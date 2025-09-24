-
Водная прогулка
Водная прогулка по Нилу в Каире
Откройте для себя удивительный Каир: от древних артефактов в музее до величественных мечетей и прогулки по легендарному Нилу
Начало: У вашего отеля в Каире
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$144
$180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир - город истории и цивилизаций
Уникальная возможность увидеть пирамиды Гизы, Сфинкса и артефакты Египетского музея. Прогулка по Коптскому кварталу и обед в местном ресторане
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Волшебство Каира: от деревень до пирамид
Познакомьтесь с величием пирамид и древними артефактами, погрузитесь в атмосферу традиционной жизни в египетских деревнях и насладитесь местной кухней
Начало: В пределах Каира
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$140 за всё до 8 чел.
