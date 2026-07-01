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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» в Баку на русском языке, цены от $140, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Экскурсия в Астару: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Астару: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода
Начало: Ваше место пребывания в Баку
«Расстояние к водопаду около 3 км»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Шахдаг и водопад Лаза
На машине
10 часов
-
30%
Индивидуальная
до 15 чел.
Шахдаг и водопад Лаза
Начало: Место проживания
«Далее маршрут приведёт к водопаду Лаза — одному из красивейших горных водопадов Азербайджана»
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$140$200 за всё до 15 чел.
Лерик, водопады Бибиони, Сивякаран и тайны долгожителей
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лерик, водопады Бибиони, Сивякаран и тайны долгожителей
Начало: По договоренности
«Обычно летом вода в реках и водопадах очень сильно уменьшается»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$200 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия в Астару: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода;
  2. Шахдаг и водопад Лаза;
  3. Лерик, водопады Бибиони, Сивякаран и тайны долгожителей.
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город;
  2. Девичья башня;
  3. Гобустан;
  4. Дворец Ширваншахов;
  5. Янардаг;
  6. Нагорный парк;
  7. Центр Гейдара Алиева;
  8. Хызы;
  9. Джума-Мечеть;
  10. Приморский бульвар.
Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2026
Сейчас в Баку в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Баку! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены