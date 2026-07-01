Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » в Баку на русском языке, цены от $140, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Экскурсия в Астару: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода Начало: Ваше место пребывания в Баку «Расстояние к водопаду около 3 км» Расписание: Ежедневно, по договоренности $180 за всё до 4 чел. На машине 10 часов 30% Индивидуальная до 15 чел. Шахдаг и водопад Лаза Начало: Место проживания «Далее маршрут приведёт к водопаду Лаза — одному из красивейших горных водопадов Азербайджана» Расписание: Ежедневно в любое время $140 $200 за всё до 15 чел. 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Лерик, водопады Бибиони, Сивякаран и тайны долгожителей Начало: По договоренности «Обычно летом вода в реках и водопадах очень сильно уменьшается» Расписание: Ежедневно, по договоренности $200 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Баку

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