Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам.

В апреле и октябре открыт только по субботам и воскресеньям.

Важно! При себе необходимо иметь QR-код, свидетельствующий о полном курсе вакцинации не старше 12 месяцев или QR-код, подтверждающий перенесение коронавирусной инфекции не старше 6 месяцев.
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк

Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный собор святой Варвары
  • Королевский Монетный двор
  • Архидеканат святого Якова
  • Уникальная часовня-костница
  • Крепость Чешский Штернберк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В ходе этой экскурсии вам предстоит увидеть средневековый город Кутна Гора и посетить крепость Чешский Штернберк.

В средние века Кутна Гора претендовала на место столицы Чешского королевства. Благодаря многочисленным залежам серебряной руды в недрах горы, Кутна Гора становится процветающим и одним из богатейших городов королевства. Возводятся шедевры готической архитектуры: Кафедральный собор святой Варвары в стиле «пламенеющей» готики, королевский Монетный двор, архидеканат святого Якова и уникальная часовня-костница, весь интерьер которой сделан из человеческих костей и черепов. Кутна Гора включена в список городов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Во второй части экскурсии мы отправимся в готическую крепость Чешский Штернберк. Эта крепость величественно возвышается над рекой Сазавой уже более семи столетий. По сей день крепость Штернберк является родовым гнездом старейшего чешского дворянского семейства. Осматривая залы вы перенесетесь во времена славы Чешского королевства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в костницу и крепость - 320 CZK с чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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