также увидеть часовню внутри).
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Путешествие в Виндзор с посещением замка
Путешествие в Виндзор с посещением замка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Место встречи для начала около Музея Виктории и Альберта.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алла
Алла
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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15 отзывов оставили туристы

8 марта 2020
Нам очень понравилось! Наталья - прекрасный рассказчик!
Назиля
25 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась, мы погрузились в дворцовую жизнь монархов, ознакомились с бытом, традициями. Так как попали на экскурсию перед рождественскими праздниками, увидели праздничное убранство, наряженную елку. Очень мило было наблюдать за рождественским представлением для детишек, с хором, шутками и подарками.
24 декабря 2019
Меня- индивидуального путешественника, присоединили к небольшой, мобильной туристической группе. Все было четко по расписанию, прекрасный гид и замечательный водитель. Замок впечатлил, особенно изнутри, удобно использовать аудиогид на русском языке. Очень довольна экскурсией
17 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия. Виндзор великолепен. Гид Наталья - большая умница!
9 сентября 2019
Гид Наталья рассказала очень много интересного и про замок, и про королевскую семью. Наталья прекрасно рассказывает, ее очень приятно слушать.
31 августа 2019
Экскурсия интересная, гид Наталья с отличным знанием истории и материала, умеет с юмором и нескучно преподнести материал, хорошо организует группу. Времени в палатах хватило с аудиогидом вполне, туда экскурсоводов не пускают. Жалко только что в экскурсию не входит осмотр города, хоть на автобусе. На обратной дороге только гиду пришлось решать организационные моменты с группой, а так хотелось ещё что-нибудь прослушать от гида.
19 августа 2019
Были с экскурсоводом Максимом. Остались довольны. Все было вовремя - встреча, посадка в автобус, прибытие на место. Экскурсовод остроумен, с приятной грамотной речью. Рекомендуем эту фирму, и экскурсии с Максимом
8 июля 2019
Посещали Виндзор с гидом Натальей. Очень профессиональный гид!Знающий, очень интересно преподносит материал, организованная с хорошей энергетикой, ну и просто красивая женщина!Ваши Смирновы))
8 июля 2019
Добрый день, впечатления от экскурсии « средние». Главное, что довезли и провели до замка. Неплохо гид Наталья рассказывала о королевской семье, истории замка и т. д. Но времени на экскурсию было явно мало. В самом замке хотелось бы побыть подольше. Я взяла аудиогид, но не успевала прослушать до конца то, что хотелось бы т. к. боялась опоздать на автобус. Конечно гид сказала, что те кто не успеет, могут добраться до Лондона на поезде.. Но как- то не хотелось поскольку деньги за это были уже включены в цену экскурсии. Планировала взять у вас и экскурсию в Стоунхендж на 11. 07. но передумала. Тем не менее спасибо за экскурсию
24 июня 2019
Интересная экскурсия и отличный экскурсовод!
Ещё 5 отзывов

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