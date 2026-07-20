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Индивидуальная
до 6 чел.
Токио в вашем ритме
Начало: Станция на выбор
28 авг в 09:00
29 авг в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секретные места делового Токио
Погулять по кварталам за пределами туристических троп и раскрыть город по-новому
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
5 окт в 08:00
15 окт в 08:00
от $300 за всё до 3 чел.
Билеты
Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort
Отправиться в знаменитый парк вместе с гидом, который поможет разобраться во всём
Начало: У станции метро Maihama (JR Keiyo Line)
15 сен в 09:30
24 сен в 09:30
от $410 за всё до 7 чел.
Билеты
Зоопарк Zoorasia (сопровождение)
Начало: Лобби отеля
Расписание: Время работы Зоопарка: с 09:30 - 16:30 / Выходной: Вторник
28 авг в 09:00
29 авг в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Путешествие по Японии началось с обзорной экскурсия по Токио и с Марией!
Как то, сразу стало понятно, что она любит Японию,
Как то, сразу стало понятно, что она любит Японию,
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A
Очень понравилась экскурсия! Интересно и максимально погружает в атмосферу Токио и страны. Был с детьми, детям тоже очень понравилось! Гид Мария 5++
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П
Прекрасно погуляли с Маргаритой по Токио! Посетили классные места и районы, особенно понравилось, что Маргарита много рассказывала про жизнь японцев,
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Т
Мы бесконечно благодарны Марии за наш первый день в Токио. Интересная, разноплановая экскурсия, информация по объектам, ориентация на наши пожелания. Отдельное спасибо за билеты в Team Lab. Удивительный был день! Мы получили огромное удовольствие!
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Р
Понравилось, что не было толп туристов. Для нас это были самые правильные места для экскурсии с гидом, потому что в Токио много, где можно и с Гуглом погулять. Гид - что надо: много ценного. Это было приятное знакомство!
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И
Провели замечательный день с гидом Марией, знакомясь с разными гранями Токио — от шумного, вкусного рынка Цукидзи и древнего храма
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I
Экскурсия с гидом Сенией была очень комфортной, действительно "в нашем ритме". Получили представление о ряде ключевых достопримечательностей города, включая рыбный
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А
Спасибо большое Маше за очень интересную и познавательную экскурсию! Мы объехали все самые интересные и топовые места города, она рассказала
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А
Спасибо большое Маше за очень интересную и познавательную экскурсию! Мы объехали все самые интересные и топовые места города, она рассказала
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Ю
Нам понравилась экскурсия по ТОКИО с гидом Марией - узнали много полезней информации, которая пригодилась нам в дальнейшем в период проживания в этом городе. Однозначно рекомендуем!
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Всего 20 отзывов в Токио в категории "Джунгли"
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Джунгли»
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