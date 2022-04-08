Кутна Гора - серебряная столица Чехии

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Важно! При себе необходимо иметь QR-код, свидетельствующий о полном курсе вакцинации не старше 12 месяцев или QR-код, подтверждающий перенесение коронавирусной инфекции не старше 6 месяцев.
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
Кутна Гора - серебряная столица Чехии

Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный собор святой Варвары
  • Королевский Монетный двор
  • Архидеканат святого Якова
  • Уникальная часовня-костница
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в город Кутна Гора и окунуться в атмосферу Средневековья.

В средние века Кутна Гора претендовала на место столицы Чешского королевства. Благодаря многочисленным залежам серебряной руды в недрах горы, Кутна Гора становится процветающим и одним из богатейших городов королевства. Возводятся шедевры готической архитектуры: Кафедральный собор святой Варвары в стиле «пламенеющей» готики, королевский Монетный двор, архидеканат святого Якова и уникальная часовня-костница, весь интерьер которой сделан из человеческих костей и черепов.

Кутна Гора включена в список городов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в костницу - 210 CZK с чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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