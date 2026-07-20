Экскурсии в джунгли Токио

Найдено 4 экскурсии в категории «Джунгли» в Токио на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Токио в вашем ритме
Пешая
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио в вашем ритме
Начало: Станция на выбор
28 авг в 09:00
29 авг в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Секретные места делового Токио
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Секретные места делового Токио
Погулять по кварталам за пределами туристических троп и раскрыть город по-новому
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
5 окт в 08:00
15 окт в 08:00
от $300 за всё до 3 чел.
Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort
Пешая
На поезде
8 часов
Билеты
Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort
Отправиться в знаменитый парк вместе с гидом, который поможет разобраться во всём
Начало: У станции метро Maihama (JR Keiyo Line)
15 сен в 09:30
24 сен в 09:30
от $410 за всё до 7 чел.
Зоопарк Zoorasia (сопровождение)
8 часов
Билеты
Зоопарк Zoorasia (сопровождение)
Начало: Лобби отеля
Расписание: Время работы Зоопарка: с 09:30 - 16:30 / Выходной: Вторник
28 авг в 09:00
29 авг в 09:00
$250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Токио в вашем ритме
Путешествие по Японии началось с обзорной экскурсия по Токио и с Марией!
Как то, сразу стало понятно, что она любит Японию,
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уважает её традиции - бережно учила и нас относиться к ним с пониманием.
5 часов путешествия по городу пролетели быстро, познавательно, ёмко!
Маша показала и небоскребный, элитный Токио и любимый старинный район Асакуса, искусственный остров Одайба –одну из самых впечатляющих точек Токио.
Много интересного рассказала о современной жизни и истории города и Японии.
Видно, что любит Токио и любит показывать другим.
Из опыта Марии, я узнала о том, что любят и как живут здесь люди, о характере, традициях, нравах, привычках японцев.
Еще Маша открыла японский полезный кулинарный мир для меня, рассказала о вкусностях и как где лучше покупать, познакомила с Токийским метро, поездами (даже без пилотным), корабликами, такси и автобусами!
Короче, оставшись потом, я уже была готова к передвижению по Токио!
Ещё Мария помогла с билетами в цифровой TimLab.
Оглядываясь назад, проведя потом ещё несколько дней в мегаполисе, поняла сколько замечательных мест мы успели посетить это время!
А ещё Маша внимательный, тёплый и заботливый человек.
Благодарю с уважением и рекомендую

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A
Токио в вашем ритме
Очень понравилась экскурсия! Интересно и максимально погружает в атмосферу Токио и страны. Был с детьми, детям тоже очень понравилось! Гид Мария 5++
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П
Токио в вашем ритме
Прекрасно погуляли с Маргаритой по Токио! Посетили классные места и районы, особенно понравилось, что Маргарита много рассказывала про жизнь японцев,
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а также показала несколько классных кафе/ресторанов, куда ходят исключительно местные. Мы гуляли в очень расслабленном формате и маршрут даже по ходу экскурсии очень гибко подстраивался под наши интересы! Рекомендую!

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Т
Токио в вашем ритме
Мы бесконечно благодарны Марии за наш первый день в Токио. Интересная, разноплановая экскурсия, информация по объектам, ориентация на наши пожелания. Отдельное спасибо за билеты в Team Lab. Удивительный был день! Мы получили огромное удовольствие!
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Р
Секретные места делового Токио
Понравилось, что не было толп туристов. Для нас это были самые правильные места для экскурсии с гидом, потому что в Токио много, где можно и с Гуглом погулять. Гид - что надо: много ценного. Это было приятное знакомство!
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И
Токио в вашем ритме
Провели замечательный день с гидом Марией, знакомясь с разными гранями Токио — от шумного, вкусного рынка Цукидзи и древнего храма
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Senso-ji в Асакусе до современного района Роппонги с его впечатляющей смотровой площадкой. Заехали и на искусственный остров, чтобы увидеть другую сторону города. Экскурсия оказалась именно в том формате, который мы хотели — смесь прогулки с интересными фактами, без перегрузки информацией. Было приятно просто наслаждаться атмосферой и узнавать город в естественном ритме. Мария создала тёплую, дружескую обстановку, благодаря чему день прошёл легко и запомнился.

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I
Токио в вашем ритме
Экскурсия с гидом Сенией была очень комфортной, действительно "в нашем ритме". Получили представление о ряде ключевых достопримечательностей города, включая рыбный
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рынок, тихий парк с чайным домиком и пр. Гид предоставила много актуальной информации, ответила на множество вопросов о современной жизни токийцев… Не понравилась организация процесса. В какой-то момент (уже после контакта с первоначальным гидом) пришло сообщение об отмене экскурсии. Я был удивлен и связался с гидом чтобы уточнить. Гид сообщила, что все в порядке. Когда я написал накануне, она сообщила, что у нее уже назначена другая задача и предложила более позднее время, однозначно менее удобное. К счастью, после этого она смогла найти замену и с нами связалась Сения, после чего все было хорошо.

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А
Токио в вашем ритме
Спасибо большое Маше за очень интересную и познавательную экскурсию! Мы объехали все самые интересные и топовые места города, она рассказала
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историю и ответила на все наши вопросы, посмотрели даже больше чем было запланировано! Также Маша помогла нам заселится в отель и объяснила как пользоваться метро и транспортом, а в Токио это не так все просто))) Рекомендую!!!

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А
Токио в вашем ритме
Спасибо большое Маше за очень интересную и познавательную экскурсию! Мы объехали все самые интересные и топовые места города, она рассказала
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историю и ответила на все наши вопросы, посмотрели даже больше чем было запланировано! Также Маша помогла нам заселится в отель и объяснила как пользоваться метро и транспортом, а в Токио это не так все просто))) Рекомендую!!!

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Ю
Токио в вашем ритме
Нам понравилась экскурсия по ТОКИО с гидом Марией - узнали много полезней информации, которая пригодилась нам в дальнейшем в период проживания в этом городе. Однозначно рекомендуем!
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Всего 20 отзывов в Токио в категории "Джунгли"

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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Джунгли»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Токио в вашем ритме;
  2. Секретные места делового Токио;
  3. Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort;
  4. Зоопарк Zoorasia (сопровождение).
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Район Гиндза;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Метро;
  4. Остров Одайба;
  5. Район Акихабара;
  6. Перекрёсток Сибуя;
  7. Мосты;
  8. Храм Мэйдзи-дзингу;
  9. Императорский дворец Токио;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Джунгли" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 410. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Джунгли», 20 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь