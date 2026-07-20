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уважает её традиции - бережно учила и нас относиться к ним с пониманием.

5 часов путешествия по городу пролетели быстро, познавательно, ёмко!

Маша показала и небоскребный, элитный Токио и любимый старинный район Асакуса, искусственный остров Одайба –одну из самых впечатляющих точек Токио.

Много интересного рассказала о современной жизни и истории города и Японии.

Видно, что любит Токио и любит показывать другим.

Из опыта Марии, я узнала о том, что любят и как живут здесь люди, о характере, традициях, нравах, привычках японцев.

Еще Маша открыла японский полезный кулинарный мир для меня, рассказала о вкусностях и как где лучше покупать, познакомила с Токийским метро, поездами (даже без пилотным), корабликами, такси и автобусами!

Короче, оставшись потом, я уже была готова к передвижению по Токио!

Ещё Мария помогла с билетами в цифровой TimLab.

Оглядываясь назад, проведя потом ещё несколько дней в мегаполисе, поняла сколько замечательных мест мы успели посетить это время!

А ещё Маша внимательный, тёплый и заботливый человек.

Благодарю с уважением и рекомендую