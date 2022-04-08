В ходе этой экскурсии вам предстоит увидеть средневековый город Кутна Гора и посетить крепость Чешский Штернберк.

В средние века Кутна Гора претендовала на место столицы Чешского королевства. Благодаря многочисленным залежам серебряной руды в недрах горы, Кутна Гора становится процветающим и одним из богатейших городов королевства. Возводятся шедевры готической архитектуры: Кафедральный собор святой Варвары в стиле «пламенеющей» готики, королевский Монетный двор, архидеканат святого Якова и уникальная часовня-костница, весь интерьер которой сделан из человеческих костей и черепов. Кутна Гора включена в список городов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Во второй части экскурсии мы отправимся в готическую крепость Чешский Штернберк. Эта крепость величественно возвышается над рекой Сазавой уже более семи столетий. По сей день крепость Штернберк является родовым гнездом старейшего чешского дворянского семейства. Осматривая залы вы перенесетесь во времена славы Чешского королевства.