Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Астару: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода
Начало: Ваше место пребывания в Баку
«Расстояние к водопаду около 3 км»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 15 чел.
Шахдаг и водопад Лаза
Начало: Место проживания
«Далее маршрут приведёт к водопаду Лаза — одному из красивейших горных водопадов Азербайджана»
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$140
$200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лерик, водопады Бибиони, Сивякаран и тайны долгожителей
Начало: По договоренности
«Обычно летом вода в реках и водопадах очень сильно уменьшается»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Чегемские водопады»
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