Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в город Кутна Гора и окунуться в атмосферу Средневековья.

В средние века Кутна Гора претендовала на место столицы Чешского королевства. Благодаря многочисленным залежам серебряной руды в недрах горы, Кутна Гора становится процветающим и одним из богатейших городов королевства. Возводятся шедевры готической архитектуры: Кафедральный собор святой Варвары в стиле «пламенеющей» готики, королевский Монетный двор, архидеканат святого Якова и уникальная часовня-костница, весь интерьер которой сделан из человеческих костей и черепов.

Кутна Гора включена в список городов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.