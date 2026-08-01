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20%
Фотопрогулка
до 7 чел.
Лучший выборФотопутешествие: яркие места Сухума
Откройте для себя фотопрогулку по Сухуму, городу с историей более 2500 лет. Живописные места и тёплые кадры ждут вас
Завтра в 11:30
20 авг в 08:00
от 8000 ₽
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
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20%
Индивидуальная
до 7 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
Из Сухума - по местам, где природа раскрывает свои самые прекрасные стороны
Начало: В Сухуме
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от 13 600 ₽
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Сухума
Едем к озеру Рица - без спешки и с остановками в самых красивых местах
22 авг в 07:00
24 авг в 07:00
от 13 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете в Новый Афон - из Сухума
К древним святыням и Лебединым прудам - с открытым верхом и открытым сердцем
26 авг в 09:30
27 авг в 09:30
от 13 600 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Черниговка, Дранда и природный SPA - фотопутешествие из Сухума
Открыть для себя живописные уголки Абхазии через объектив профессионала
Начало: От удобного вам адреса в Сухуме
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Проехать сквозь каньоны, послушать легенды и увидеть Рицу во всей красе
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
Завтра в 08:30
20 авг в 08:30
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - в ущелье Черниговка и термальные источники
Зарядиться силами в красивом ущелье и термах с сероводородом
22 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Сухум от крепости до кофейни
Бросить взгляд с высоты на панораму - и спуститься к частной памяти и быту горожан
Начало: На Набережной Махаджиров
20 авг в 11:00
24 авг в 11:00
от 9910 ₽ за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Ботанический сад Петра Великого»
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