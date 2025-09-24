Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Каире, цены от $125, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Знакомство с Каиром
На машине
6 часов
-
20%
1 отзыв
Водная прогулка
Водная прогулка по Нилу в Каире
Откройте для себя удивительный Каир: от древних артефактов в музее до величественных мечетей и прогулки по легендарному Нилу
Начало: У вашего отеля в Каире
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$144$180 за всё до 5 чел.
Каир - город истории и цивилизаций
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир - город истории и цивилизаций
Уникальная возможность увидеть пирамиды Гизы, Сфинкса и артефакты Египетского музея. Прогулка по Коптскому кварталу и обед в местном ресторане
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Волшебство Каира: от деревень до пирамид
Познакомьтесь с величием пирамид и древними артефактами, погрузитесь в атмосферу традиционной жизни в египетских деревнях и насладитесь местной кухней
Начало: В пределах Каира
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$140 за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Экскурсии 2025»

Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Пирамиды Гизы
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Саккара
Сколько стоит экскурсия по Каиру в сентябре 2025
Сейчас в Каире в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 144 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
